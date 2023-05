Miksi lätkäkatsomossa kaikkien pitäisi hulluna huutaa ja hillua? Jos minä saisin valita istunko VIP-aitiossa yksinäni tai ehkä muutaman hillitysti käyttäytyvän ystäväni kanssa, vaiko katsomossa oluella itseään koko päivän tahi viikon marinoineiden, tuhannen kännissä hulluna huutavien, huitovien ja eteeni pomppivien villi-ihmisten joukossa, valinta ei olisi vaikea. Minulle kisanautinto tulee hillitystä pelin seuraamisesta, ei laumassa riehumisesta. Miksi se on väärin nautittu?

Lempäälän Toimelantalo on jälleen yksi huono esimerkki, miten "äänettömiltä" viedään kaikki ihmisoikeudet hyvinvointiyhteiskunnassa. Ehdotankin, että tästä päivästä lähtien myös päättäjät viettävät päivänsä ypösen yksin. Ainoa sallittu ihmiskontakti on kerran päivässä enintään 5 minuuttia. Kaikille samat "oikeudet”

Lempäälän Toimelassa lopetettu iäkkäiden ihmisten yhteiset ruokailut, koska "kotihoidon tukipalvelujen palveluvalikko on yhdenmukainen"! Eläköön hallinto! Surettaa ja järkyttää! Sekin mahdollisuus vuorovaikutukseen ja yhdessäoloon jyrätään! Syödään yhdessä

Ollaan me surkeita kiekossa. Olisiko valmennuksessa ja asenteessa vikaa. Vain Mikko Lehtonen pelaa hyvällä tasolla. Ja vain hän. Miksi aina Sallinen? Suosikki? Maalaispoika

Kyllä Onninen on ollut onnekas lippuarvonnoissa, kaikkiin Suomen peleihin satoja paikkoja. Meidän perheelle sattui vain yksi arpavoitto,osta koko päiväksi liput tai ole ostamatta. Ihan ei mene oikein lippujen myynti. Kisat muka kaikille, onni yksille

Jaa, että on Areenalla kallista? Menkääpä messuilemaan TESC:iin (Pirkkahalli). Sieltä saa itse peltipöntöstä pahvimukiin lirutellun, ihanasti parkkihappoisen liemen kohtuulliseen 3,50 euron hintaan. Pahvimukiin paperirahalla

Tapsalle tiedoksi, että niillä kolmen- ja neljänkympin rajoituksilla on tärkeä tehtävä onnettomuuksien välttämisessä. Kannattaa muistaa, että törmäyksen aiheuttama vahinko nelinkertaistuu nopeuden kaksinkertaistuessa. Myös kuljettajan mahdollisuus reagoida on parempi alhaisessa nopeudessa. Autokinesis

Olisi mukava kuulla syy, miksi Härmälän koulun remonttia on odotettu monta vuotta. Alueella on paljon harrastajia, jotka käyttävät koulun juhlasaleja iltaisin. Hatanpään koulun sali on käytössä täydellä teholla, vaikka ongelmia senkin kunnossa on. Väliverhot ovat rikki kuukausittain ja katto vuotaa. Kestääkö se käyttöä vielä vuoteen 2025 asti, jolloin Härmälän pitäisi olla valmis? Uskon kun näen

Haetaanpa Kauppiin navetan rakennuslupa. Silloin sieltä ei saisi kaataa yhtäkään puuta. Eri säännöt

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.