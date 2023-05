Miksi Tammelantorin kahvioissa ei maksuksi käy kuin käteinen. Yritetäänkö karsia asiakkaita, ainakin tänään lähdimme me ja perässämme tullut pariskunta. Pullakahvitta

Miksi Euroopan parhaan seurajoukkueen huippupuolustaja Kemiläinen ei pelaa maajoukkueessa? Puolustus vuotaa

Olenko ainoa joka odottaa Tampereen sähköltä sähkön alennuskirjettä? Hinnannostokirjeet kyllä saapuivat nopeasti. Nyt ollaan aivan hiljaa ja kupataan rahaa asiakkailta, vaikka pörssisähkö on pohjalukemissa. Halpaa sähköä kaipaava

Miksi ihmeessä Tampereen kisoissa ei soi lainkaan Käärijän Csa csa csa Suomen lätkäjoukkueelle? Täydellinen biisi myös jäähalliin Suomen maaleja juhlistamaan – eivätkö dj:t ole ajan tasalla? Sanon vaan

MM-kisat ja kaikki muutkin urheilu kilpailut Ylelle. Kaikilla ei ole laitteita, saatikka varaa maksukanaviin. T.H.

Sain elää sitä hyvää aikaa, kun oli omalääkärit, omahoitajat, kodinhoitajat, kotiavustajat ja mielenterveystoimisto. Oli tulo työstä tai eläkkeestä sillä tuli toimeen. Ajan sai helposti ja nopeasti mihin tahansa palveluun. Silloin oli vielä palvelua saatavilla ja ihmisillä töitä. Nyt kun olen eläkkeellä, ei ole enää mitään. joka paikassa on ruuhkaa, mikään ei toimi. Kunnan tarkoitus kai olisi tuottaa kuntalaisille palveluita, mutta olen kai ymmärtänyt tämän aikanaan väärin. Vuosimalli -62

Tulin surulliseksi, kun katselin taas Tampereen Keskustorin tönöjä, jotka pilaavat kesäkeitaan. Luulisi kaupungilla olevat varaa rakentaa kesäiset pitsihuvilat kaunistamaan kesäjuhlia. Ei Venäjän malliin

Itsekin joutunut ikärasismin kohteeksi +50-vuotiaana hakiessani työpaikkoja. Kerran jopa tokaistiin, että miksi tänne haet, kun olet niin vanha! Nyt olen kahtena kesänä kokenut uuden ilmiön: työpaikkakiusaamisen, johon pomot ei puutu millään tapaa selvittääkseen asioiden oikean tilan. Oi jospa jossain olisi hyvä työpaikka/työilmapiiri

Paljonko tiheään rakennettu Särkänniemi lisää liikennettä ennestään ruuhkaisilla Tampereen kaduilla? Miten linja-autoreitti on suunniteltu? Missä ovat lisääntyvän väkimäärän tarvitsemat palvelut? Kävelyetäisyydellä ruokakaupat, lähipuisto suurine puineen ja penkkeineen, terveygenhuolto- ja kirjastotilat, päiväkodit ja koulut sekä kouluikäisten tyttöjen ja poikien yhteiset pelikentät? Umpitiivis Ranta-Tampella on huono esimerkki. Kokonaissuunnitelma esiin. Yksilöiden voitontavoittelu rakentuu kaupungille aiheutuviin kustannuksiin, kuten Uros. Tampere tukehtuu

Kyllä on hävytöntä laittaa vanhukset syömään yksin huoneisiinsa. Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa on moni hyvä asia pahentunut. Esimerkiksi tämä, ennen vanhukset ruokailivat yhdessä! Itse en kehtaisi johtajana vetäytyä byrokratian taakse selittämään, että nyt ei enää voida, kattokaas kun on hyvinvointialue! Herran jessus sentään. Missä on vanhuksen loppumetrien kunnioitus. Hävetkää. Empatiaa, kiitos

Te päättäjät, jotka kannatatte Tampereen Heinäpuiston tuhoamista uudisrakentamisella, menkää kauniilla säällä istumaan Heinäpuistoon. Hämmästynette, kuinka puisto onkin lumoavan rauhoittava ja antaa voimaa päivän puuhiin. Uskon, että puiston herkkyys avaa sydämenne järkevälle päätökselle eli Heinäpuiston säilyttämiselle. Kaikkien Tampereella olemassa olevien puistojen puolesta

Niin pienenä yrittäjänä toimineena kuin pitkään julkisella sektorilla toimineena totean seuraavaa. Julkinen sektori on monin paikoin tehoton, kun taas yrittäjällä ei ole varaa tehottomuuteen. Julkiselle puolelle ei päästetä yrittäjää, sillä pelätään työpaikkojen puolesta. Eiköhän tähän asiaan pitäisi saada muutos ihan palvelujen parantamiseksi. Vapaa kilpailu parantaa laatua

Jos ilmastonmuutoksen torjunta otettaisiin ihan oikeasti tosissaan, maapalloa kiertävät moottoriurheilukisat lopetettaisiin saman tien. Kisat sinänsä jo aiheuttavat mittavat päästöt. Koko turhuuden mittakaava moninkertaistuu, kun otetaan huomioon sadat jumbojetit, jotka kuljettavat valtavan määrän ajokalustoa, henkilöitä ja materiaalia ympäri maapalloa. Ratkaisu ongelmaan on sinänsä helppo, ratkaisun toteuttajien löytäminen vaikeata, ellei mahdotonta. Peruskysymys kuuluukin, mikä tällä maapallolla on tärkeätä? Sitä voi jokainen pohtia. Elämme turhuuden markkinoilla

Kun en tiedä keneltä kysyä. Niin, siis lähitalojen asukkaat on mitta täynnä Etelä-Hervannan uuden koulun rakennustyömaan meteliä. Alkaa aamukuudelta jatkuen iltayhdeksään, tähän mennessä kestänyt kaksi vuotta. Terveiset Loukaskorvelle, joka mm. siunasi massiivisen rakennushankkeen näin lähelle asutusta. Observer

Pirkanmaalla on eniten mielenterveyshoidon tarvitsijoita. Sattumaako, että täällä myös muutos on voimakkainta? Ei sovi kaikille

