Voisiko joku lainoppinut selventää, mistä on kysymys kun rikosasioista kerrottaessa usein puhutaan laittomasta uhkauksesta? En ole kuullut laittomasta taposta, varkaudesta, kunnianloukkauksesta tai kavalluksesta. Näin ajatellen täytyy olla myös laillinen uhkaus. Mitenkä laillinen ja laiton uhkaus eroaa toisistaan. Maallikko Eepi

Kiitos sinulle suuren punaisen tilataksin kuljettaja, joka ajoit vierelleni Taysin alueella, ja sanoit, että tule kyytiin, ei maksa mitään, vien sinut oikealle ovelle. Menin kyytiin ja veit minut osastolle asti. Minulla oli raahattavana suuri happikone. Oli hienosti tehty, suuri kiitos vielä kerran. Olli

Suuret kiitokset kahdelle mieshenkilölle, jotka auttoivat minua kaatuessani OP-pankin edessä 28. päivä. Pyöräilijä

Todelliset Tappara-fanit siivoavat jälkensä juhlien jälkeen. Pidä Tampere siistinä

Kuntalaisten mielipiteillä Tampereen tulevista hankkeista ei ole mitään merkitystä. Tuoreina esimerkkeinä Näsisaari, Heinätori, Härmälän leirintäalue ja golfkentän siirto. Laaja vastustus ei auta. Tontteja kaavoitetaan ja luontoa tuhotaan. Menetetyt viheralueet korvataan muutamilla puilla ja nurmikentillä. Ei järjen häivää

Valmentaja Matti Liimataisen haastattelussa tuli jälleen esille mielipide menestyvistä nuorista naisista. Et voi olla arvostettu nuori naisurheilija, jos julkaiset somessa kuvia kavereiden kanssa poreammeessa. Sama kuin et voi olla arvostettu nuori naispääministeri, jos käyt juhlimassa joskus. Tasa-arvo puuttuu

Mikä ihmeen pakottava tarve on kertoa uutisissa Euroviisujen vedonlyöntitilastoja? Olen jo maaliskuusta lähtien tehnyt kaikkeni välttääkseni nämä uutiset, mutta se on vaikeaa, kun jopa Ylen teksti-tv:ssä hoetaan näitä oddseja. Aiempina vuosina tilastot ovat olleet lähes 100 prosentin tarkkuudella oikeassa. Eihän tällöin itse kilpailuun jää mitään jännitystä, kun tulokset on kerrottu jo viikkoja etukäteen. Haluaisin vain nauttia jännittävästä kilpailusta ilman, että sitä on ratkottu jo valmiiksi. Fani

Kuinkahan moni valtion ja kuntien palveluksessa työskentelevä menee katsomaan jääkiekon MM-kisoja ilmatteeksi ja osa vip-vieraina yritysten yhteisöjen tai muiden tahojen kutsumana? Mahtaisikohan olla korruptiota ja olisikohan vihdoin syytä tutkia korruptiota Suomessa? Meillä ei ole varmaan koskaan tutkittu korruptiota, kun on aina vaan todettu, että me ollaan niin rehellisiä. Mitähän ne valtion virkamiesten ylisuuret palkkiot on? Kaikki maksakoot omat menonsa

Tygo, sitä minäkin odotan, että näkisin kuka on kieltäytynyt muun muassa kaupungin vapaakortista ja olisi kyseenalaistanut tällaiset edut! Nyt on lehtien palstoilla kaupungin entisiä ja nykyisiä pomoja virne naamallaan esittämässä tietämätöntä! Näyttävät aika koomisilta, pelleiltä. Kukahan kertoisi totuuden! Kansalaiset eivät ole tyhmiä! Toivottavasti seuraavissa vaaleissa muistetaan! Kelpais mullekin

Tampereen tauti on vuosikymmeniä salattu sisäinen rakenteellinen korruptio kaikilla toiminnan tasoilla. Palkkioina vaikenemisesta hyvä urakehitys. Pormestarijärjestelmässä kukaan ei kanna vastuuta, putoaminen tapahtuu ylöspäin. Ei käy Kummolaa kateeksi

Nyt esiin tulleet Tampereen kaupungin lahjonnat ovat jäävuorenhuippu. En voi uskoa, että olemme äänestäneet kaupungin päättäjiksi henkilöitä, jotka tekevät niin tyhmiä päätöksiä kuin esimerkiksi saaren rakentaminen, raitsikka, kaupungin täyteen ahtaminen ja niin edelleen. Paljonkohan sieltä löytyisi lahjontaa? Eikö päättäjät ymmärrä, miten paljon kaikki maksaa? Ei ole rahaa muun muassa omaishoitajille Tutkittavaa

