Tapahtui Nokian hautausmaalla. Yllätys! Vastaani asteli ''jalkautunut'' pappi ja ojensi pienen kukkasiemen pussin. Otin ilolla vastaan. Jatkoin matkaa kantamuksineni. Eteeni tupsahti vapaaehtoinen seurakuntalainen. Hän tarjosi apua, joka tuli tarpeeseen. Olin viemässä äitienpäiväkukkia ja samalla käymässä siskoni haudalla. Näppärät kädet pistivät haudat kuntoon talven jäljiltä. Sydämelliset kiitokset. Tuli hyvä mieli. Ensimmäisen kerran vanhuudessani sain suoranaista konkreettista apua yhteiskunnalta. Melkein 88-vuotias mummu

Mummu asuu ikäihmisten asunnossa Hervannan Pietilänkatu 1:ssa. Äitienpäivänä kun aurinko meitä helli, ajattelimme keittää termospulloon kahvit ja syödä pullien kera ulkosalla, koska mummun pihassa on vastakkain istuttava keinu ja kaksi pöytää penkkeineen. Luultavasti mahdumme sinne, vaikka olisi muittenkin läheisiä paikalla. No, sinne siis eväiden kera ja mummu ulos. Keinu nökötti vielä seinustalla ja penkit ja pöydät päällekkäin, eikä meidän voimilla niitä sieltä kyetty purkamaan. Ei varmasti huoltoyhtiöllä niin kiirettä, etteikö äitienpäiväksi olisi voitu laittaa pöydät ja penkit paikoilleen. Harmitti niin vietävästi mummun puolesta, kun kerrankin oltaisiin voitu herkutella ulkosalla. Tytär

Pirkankadun ja Vesilinnankadun tietyömaa Tampereella on aidattu todella vaarallisesti. Vesilinnankadulta tultaessa aidat estävät näkyvyyden vasemmalle Pirkankadulle lähes täysin, ja risteykseen ajo etenkin ruuhka-aikoina on tuurinkauppaa. Aidat pitää viipymättä muuttaa läpinäkyvimmiksi ennen kuin kolisee. Pyynikin motoristi

Hiekoitussepelin poiskuljetus on useimpien taloyhtiöiden huoltosopimuksissa erikseen tilattava työ. Ei kai, ahdistele yhtiösi isännöitsijää. Manne

Ilmasto lämpenee ja kaupunki kuumenee, silti Tampere poistaa puita. Paahteisena hehkuva kivetty aukio Pellavantori tarvitsee ikivihreitä puita Näsijärven rantapuistosta koirien leikkialueelta poistettuja korvaamaan. Lähikortteleissa asuu iäkkäitä ihmisiä, jotka tarvitsevat puiston puineen ja penkkeineen. Paahde

Kauppi on Tampereen keuhkot, nyt kaadetaan 40 hehtaaria metsää ja nimeksi laitetaan Medipark. Oikein tuli paha olla. Ovatko kaikki vihreät kaupungilla töissä, kun suut pysyy supussa? Ahdistunut

Kyllä on kaunista katsoa millaista hedelmää Tampereen päättäjien viisaat päätökset kantavat. Yhtälailla viisivuotiaat lapset kuin yhdeksänkymppiset vanhuksetkaan eivät enää välitä noudattaa liikennevaloja jalan kulkiessaan. Punaisia päin kuljetaan huomattavasti aiempaa enemmän. Ja syy on selkeä, ratikka. Se täysin älytön ratkaisu antaa ratikalle jatkuva etuajo-oikeus, joka pakottaa kaikki muut odottamaan sietämättömän pitkiä aikoja punaisissa valoissa. Tämä on johtanut lainkuuliaisuuden huomattavaan vähenemiseen liikenteessä. Eikä tämä seuraus tullut minään yllätyksenä, se oli alusta asti itsestään selvää. Ja silti niin tehtiin. Parempia päättäjiä tarvitaan

