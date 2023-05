Milloinka Tampereen Rantatien ylinopeuksiin puututaan varsinkin ratikan siltatyömaan kohdalla ajellaan surutta reilua ylinopeutta, myös tunneliin tultaessa ja poistuttaessa jarrutellaan valvontatolpille tultaessa, väli ajellaan reilulla ylinopeudella, Olisiko aika saada se keskinopeusmittaus, joka sinne tunneliin aikoinaan piti asentaa. Eppan

Kiitokset pakettiauton kuljettajalle, joka toi mieheni kotiin 28.4. Annalassa sattuneesta polkupyöräkolarista. Hyviä ihmisiä on

Jännä on koiranomistajan ajatuksenjuoksu. Koiraa ei voi kuulemma pitää hihnassa, koska koira on luotu olemaan vapaana. Sanoo siis koiranomistaja, joka on riistänyt eläimeltä sen vapauden ja vanginnut eläimen lemmikikseen. Samalla logiikalla rangaistusvankikin on vapaa, kun saa yhden päivän tunnissa liikkua pihalla ja muuten on suljettuna koppiin. Koiranomistajat kuriin

Nimimerkille Ei järjen häivää. Olen kanssasi samaa mieltä, että olisi viisasta säilyttää ihan aitoa luontoakin kaupunkialueella, eikä täyttää kaikkia puistoja kaikenmaailman härveleillä tai kerrostaloilla. Muistan Alarannan ihanan, vapaan piknik nurmikon johon voi mennä eväitten kanssa. Korruptiota se on

Miksi te A. Luukkonen pelkäätte puliukkoja (AL 29.4.)? Joukossa on maistereita ja joskus professorikin. Kaikki täysin taamottuja, kovan elämän kastroimia miehiä. Penkki Sokoksen edustalla on ihanteellinen. Siitä on lyhyt matka Alkon myymälään, jos ohikulkijoissa sattuu olemaan joku halukas hakemaan lisää ainetta, kun meille ei myydä ulkonäkörasismin takia. Kormi

Tupakantumpit on näkyvä ja suuri ongelma, mutta siihen olisi jo olemassa helppo ratkaisu, oikeasti maatuvat filtterit. On vain päättäjien saamattomuutta, ettei tupakkateollisuus käytä niitä tuotteissaan, voisiko Suomi toimia muutoksen aloittajana? Peltimäen viisastelija

Opettakaa vanhemmat lapsosenne ajamaan peräkkäin kevyen liikenteen väylällä, kun on muitakin kulkijoita, eikä tulla vastaan kuin kanalauma. Mitä häh?

Ilmoitan, etten ole esteellinen vastaanottamaan kaikenlaisia vapaakortteja, lätkän MM-kisalippuja (vip), festarilippuja, Savonlinnan oopperajuhlalippuja, DBTL käy myös. Käyttöön tulisivat myös erilaiset tuotelahjoitukset ja mahdolliset matkat. Olen mukana talkoissa, etteivät etuudet jää käyttämättä. Tarvittaessa muutkin perheenjäseneni voivat osallistua. Voin noutaa kortit ja liput sovitusta paikasta. Varmasti käyttäisin

Kysyn vaan, mitä tästä tulee. Kuinka moni kansalaisista on ruotsalais- tai kristillisdemokraateja? Moni vierastaa persuja ja valtaväestö ei yllä taloudellisesti kokoomuksen tasolle. Nyt kuitenkin tuo porukka laatii rinta rottingilla 4-vuotista ohjelmaa, joka taatusti ei tiedä kovin ruusuista tulevaisuutta. Oliko lyhyt muisti äänestyskopissa. Kokoomus oli hallitusvastuussa, eikä siitä ole pitkääkään aikaa! Ihan vaan suomalainen veronmaksaja

Ei ole hallitusneuvottelijoilla käsitystä palkansaajien palkoista. Ps:n työperäisen maahanmuuton tulorajat ovat pielessä. Jos osaavien raja on 3000 euroa kuukaudessa, se tarkoittaa suomalaisten tippumista alemman tulorajan töihin ja sitä kautta työttömyyden kasvuun. Järkevä raja on noin 2000 – 2400 euroa kuukaudessa, se ei vie sosiaaliturvan piiriin. TexW

