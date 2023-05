Jaan Epiläläisen harmin lisääntyneestä maastopyöräilystä. Samaa ongelmaa Kaupissa, jossa luonnonrauha jo menetetty ja polut pyöräilijöiden pilaamia. Myös pyöräilysääntöjen noudattamisessa ongelmaa, joka ainakin keskustassa pahenemaan päin. Syy selvä, holtittoman sähköpotkulautailun salliminen johtaa liikennekurin höltymiseen muissakin liikkumismuodoissa, kuten pyöräilyssä. Näin ihminen vain toimii, miksi muiden pitäisi joutua noudattamaan liikennesääntöjä, kun ei sitä kerran lautailijoiltakaan vaadita. Lars Leevi

Kulje oikealla, ohita vasemmalta. Tämä on vanha, yksinkertainen ohje liikenteeseen, joka pitää kutinsa millä tahansa liikennemuodolla liikuttaessa. Liikuitpa moottoriajoneuvolla, polkupyörällä tai jalan, kulje aina kulkusuuntaasi nähden oikeanpuoleisella kaistalla tai kulkuväyläsi oikeassa reunassa. Ja tietysti peräkkäin, ei rinnakkain. Jos joudut ohittamaan hitaampia, tee se vasemmalta puolelta. Näin säilyy järjestys ajoteillä, pyöräteillä, kävelyteillä ja jalkakäytävillä. Kulje oikealla, ohita vasemmalta! Helppoa liikkumista

Miksi Herrainmäen kukkulalla talon katolla liehuu suuri pelottava musta muovinen petolintu. Läheisen puiston laululinnut tarvitsevat uuden kodin. Satakieli, mustarastas ja kiuru etsivät pesäpaikkaa, koska niiden asuttamat suuret terveet kotipuut kaadettiin läheisestä Kekkosenkadun viereisestä puistosta koirien leikkipaikan tieltä. Luontoa kaupunkilaisille

Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika koskee taajamien ulkopuolisia alueita. Ajatuksena on taata eläimille pesintärauha. Taajama-alueilla järjestyslaki velvoittaa pitämään koirat aina kytkettyinä. Koiran vapaana pitämiseen tarvitaan maan- tai metsänomistajan lupa. Ei syynä koirapelko

Oikein nousee verenpaine, kun katselen kuinka nikotiinia markkinoidaan lääkkeenä. Ihmisten huijaamista on kyse, sillä tupakonnin voi lopettaa ilman mitään ”lääkkeitä”, joista tulee vain riippuvaiseksi. Suo siellä vetelä täällä

Ymmärrän Eevaa hyvin, Nyssen joukkoliikenne toimii todella huonosti. Tampereen Tahmelassa ollaan myös täysin motissa, kun Nysse ei enää kulje työmaan takia. Pitäisi kivuta Pispalanharjun yli Pispalan valtatielle päästäkseen bussiin. Santalahdessa sama homma, pysäkki on Lielahden puolella ja seuraava ihan kaupungin päässä Santalahtea. Siitä väliltä ei pääse bussiin kaupungin suuntaan kuin kipuamalla harjun päälle. Tampereella näitä poikkeustilanteita on jatkuvasti, eikä joukkoliikennettä välitetä järjestää niiden ajaksi. Surkeaksi on mennyt toiminta Tampereella. Jos halutaan rakentaa, niin mielipuolisesti kuin täällä tehdään, pitää ymmärtää että se edellyttää myös infran ja palvelujen järjestämistä rakentamisen aikana. Aatami

Kun me ikääntyvät tunnumme olevan vain rasite uudelle sote-uudistuksella, niin voisiko eutanasia ottaa uudelleen eduskunnassa käsittelyyn. Pääsisimme rasittamasta valtion taloutta, eikä tarvitsisi kärsiä hoidon puutteesta. Priorisoinnissahan pyritään kait juuri siihen, ettei meitä kannata hoitaa. Vanhenemista ei voine estää

Nyt kyllä mieleni pahoitin, kun hyvä elämä jutussa yhdistettiin mummola ja paha haju. Kun minä menin mummolaan lapsena (joka kesäloma), vastassa oli ihana pullan, leivän tai kahvin tuoksu. Se oli jokapäiväistä. Koskaan ei haissut pahalle, homeelle tai viemärille. No viemäriä ei ollut. Vesi tuli ja meni, kun itse kannettiin. Talo oli hirrestä valmistettu, sähkötön. Puuhella hoiti lämmityksen ja ruuanlaiton. Keksikää kaikelle paskanhajulle joku muu nimitys kuin mummola. Kersa 50-luvulta

