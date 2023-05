Nimimerkille Tamperelainen, joka patisti kaikkia töihin, menisin oitis, jos vaan kelpaisin mutta kun ei töitä ole. 200 työhakemusta lähetettynä

Mietin, että miten televisiouutisissa kerrottaisiin maailmanlopusta? Varmaan jotenkin näin: "Nyt on yksi jännä juttu maailmalta, eteläisellä maapallolla on tapahtunut jotain jännää, voit lukea lisää verkosta". Tämä on niin idioottimaista, kerrotaan pitkästi jostain, mutta ei itse oikeaa asiaa, vaikka samassa ajassa olisi ehditty tehdä se! Näin meitä manipuloidaan. Peltimäen viisastelija

Tuhoamalla Heinätorin puistoineen kaupungin päättäjät paljastavat todellisen minänsä. He eivät kunnioita esivanhempiemme elämää ja saavutuksia. Heitä ei myöskään kiinnosta lähiluonto puistoineen ja viheralueineen. He eivät kunnioita nykypolven tarpeita ja toiveita, vaikka asiantuntija toisensa perään todistaa virkistysalueiden suuren merkityksen elämässämme. Ehdotankin, että jos tämä hyvin valitettava puiston ja torin hävittäminen toteutuu, tuon alueen laitaan pystytetään muistomerkki, jossa on kaikkien tätä päätöstä puoltaneiden nimet. Voimme sitten lapsillemme kertoa, ketkä tätä kaupunkia tuhoavat pala kerrallaan. Historia kunniaan

Milloin vastuullisuus tulee muodostelmaluisteluun? Kauden alkaessa jokaiselle luistelijalle teetetään uusi puku ja vanha jää kaappiin roikkumaan. Kiertotaloudesta ei tietoakaan ja vanhemmat kustantaa. Järjetöntä

Miten on mahdollista, että työtön joutuu lähettämään luottamuksellisia terveystietoja työkkäriin, tietämättä siitä, että kenellä on oikeus ja vaitiolovelvollisuus lukea niitä? Sama tilanne meillä kaikilla Kelan kanssa. Lääkärinlausunto voi sisältää hyvin arkaluontoisia tietoja, jotka voi aiheuttaa ahdistusta. Onko lähetettävissä lausunnoissa aina niin pakko kertoa yksityiskohtaisesti kaikki asiat? On tullut aika monelle epämiellyttävä tunne

Kyllähän koiran ulkoiluttajalla nimenomaan pitää olla silmät selässäkin tai riittävän notkeat niskat, kun koiraa ulkoilutetaan muun liikenteen seassa, vaikkapa kävely tai pyörätiellä. Koiraa ei tietysti ikinä saa päästää liikenteen puolelle, vaan koiran on liikuttava omistajan vieressä pientareen puolella. Ja lyhyessä narussa, ei ikinä usean metrin lieassa. Siitä huolimatta koiranomistajan on jatkuvasti katsottava niin eteen kuin taaksepäin, voidakseen aina varmistua koiransa sijainnista ja hallussa pysymisestä muuta liikennettä kohdattaessa. Eikä koskaan, ikinä, milloinkaan niin että omistaja kulkee toisella puolella väylää ja usean metrin vapaassa lieassa hortoileva koira toisella puolella väylää, tai rynnäten väylän poikki. Koiran turvallisuuden vuoksi

Potkulautayhtiöille, jotka toimivat Tampereen alueella, pitäisi periä käyttäjiltään pakollinen matkan ajan kestävä tapaturmavakuutus. Tällä vakuutuksella maksetaan onnettomuuksien aiheuttamia kuluja. Tämä pitäisi laudat liikenteessä ja vähentäisi kuluja ja motivoisi yhtiöitä hiljentämään lautojen nopeutta, koska ne joutuisivat osalliseksi onnettomuuksien kuluista. Tätä voisi kaupungin johto edistää esimerkiksi uhkaamalla kieltää laudat, jos ei ole vakuutusta. Täyskielto ei ole tästä maailmasta. Sääntelyllä tasapaino

