Ammattikoulua on helppo lyhentää vuodella – Nykyisellään oppitunteja on 16–17 viikossa

Mika Niemelän ehdotus (AL 22.4.) ammatillisen koulutuksen lyhentämisestä on otettava vakavasti. On todellista tuhlausta, että nuori opiskelee ammattiin kolmen vuoden ajan nykyisellä 16–17 tunnin viikkotuntimäärällä ja niin, että hänellä on viikossa 1–2 vapaapäivää. Tällainen tahti opinnoissa ei kasvata nuorta työelämään. Se on myös kansantaloudellista tuhlausta. Ammatillinen koulutus tulee ripeästi lyhentää kahteen vuoteen ja kolmas vuosi suoritetaan oppisopimuksella työpaikalla. Ammatillinen opettaja evp

Nuorille kesätyöntekijöille kympitkin ovat isoja rahoja. Miljoonavoittoa tekevä Särkänniemi ei maksa ensimmäisestä perehdytyspäivästä ollenkaan palkkaa. Totutetaan siis nuori heti aluksi tekemään ilmaista työtä. Vaikka työehtosopimus sallisikin, väärin on. Moraali ohoi

VR voisi muiden periaatteiden oheen ottaa maalaisjärjen. Ymmärrän, että ruuhkajunan ravintolavaunussa tietokoneet vievät tilaa, mutta puolityhjässä ravintolavaunussa voisi käyttää pelisilmää ja olla heittämättä santsikahvin tai kaljan juojaa pois vaunusta. Työmatkustaja

Kenenkään ei tarvitse olla mikään mestari puhumaan ruotsia Suomessa. Nyt Orpoa ja Marinia on ihmetelty, kun ruotsinkieli ei ole niin hyvin hallussa. Jos joku haluaa ruotsin kieltä opiskella, sen pitää olla vapaaehtoista. Englannilla pärjää ulkomailla aivan hyvin. Heja Finland

Kovasti kohutaan Tampereen päättäjille jaetuista vapaakorteista. Mitäpä tuosta! Kautta aikain Tampereella on pelittänyt hyvä veli -meininki. Kun tunnet kaupungin organisaatiossa oikeat ihmiset, kaikki hoituu. Leena

Nuoriso käy Mäkkärillä ja ajaa syömään kaupan parkkipaikalle. Kun on syöty, kaikki roskat lentävät ulos ikkunasta, vaikka roskis on melkein vieressä. Kyllähän toiset ne kerkiävät keräämään. Siisti

Ihanaa, että Keskustorille asettuu taas Kesäkeidas elävöittämään Tamperetta, mutta kun Euroopassa alkaa lomakausi, Kesäkeidas suljetaan. Miten koulujen alkaminen 13.8. liittyy Kesäkeitaan toimintaan? Kesä on elokuussa usein parhaimmillaan, mutta Suomessa pannaan lappu luukulle, ja turistit ovat ihmeissään. Eikö täällä ikinä opita?

Espanjassa paloi ravintola kun tarjoilija liekitti ruokaa. Suomessa koulutetaan neljässä päivässä ravintolaan työntekijä. Kuka kantaa vastuun? Lehtorilehtinen evp