Samaa mieltä Kari, takaisinsoittopalvelu on pahinta ihmisten kyykyttämistä. Voisiko sen keksijä ilmoittaa, missä hän näkee säästön tai muun hyödyn. Vaikka kuinka pinnistää näen takaisinsoitossa syntyvän vähintään kaksi soittoa. Usein enemmänkin . Kun vastattiin soittoon heti, syntyisi vain yksi soitto. Ajan sanotaan olevan rahaa. Takaisinsoitto maksaa siis vähintään tuplasti. Make

Teekkarinkadulta Insinöörinkadulle tultaessa tapahtuu paljon punaisia ratikkavaloja päin ajamista siksi, ettei siinä ole toistovaloa suojatien jälkeen. Jos pysähtyy väistämään pyöräilijää tai jalankulkijaa niin kuin kuuluu tehdä, ei enää näe punaisen valon syttymistä, koska se on jo takanasi. Muutenkin se valo voisi syttyä hieman aikaisemmin. Näitä kannattaisi vielä vähän korjailla. Bussikuski

Maallikko Eepi (AL 3.5.), on olemassa myös laillinen uhkaus. Poliisi voi käskyttää asiakastaan uhkaamalla: "Pysähdy tai käytän ampuma-asetta". Se uhkaus on laillinen. Jos samansisältöisen uhkauksen lausuu pankkirosvo, on uhkaus laiton. Jorma66

Eikö Särkänniemestä löytyisi sopivaa paikkaa vanhalle ratikalle? Ajatus vain

Vieläkin sähkön hinnoittelu jaksaa mietityttää. Toiset maksaa sata prosenttia enemmän saman firman sähköstään. Eikö sopimuspolitiikkaa voi muuttaa niin, että kukaan ei joutuisi liriin. Tasaamalla halvat ja kalliit sopimukset kukaan ei joudu maksamaan itseensä konkurssiin. Valtion ei tarvitsisi jakaa tukia, kun maksuja tasataan. Jaettu ilo

Oppilaiden poissaolot lisääntyvät. Kun huoltaja ilmoittaa toistuvasti, että lapsi on kotona kuumeessa, niin äitinä, opena ja lastensuojelun asiantuntijana huolestun. Minkälainen on huoltaja, joka hyväksyy kuumeilun tai tästä syystä lapsen poissaolot? Eikö lapsi kuuluisi viedä perusteellisiin tutkimuksiin? Niitä ei lopetettaisi ennen kuin oikea syy löytyy ja kuumeilu saadaan loppumaan. Ovatko myös koulu ja ope tyhmiä, kun sallivat ja hyväksyvät huoltajien selitykset? Koulun uudet keinot eivät ole tilannetta muuttaneet. Ope

Nykyinen golfkenttä Ruotulassa on aivan oikeassa paikassa, kuten on ollut yli 50 vuotta. Se on edelleen toimiva ja helposti saavutettava niin omilla kulkuneuvoilla kuin joukkoliikenteelläkin. Tampereelta löytyy riittävästi tilaa uusille asuinrakennuksille. On typerää tuhota kaunis kenttä ja siirron takia tuhota myös laajat viljapellot Aitolahdessa. Hoidetaan Itä-Tampereen ja Kangasalan liikenne paljon joustavammilla sähköbusseilla. Eivät ne rautakiskot jatkossakaan taivu muuttuvien liikennetarpeiden mukaan. Ratikka ei ole itsetarkoitus

Ei ymmärrä, että kutsutaan urheiluksi sitä, että hakataan toisia mailoilla ja nyrkeillä kansan hurratessa, jopa että joku rampautuu. Sitten jos tässä onnistuu parhaiten palkitaan. Kannattajat saavat sitten örveltää ja rikkoa paikkoja. Ei ihme että väkivalta lisääntyy. Tuoppi

Ihmisiä kyykytetään vielä nykyaikanakin. Kun asian hoitaminen vaatii henkilökohtaisen käynnin poliisiasemalla, saa ajan varattua vasta yli kolmen kuukauden päähän. Asiointiyritys ilman ajanvarausta on yksi jonotusfarssi sinänsä. Valtava, turha epäkohta

Nyt Orpo, kääripä hihasi,ja ryhdy töihin. Miten on mahdollista, että entinen hallituskaverisi Juha Sipilä saa sopeutusrahaa, vaikka ei ollut edes ehdokkaana vaaleissa. Heti hakemassa kuitenkin "avustusta". Onko oikein? Oli kikyä ajamassa, jolla työläisiä kyykytettiin ynnä muuta.Täytyisikö laittaa kansalaiskeräys, että saisi riisipussin jouluksi. Nytkin luvataan kiristyksiä vähäosaisimmille. Tällaiset sopeutumisrahat ehdottomasti poistettava. Pike

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.