Miksi Armonkallion asukkaille tärkeää ja jo pientä viheraluetta Soukkapuistoa täytyy pienentää koko ajan? Uusi päiväkoti ja koirapuisto olisivat riittäneet, mutta skeittipuisto ja koriskenttä vievät vielä tilaa huomattavasti. Miksi ei olisi voitu rakentaa melkein tyhjillään olevaan Massunlastenpuistoon. Skeittailu aiheuttaa kovaa melua ja stressaavaa. Pettynyt koiranomistaja

Tampere ja muut kaupungit saavat unohtaa vetovoimansa, jos kaikki viheralueet ja puistot rakennetaan "kasvun" nimissä täyteen. Eivät ihmiset niin hulluja ole, että virkistykseksi riittää taivaltaminen helteisillä kaduilla jonnekin kilometrien päähän pientä viherplänttiä kuin jotakin ilmestystä ihmettelemään! Puita tämän ilmastonmuutoksen keskelle kaivataan ihan joka puolelle. Tuore tamperelainen, potentiaalinen äkkiä-pois-muuttaja

Pystyykö Sahansaarenkadulla pysäköimään laillisesti lainkaan? Jos auton toisen sivun renkaat ovat pois asfaltilta saa sakon luvattomasta maastopysäköinnistä. Jos taas kaikki pyörät ovat afaltilla, saa sakon liikenteen haittaamisesta. Toivon pysäköinninvalvonnan informoivan asiasta. Epätietoinen

Mikähän siinä on, että mielipidepalstalla ihmetellään kun toisilla on päiväsaikaan verhot kiinni tai jos pihalla kasvaa puita, saati että yhteistä raja-aitaa ei hoideta "kunnolla". Jos asia niin kovasti ihmetyttää, voisi joku kerta vaikka ihan kysyä sitä asiaa naapuriltaan. Tai sitten vaan alkaa elää omaa elämäänsä. Ärsyyntyneiden positiivisten puuhapetejen naapuri

On masentavaa lukea puolueiden luottamustoimien ynnä muiden paikkojen jaoista. Puhutaan tärkeistä ja vaikutusvaltaisista tehtävistä, mutta valinnoissa ei ikinä näytä olevan merkitystä henkilön osaamisella tai kokemuksella haettavaan tehtävään. Järkyttävintä on ministereiden valinnat. Heillä on ”onneksi” liuta kallispalkkaisia avustajia ja kokemattomille ”keksitään'” ministerin tehtävä, jossa ei ole edes omaa ministeriötä edes johdettavana. Virkamies

Luvaton maastopysäköinti Pyynikin näkötornilla loppui, kun kaupunki asensi merkit, joilla opastettiin oikeaan pysäköintitapaan. Voisiko Uittotunnelin kahvilalle johtavalle tielle laittaa myös merkit virhemaksujen jakelun sijaan? Kalliit kahvit

Miksi Tampereen valtatien ja Hatanpään valtatien risteyksen liikennevaloja ei saada järjestykseen. Kun vihreä valo syttyy Tampereen valtatietä Pyynikille päin ajaville, palaa punainen valo oikealle kääntyville turhaan. Suoraan ajaville seuraavat punaiset valot ovat 40 metrin päässä, autojono pysähtyy ja tukkii edellisen risteyksen niin, että Hatanpään valtatietäkään ei pääse ajamaan. Liikennevalot kuntoon

Lehdessä kerrottiin, että Hiedanrannan asuinkortteleihin suunnitellaan yhteisiä pihoja, toiminta-alueita jopa verstastiloja ja yhteiskäyttöautoja. Ovatkohan suunnittelijat asuneet tällaisissa taloyhtiöissä? Myyntivaltteja toki ovat, mutta käytännössä aiheuttavat riitoja ja hankaluuksia! Suomalaiset ovat päässeet kolhooseista eroon, ei sitä tarvitse enää tyrkyttää. Torre

