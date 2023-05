Mieheni kuoli melko äkillisesti muutama päivä sitten. Suunnatonta järkytystäni lisäsi monikymmenvuotisen niin sanotun asiakasomistaja-OP-pankkimme toiminta. Minulla on pankissa avaamani tili ollut 1990-luvulta asti ensin palkka nyt eläketilinä. Vaikka meillä on avioehtokin, oli tämäkin tili mitään ilmoittamatta suljettu. Kuvitelkaa miltä tuntuu kun huomaa, ettei pankkikortti toimi eikä ole käteistä, ja ennen kaikkea olet yhtäkkiä jäänyt yksin yli 70-vuotiaana! Pankin yksiselitteinen vastaus tilanteeseen oli: rinnakkaiskortti. Asiasta ei minulla ollut tietoa, vaan luulin sen olevan vuosikymmeniä käyttämäni tilin kortti. Mitä muut tekisivät tässä murheellisessa tilanteessa? Älä lyötyä lyö

Hyvät Olkahisen koulun ja päiväkodin lasten vanhemmat, voisitteko ystävällisesti pysäköidä autonne saattoparkkipaikalle. Tienvarteen jätetyt autot vaikeuttavat kapean Jenseninkadun liikkennettä ja aiheuttavat vaaranpaikkoja seassa puikkelehtville lapsille. Kiitos

Kiitos Koivistonkylän suutarille tosi nopeasta palvelusta! 12.45 juhlakengät korottomina tiskiin, 12.55 kuin uutena mukaan, 13.00 juhlissa! Toimii

Ei tarvitse lähteä Tallinnaan asti, että näkee siisteyttä. Poikettiin viikko sitten Huittisten keskustassa – kyllä oli siistiä. Kaikkien meidän vastuulla on ympäristömme siisteys. Roskat suoraan roskiksiin

Epilänkadun pyörätie Tampereella pitäisi merkitä paremmin. Aikuiset pyöräilijät pyöräilevät kadun väärällä puolella ja loukkaantuvat tai jopa suuttuvat, kun heille mainitsee pyörätien olevan toisella puolella katua. Koiraa ulkoiluttaessa pitäisi silmät olla selässäkin. Soraharjullakin sähköpyöräilijät hurjastelevat välittämättä kävelijöistä. Ärsyttää, kun harjulla pitää varoa jo pyöriäkin. Epiläläinen

Nimimerkille Peltimäen viisasteluja, hyvä idea tupakantumpeista, jotka ovat ongelma. Minun idea on, että tumpit tehtäisiin syötävästä aineesta.Jokainen saisi syödä tumppinsa, joka on jo suussa lionnut. Ei tarttis sylkeä ja räkiä toisten harmiksi. Nami nami

Yhtä iljettäviä kuin tupakantumpit, ovat nuuskapussit. Huuliveikot räkivät niitä ympäriinsä, jopa sisätiloihin. EJ

Miten ihmeessä on mahdollista, että tärkeään virkaan valitaan henkilö, jolla on rikollinen tausta? "Joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa." Ihmettelen

Kosketinsoittimen ilmestyminen Tampereen Koskipuistoon on ihme homma. Tuo on varmaan aika arvokas kun puusta tehty. Ottakaa ihmeessä joku teistä tuo itsellenne. Ottaisin itse jos mahtuisi huusholliin, mutta mulla on vaan yksiö ja tässä kodissani on kyllä koskettimet kun musiikki-ihminen olen. Muusikko

Nuorille äideille voisi opettaa, että vaunujen ja rattaiden kanssa voisi myös kävellä peräkkäin, joskus mukana myös koirakin vierellä, ainakin kun joku tulee heitä vastaan. Tapoja kaikille

Perintöä, ansaitsematonta ilmaista tuloa, pitää verottaa nykyistä paljon enemmän. Näin valtiolle saadaan tuloja. Ruoan arvonlisäveron ja kiinteistöveron korotus on väärin. Lomamatkat ulkomaille verotettava ja korkea huvivero käyttöön. Rakennusmies

Irti olevia koiria en ulkoillessani pelkää, mutta keskustan puistoissa irtiolevat huumehörhöt kauhistuttavat. Ukkeli

Tampereella ei ole mikään Pekka Paavolan ja Nopan sotkun jälkeen muuttunut, pahenee vaan! Teiskon Taavi

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.