Poikkesin jälleen vanhassa kotikylässä ja nautin jäätelöä Hämeenkadun varrella. Ihmettelin naisten nykymuotia: college-housut, legginsit ja lenkkikengät olivat vallalla. Valtaväri oli musta ja harmaa. Tunsin itseni ”orvoksi” mekossani. Tyttäreni tokaisi aikoinaan: äiti, miksi naiset eivät pukeudu kauniisti niin kuin naiset? Niin, miksi? Sanaton mummeli

Kultakortteja, liikuntakortteja ja mitä vielä löytyykään, kun kortteja jaellaan. Nyt verottaja toimii: jälkiverot kaikille saajille kaksikymmentä vuotta taaksepäin ajalta. Jos pystyy toteen näyttämään, ettei korttia ole saanut, voidaan vapauttaa. Oikeutta

Viitaten Kaukajärven srk-talon tulipaloonkin, eikö olisi hyvä purkaa purkutuomion saaneet rakennukset mahdollisimman nopeasti? Muuten vuosien mittaan näihin rakennuksiin pesiytyy kaikenlaista ongelmaa. Nimetön

Pääkirjasto Metson hissit ovat olleet poissa käytöstä jo kaksi viikkoa. Miten on mahdollista, että hissien huolto kestää näin kauan? Kyllä pitää liikuntarajoitteisellakin olla pääsy kirjaston palveluihin. Nyt ei ole. Lukeminen on loppu

Koska invatakseja on riittävästi? Vuonna 2022 en saanut autoa päästäkseni ulkoiluttajan kanssa mäntymetsään tai suurten puitten alle. Tänä vuonna sama pulma puhumattakaan ostokeskukseen pääsystä. Tampereella ei invatakseja ole saatavana. Raitista ilmaa ja virkistystä kaipaava pyörätuolissa

Ei voi vetää ratikkaa Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteykseen. Häiriö, joka liikenteelle syntyy, on liian suuri. Rakentamisvaihe on katastrofi, ja ratikan valmistuttua, jos pyhällä lehmällä on samanlainen etuajo-oikeus kuin nykyään muissa risteyksissä, on katastrofi. Jos ratikka vedetään siihen, on pakko muuttaa pois Tampereelta, koska sitten yksityisautoilija on motitettu keskustaan, eikä mistään enää pääse ulos. Lopettakaa tämä ratikkahulluus. Ei enää ratikkaa

Parkkikiekon unohtamiseen on tekniikka jo tullut avuksi. Automaattisen parkkikiekon voi itse kiinnittää tuulilasiin. Sakon hinnalla saa jo kaksi kiekkoa. Opin ensimmäisestä parkkisakosta

Olen itsekin moittinut mielessäni nuorisoa, joka potkulautoja pääasiassa käyttää: miksi pitää roiskata lauta maahan kumolleen ajon päätteeksi. Pyydän anteeksi . Nyt kun ikkunan vieressä istuin, mitä minä näinkään. Joku, ei niin nuori enää, kurvasi siihen, mihin oli jätetty kauniisti potkulaudat pystyyn ja tönäisi ne nurin. Mitä tällaisessa päässä liikkuu? Äly hoi älä jätä

Asun Luoteis-Pirkanmaalla Parkanon keskuksessa, ja huomattavalla osalla täällä asuvista Radio Suomen kuuluvaisuus on huono. Sama vaiva on ollut jo useiden vuosien ajan. Viime kesänä kuului melko hyvin, mutta syksystä alkaen hakiessani kanavaa, se siirtyy Keski- ja Etelä-Pohjanmaalle. Mahtaako olla Ylen pussi kuralla, kun ei mitään ole saatu aikaiseksi? JEN

Uusi hallitus ilman Marinia tuntuu Orvolta. Silttis

Onko sähköpotkulautojen jättöpaikka Lapinniemen kylpylän edessä kolmella invapaikalla? Siinä oli hiljattain kaksi sähköpotkulautaa ja viikko aikaisemmin yksi. Hankaloittaa autojen pysäköintiä, kun auton ovi pitäisi saada auki myös toiselta puolelta, että matkustaja pääsee pois. Kylpylässä käyvät invalidit

Suurkiitos Taysin sydänsairaalan henkilökunnalle hyvästä hoidosta. Pekka Sastamala

Nyt kun lumet ovat sulaneet täällä maaseudullakin, koirankakkojen sijaan paljastuvat talojen pihoilla lojuvat lukuisat nelipyöräiset. Ne näyttävät surullisilta, virttyneiltä ja jäkälöityneiltä kirkkaassa auringonvalossa. Kaikesta voi päätellä, etteivät ne ole ajokunnossa. Ihmettelen kerta toisensa jälkeen, miksi niitä pihoille kerätään. Ovatko ne varaosia varten, odottavatko ne reipasta korjaajaa vai onko niillä tunnearvoa nuoruusvuosien iloisista illoista? Joka tapauksessa nuo romut eivät hivele ohikulkijan silmiä ja tuskin luontoakaan. Eikö niitä ilmaiseksi kerätäkin

Miksi skuuttien parkkeeraamista ei valvota gps-paikannuksen avulla? Skuutin- ja kännykän sijainti lienee saatavilla vuokrauksen loppuessa? Jos jättöpaikka ei ole oikea, annetaan lähimpien jättöpaikkojen tiedot ja kaksi vaihtoehtoa: lisämaksu tai palautus oikealle paikalle. Lisäksi voisi käyttäjän tietoihin laittaa seurannan ja sen perusteella vaikuttaa seuraavan vuokranmaksun suuruuteen. Kavekara

Kaukajärven vapaa-aikataloon tehtiin kuusi vuotta sitten remontti. Silloin mahdollistui liikuntarajoitteistenkin pääsy kuntosaliin. Vapaa-aikataloon piti tulla liikuntarajoitteisille myös pysäköintipaikkoja, mutta tuli vain henkilökunnalle. Paikkoja on odotettu kuusi vuotta, ja useasti niitä olen pyytänyt. Toteutuuko käyttäjien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kun lähin laillinen parkkipaikka on noin 200 metrin päässä sisäänkäynnistä? Leikkauksesta toipuva