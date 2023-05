Vai uimahalli Pirkkalaan? Kyllä Pirkkalan hyväosaiset ovat juania ja ahneita. Nyt meidän tamperelaisten pitäisi osallistua ”yhteisen” uimahallin rakentamiseen! Eikö ratikan rakentaminen riitä? Tampereen pappa

Puolueiden puheenjohtajat sanovat päivittäin hallitusneuvotteluista: ”ei tule olemaan helppoa”. Onko poliitikoilla sellainen luulo, että muissa töissä on helppoa? Tyttö Ryysyrannasta

Lahjoitetaan Keskustorin kahvilaratikka Pirkkalaan. Vahinko kiertämään

Tiina Arlin kirjoitti osuvasti tupakoinnista (AL 27.4). Kangasalla on rivitalo, jossa tupakointi on taloyhtiön hallituksen päätöksellä sallittu, koska se ei häiritse hallituksen jäseniä. Niinpä pössyttelijät tupakoivat surutta muutaman neliön pihoillaan asuntojen edessä ja savu kulkeutuu asuntoihin terassien ovien ollessa auki kesällä. Taloyhtiöt: hankkikaa tupakointikielto ajoissa silloin, kun yhtiössä ei vielä ole tupakoivia. Sitten on hankalaa, jos myynnin jälkeen seuraava osakas on tupakoiva ja vastustaa kieltoa. Tupakoiva taloyhtiö

On älytöntä kieltää Suomessa turpeen käyttö polttoaineena ja kuivikkeena broilerkasvattamoissa. Broilerkasvattamoiden toiminnan loppuminen tuo tuhansia työttömiä. Emme halua tuontibroilereita. Lähiruokaa

Ostin metrilakua markkinoilta. Kotona mittasin, ja oli kutistunut. 70 senttiä oli jäljellä! Jyrki

Petteri Orpon tulevalle hallitukselle: talouden tasapainottamiseksi leikatkaa ensiksi niistä miljardeista euroista, jotka Suomi lahjoittaa muiden maiden hyvinvoinnin sponsoroimiseen. Silloin ei tarvitse jakaa niin paljoa kurjuutta oman maan asukkaille. Pappa betalar

Metson hissin korjausta kommentoineelle (AL 25.4.): Pahoittelemme viivettä. Hissi on nyt korjattu varaosan saavuttua. Kirjaston palvelut ovat kuitenkin kaikkien käytössä myös silloin, jos asiakashissi on pois käytöstä. Saatamme asiakkaat parvikerrokseen henkilökunnan hissillä. Metson henkilökunta

Sähköpotkulautailijalla oli koira flex-taluttimessa. Tällainen on liikenteen vaarantamista ja sakotettavaa. Vauhti oli koiralle eläinrääkkäystä. Sakot siitäkin. Turvaan hypännyt

Miksi saattohoidon vapaaehtoiset eivät kelpaa? Eniten olen pahoillani niiden yksinäisten ikäihmisten puolesta, joilla ei ole ketään tukena. Olemme Saava-hankkeen koulutettuja, motivoituneita ja isosydämisiä tavan ihmisiä. Mikä mättää, Tampere? Ei tarvitsisi kuolla yksin

Kiitän Tampere-taloa upeasta torstai-illan konsertista, joka oli maailman parhaimmistoa: Viron kansallinen mieskuoro, basso Mika Kares ja huikea ohjelma John Storgårdsin johtamana: Arvo Pärtin de profundis Valentin Silvestrovin Meta Waltz ja Dmitri Shostakxovitshin Babi Jar. Te annoitte yleisöllenne unohtumattoman musiikkielämyksen. Nm

Kuka päättäjä on vastuussa Keskustorin suihkulähteen suojakuvun poistamisesta jääkiekkopäiväksi? Eivät auttaneet ”ei saa uida eikä kiivetä suihkukaivon päälle” -ohjeet. Jos suihkulähde on taas vioittunut, lehtiin kuvatut henkilöt suihkulähteen päällä laitettakoon maksumiehiksi. Kysymys kuuluu myös: miksi arvokkaat Hämeensillan patsaat on peitetty taas pelipaidoilla? Kenen luvalla ja miksi? Tekijät vastuuseen