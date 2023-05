Voisiko jokin taho puuttua ja kieltää takaisinsoittopalvelun, ainakin terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Takaisinsoittoa odottava on kuin löysässä hirressä odottaessaan soittoa. Soiton saadessaan on mahdollisesti bussissa, vessassa, kassalla. On varsin epämukavaa kaikkien kuullen omia terveysasioitaan kertoa. Kari

Tampere houkuttelee ulkomaisia matkailijoita. 2022 meillä oli jääkiekon MM kisat. Mikä oli sen osuus 40 000 turistin joukosta? Lienee suuri, joten pysytään realismissa. Punaiset purkit ja tekonurmikko eivät tee kaupungista houkuttelevaa, vaan tapahtumat. Oranssinsiniset lasit

Mikä on Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen osaaminen, jos väärinkäytökset jäävät vuosi toisensa jälkeen paljastumatta? Alkaisi olla peiliin katsomisen paikka siellä. Poliitikkoja ja viranhaltijoita ei voi syyttää, koska kaikkeahan saa tehdä, kunhan ei jää kiinni. Masentunut sivullinen

Eikö todellakaan löydy Tampereen pormestariksi nuorempaa henkilöä kuin melkein kahdeksankymppinen? Olisi Kummolankin parempi viettää eläkepäiviä ja antaa nuoremmille tilaa. Kysyn vaan

Suomessa korkeasti koulutettuja sairaanhoitajia lähtee töihin Ruotsiin ja Norjaan, koska palkat ja työolot ovat niissä selvästi parempia kuin Suomessa. Tilalle tuodaan hoitajia muun muassa Keniasta, Filippiineiltä ja Sri Lankasta. Muualla kyllä osataan arvostaa suomalaista osaajaa, mutta meillä ei. Suomeen ei todellakaan pidä haikailla ulkomaista työvoimaa, vaan suomalaisia osaajia. Nestor Heijari

Soten ajama suomalaisten terveyserojen tasoittaminen tarkoittaa sitä, että hyvän terveyden alueilla pudotetaan hoidon tasoa lähemmäs huonon hoidon alueiden tasoa. Hämmästynyt

Suomeen ei tule valita presidenttiä, joka ei edusta kansan enemmistöä. Myös tulevan presidentin koulutuksen on oltava korkeampi kuin pelkkä kansakoulu tai yo-tutkinto. Itse olen immuuni tekemällä tehdyille galluptutkimuksille. Presidenttipelien erityisasiantuntija

Nurmi-Sorilan suunnalla tuntuu lääniä riittävän. Mitäpä, jos siirretään Särkänniemen huvipuistokin sinne pelloille. Saadaan rikkaille lisää kalliita järvenranta-asuntoja huvipuiston nykyiselle paikalle. Sorilan Sirkus