Eikö Tampereella kukaan vastaa puistojen ja muiden alueiden penkeistä. Toisilla alueilla penkit makaavat ulkona talven läpikin ja toisilla alueilla ne taas makaavat talvivarastossa juhannukselle asti ennen kuin ne saadaan paikalleen ulos. Ja kaikkialla samana ongelmana on se, että penkkejä ei pestä ja huolleta riittävän usein, vaan ne ovat suorastaan saastaisia. Jos halutaan viihtyisää kaupunkiympäristöä, penkit ovat siinä oleellinen osa. Penkkejä lisää ja huolto toimimaan. Jonkunhan kai kaupunkiympäristöstäkin kuuluisi vastata Tampereen hallinnossa. Penkkejä odotellessa

Ratikassa on jotain vialla. Hallilan kulmilla ratikka huojuu ja heiluu voimakkaasti puolelta toiselle. Tilanne tuntuu olevan jatkuvasti pahenemaan päin. Joko vaunuissa tai radassa on jotain pielessä, noin ei kuuluisi käydä. Minulle alkaa olla jo vaikeaa matkustaa enää ratikalla, saan matkapahoinvointia siitä liikkeestä. Tulen merisairaaksi, vai pitääkö sanoa kiskosairaaksi. Pelottaa myös, että suistuuko ratikka kiskoilta, jos tilanne edelleen pahenee. Hajoaako rata alta

Sote-alueet voisivat ottaa oppia valtionyhtiö Finnairista. Siirtäkää asiakaspalvelu Bulgariaan. Asiat tosin eivät selviä, mutta rahaa säästyy. Haiharavvaari

Nimimerkki Omalla palkallaan elävä, arvaapa mitä tapahtuu, jos sijoitusasuntojen tuottojen verotusta kiristetään. Mahtaakohan se kustannus siirtyä suoraan vuokriin? Aale

Etsikää syitä lasten ja nuorten huonovointisuuteen ihan muualta, älkää vanhusten hoidosta. Miksi ihan pienellä lapsella on kännykkä? Miksi terveyskeskuksen luukulla hoitaja kyselee jo lääkärille kuuluvia asioita. Aseman sulkeuduttua jää kymmeniä, joille sanotaan yrittäkää huomenna uudestaan. Sote

Lasten sydänleikkaushoito on kriisissä Suomessa. Kiireellistäkin hoitoa tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan leikkausjonossa huomattavasti lain sallimaa 6 kuukautta pitempään, ja lapsia on jouduttu jo viemään Suomesta hoitoon ulkomaillekin. Syynä on tehohoitopaikkojen puute, joka johtuu siitä, että ei ole rahaa hoitopaikkojen lisäämiseen. Koko Suomen kaikkien tehohoitopaikkojen kustannus vuodessa on noin 150 miljoonaa euroa. Jotta kaikki lapset saataisiin hoitoon, tarvittaisiin joitakin kymmeniä miljoonia lisää rahaa. Sitä ei vaan saada. Mutta samaan aikaan Suomi on vienyt aseita Ukrainaan sotimista varten miljardilla. Kuinka yksikään poliitikko voi syytää rahaa sotimiseen Ukrainassa rajatta, samalla kun pienet sydänpotilaat kotimaassa jäävät ilman kipeästi tarvitsemaansa hoitoa. Suomalaisilla päättäjillä ovat prioriteetit niin pielessä kuin vain olla voi. Nestor Heijari

Toivotaan, että uusi hallitus leikkaa asumistuista. Professori Mari Vaattovaaran mukaan (Al. 8.5.) yhä harvempi nuori pystyy ostamaan pienen ensiasunnon, koska ne menevät liki järjestään sijoittajien taskuun. Unelmana oma asunto

Kaikki toiminta on nyt ohjattu verkkoon. Mutta kun lähetät netissä vaikka 3 kysymystä, niin saat yleensä vain yhteen kysymykseen vastauksen, jos edes saat jonkun vastauksen. Sitten viestitellään puolin ja toisin monta kertaa. Puhelimessa puhumalla asiat selviäisivät oikein ja nopeasti, tosin dokumentointi on heikkoa. Ja chattirobotit on vielä nykyisin aivan surkeita. Kymmensormijärjestelmä hyvin hallussa

