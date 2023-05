Turistikausi on alkamassa ja kisat. Mitä tekee Tampere? Se tukkii kaikki liikenteelle, oli sitten julkinen- tai henkilöautoliikenne, tarkoitetut väylät! Eikö nyt olisi korkea aika avata kaikelle liikenteelle Hämeenkatu? Kyllä sinne mahtuu ja on sujuvaakin kun ei ole suojateitä. 7 minuutin välein katu aivan tyhjä, ei auton autoa, ei ratikkaa. Edes siksi aikaa kun saavat Tammerin ja areenan seudut liikenteelle. Liikennevaloja hallinnoiva, laita valot vihreälle linjalle. Tampereella teknistä osaamista, siitä tahtotila nyt käyttöön

Kalevankankaan hautausmaa 10.5., siellä niin mieleni pahoitin. Nuorena kuolleen poikamme haudalta varastettiin kauniit sini-valko-keltaiset orvokit valkoisessa amppelissa. Kukkavaras, toivon ettet vie varastamiasi orvokkeja ainakaan omalle äidillesi. Kyyneleet silmissä

Kiitos nimimerkille Älä lyötyä lyö tekstarista (AL 9.5.), se oli tärkeä ja täyttä asiaa. Pankin rinnakkaiskortin haltija joutuu hankalaan tilanteeseen, silloin kun muutenkin on kokenut ison järkytyksen ja selviytymisen kanssa on täysi työ. Rinnakkaiskortteja on vanhastaan ainakin luottokorttina. Asia kannattaa hoitaa kuntoon ensi tilassa. Pankit voisivat tiedottaa asiasta asiakkailleen. Pekka

Taysin Sydänkeskuksen avaus sairaanhoitajien toimenkuvan laajentamiseksi on oiva osoitus menettelystä, jolla voidaan lisätä hoitoalan työn kiinnostavuutta. Kaikilla lääketieteen erikoisaloilla on tehtäviä, joilla voidaan laajentaa sairaanhoitajien ja lähihoitajien toimenkuvia ja antaa lääkäreille mahdollisuus keskittyä paremmin omiin tehtäviinsä. Tämä on yksi merkittävä polku alan työvoimapulan helpottamiseksi. Samalla tulee tietenkin huomioida laajentuneen ammattitaidon puitteissa tehdystä työstä maksettava korvaus. Myönteisyys kantaa

Onko tämä uusi trendi, että huoltoyhtiöt jättää talven hiekoitussepelit kasalle taloyhtiöiden pihoille? Seassa tietenkin tupakannatsat ynnä muut roskat. Ei kai ne odota siinä ensi talven liukkaita? Ei kai?

