Olkaa taloyhtiöissä tarkkana ja valitkaa järkeviä ja asioista ymmärtäviä rehellisiä ihmisiä hallitukseen. Ei niitä, jotka laittavat nimensä paperiin, eivätkä ymmärrä mihin laittoivat vai olisko lukutaidossa vikaa! Ollaan vaan innoissaan kun saa kahvia. Kyllä ne kahvit tuli talolle kalliiksi! Luulisi hälytyskellojen soivan, jos sanotaan, ettei saa kertoa asukkaille! Olkaa hereillä ja lukekaa tarkkaan kaikki paperit erikoisen tarkkana ennen kuin laitatte nimenne paperiin! Tarkkana, mihin rahat katoaa, vaikka ei remontteja eikä muuta ylimäärästä! Joka talossa on näitä räksyttäjiä takinkääntäjiä, jotka äänessä kovaan ääneen eivät tiedä mistään mitään kunhan mesovat. Rohkeasti puuttua, jos huomaa epäselvyyksiä. Ei kannata viivytellä, tulee kalliiksi talolle. Kokenut

Paljonko mahtaa olla urheilujohtajien omavastuuosuus, kun matkustavat ulkomaille kisoihin? Arska

Ravintola ilman lapsia vai lasten kanssa? Molemmilla on asiakkaansa. Kävimme paljon lastemme kanssa aikanaan ravintolassa syömässä. Nykyään isollakin porukalla kun perhe on laajentunut ja on lapsenlapsiakin. Se on ihanaa ja lapset oppivat käyttäytymään ja tilaamaankin itse. Ymmärrän myös niitä lasten vanhempia, jotka ovat saaneet lapset hoitoon ja voivat hetken viettää kahden aikaa ravintolassa, silloin ei ole kivaa, jos naapuripöydässä lapsiperhe elää meluisaa elämäänsä. Samoin ymmärrän rantahotellit vain aikuisille. Olen lapsirakas ja työssä päiväkodissa, mutta lomalla haluan rentoutua uima-altaalla ilman lasten kiljumista ja loiskintaa. Toki olemme lomailleet myös lapsiystävällisissä hotelleissa lasten kanssa. Ei tuomita vaan hyväksytään molemmat. Molemmat tarpeen

Pirhan johtajat kertoi, että kuinka paljon säästetään, kun tehdään munuaisen siirto verrattuna dialyysiin. Väitän että enemmän säästyy, kun on toimiva perusterveydenhoito, jossa munuaispotilas saa ravitsemusohjausta ja lääkkeet, jotka ei rasita munuaisia. Kumpikaan asia ei toimi nyt. Perushoito kuntoon

Tuoppi, minä niin taas mieleni pahoitin, kun lapsilla oli talvella hauskaa ulkojäillä ja jäähalleissa, ja nyt muualla, kun tykkäävät jääkiekosta, josta minä en oikeasti tiedä oikein mitään. Iloiset ihmiset ahdistaa minua

Syytän heti Orpoa ja hänen huonoa hallitustaan, jos työttömyys lisääntyy. Vaikka syy olisi hänestä riippumaton (esimerkiksi sota tai pandemia), niin haukun ja vaadin välikysymyksiä, miksi Orpo ei osaa asioitaan. Näinhän kokoomus kumppaneineen teki Marinin hallituksen aikana. Haukun kaikkea, mitä seuraava hallitus tekee ja heitän kapuloita rattaisiin. En suostu mihinkään yhteistyöhön ja teen uuden hallituksen toiminnan mahdollisimman vaikeaksi. Haluan kostaa kaiken ilkeilyn ja vinoilun, mitä he harrastivat oppositiossa. Näin Suomessa politiikkaa tehdään. a.k.u.

Suomalaisten rahojen syytäminen ukrainalaisten sotimiseen on lopetettava. Se, että sinne syydetään miljardi rahaa samalla kun suomalaisen yhteiskunnan perustavanlaatuisista toiminnoista ja palveluista leikataan, heikoimmassa asemassa olevia kuritetaan ja suomalaiset näkevät aidosti nälkää ruokajonoissa, se on suorastaan maanpetoksellista toimintaa. Jokainen poliitikko, joka on valmis laittamaan rahaa Ukrainan sotaan kun jokainen sentti tarvittaisiin kotimaassa, pitäisi laittaa syytteeseen ja linnaan. Nyt tuli raja vastaan

Kuinka monta miljoonaa Tampereen Vesi Oy:n on tarkoitus tuottaa voittoa 2024 vuoden alusta alkaen. Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa omistajalleen. Tuleeko samanlainen rahasampo kuin sähkölaitoksestakin. Aika helppo on kerätä ihmisiltä rahaa sen verran enempi, että voittoa kertyy varmasti. No eipä voiton keruu pankeillakaan mitään vaikeaa näytä olevan. Mahtavia voittoja ihmisten kustannuksilla tekevät pankit eivät näytä kärsivän mistään sodista, eikä pandemioista. Toisilla yritysvoittojen keruu on todella helppoa ja toiset ahdistetaan konkurssiin. Bonukset odottavat "taitavia" johtajia ja kansa pistetään tiukoille. Tampereen Happi Oy:n tulevana johtajana nostan hapen hintaa pirusti. Happikauppias

Turussa saa kirjastokortilla lainata sähköauton 4 tunniksi itselleen. Hienoa! Hyvä Turku. Voisiko Tampere ottaa mallia tässä ajattelutavassa. Terkut Tampereelta Turkuun

NordStream-iskun jälkiselvityksiä käydään Nato-maiden toimesta. Pitäisikö tutkimuksiin ottaa joku ulkopuolinen taho, jolla ei ole mitään sitoumuksia kyseiseen asiaan. Toisekseen putken räjäyttäjän motivaatiota pitäisi selvittää tarkemmin. Mikä tai mitkä maat hyötyivät putken räjäytyksestä saamalla myytyä energiaa Euroopan maille. Putkitieteiden erityisasiantuntija

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.