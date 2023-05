Juhlapäivävero juhannukseksi ja vapuksi – roskaisuus on vuosi toisensa jälkeen kamalaa

Pitäisikö tehdä erillinen juhlapäivävero, joka kohdistuisi juhannukseen ja vappuun, kun kyseisten päivien roskaisuus on yhteiskunnalle suuria lisäkustannuksia aiheuttavaa? Jälki on vuosi toisensa jälkeen kamalaa. Roskaton

Sydämellinen kiitos mieshenkilölle, joka palautti puhelimeni, kaikkine kortteineen päivineen, suoraan ovelle Hyhkyn hyvän kylän rannasta. Olin työpäivistä uupuneena nollaamassa itseni, sinne jäi puhelin rantaan, ja sinä toit sen mun kotiin! Haluaisin sinulle korvata tämän teon

Tampereen pormestariksi tarvitaan henkilö, joka ajattelee kaupunkilaisia. Pormestarin on ymmärrettävä luonnon ja lähipuistojen sekä kouluikäisten ulkoilualueiden tarve asuinkortteleiden läheisyydessä. Katupölystä puhdas ilma jalankulkijoille. Terveydenhoitoon pääsy on saatava kuntoon. Työttömille töitä terasseilla oleskelun ja töhrimisen tilalle. Jääkiekkoilun ylivalta on vienyt rahat. Isoäiti eläkkeellä

Qatariin kaikki urheilukisat. Onhan se suuri urheilumaa. Urheilu-ukot saa taaloja. Kiakkoo olisi kiva seurata siellä. Tammela

10 prosenttia erikoissairaanhoidon asiakkaista aiheuttaa jopa 80 prosenttia kustannuksesta, kertoo Aamulehden etusivu (AL 2.5.). Kiva provokaatio. Syyllistetään pitkäaikaissairaat. Jätetäänkö hoitamatta vai toivotaanko mahdollisimman monelle mahdollisimman vakavia sairauksia jatkossa, jotta suhdeluku lievenee? Reksa

Kiitokset Metson henkilökunnalle tiedosta ja hyvä, että Metsossa on toinenkin hissi. Ehkä tästä voidaan oppia se, että seuraavalla kerralla kun hissi hajoaa siihen laitetaan heti tiedoksi lappu, joka neuvoo, mistä ja miten korvaava hissikuljetus on saatavissa. Nyt siinä kesti kolmatta viikkoa. Ensi kerralla paremmin. Oppia ikä kaikki

Vappuna töistä tullessa ratikassa ympäri päissään oleva teekkari oksensi penkille. Ehdotin selvemmälle kaverilleen, että jäisivät pois ratikasta, ettei sotkua syntyisi. Ei kuulemma käynyt kun ei ollut heidän pysäkkinsä. Vuodesta toisen hassutteluun näyttää kuuluvan muun muassa ostoskärryillä ajelu kotipihaan ja oksentelu julkisissa. Olisiko jo aika päivittää juhlimistapoja? Yhteiskunta muuttuu, miksi ette tekin?

Luin, että liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa yli 3 miljardin euron kustannukset. Onkohan tilastoa, kuinka paljon liikuntavammat kustannuksia aiheuttavat? Liikkuvainen

Valtion velka on sutki veruke näyttää köyhälle paikkansa. Aution Jykä

