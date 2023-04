Kovasti keskustellaan, mihin ratikan raato Keskustorilta sijoitettaisiin. Jos ei sen alkuperäinen lahjoittaja halua romuansa takaisin, niin kai se nyt toimitetaan sinne, mihin se kuuluu, romuttamolle. Ei kai sitä nyt enää mihinkään muualle sijoiteta ympäristöä pilaamaan. Koko romun tänne tuominen oli järjetön idea, josta olisi korkea aika luopua. Ei romua luontoon

Kouluissa oli ennen loistava oppiaine nimeltään kansalaistaito. Siinä käsiteltiin ravintoa, terveyttä, taloutta ja kuinka toisten kanssa tullaan toimeen – oikeastaan kaikkia elämään liittyviä tärkeitä aiheita. Miksi tämä todella tarpeellinen oppiaine jätettiin pois opetussuunnitelmasta? Ope eläkkeellä

Ylöjärvellä Vuorentaustassa moottorisaha laulaa pienissä lähimetsiköissä surutta huolimatta lintujen pesimärauhasta. Puut kuulemma katsotaan silmämääräisesti, ettei niissä ole pesiä. Pesiä voi olla myös kaatuvan puun alla maassa tai viereisessä puussa, jota puu kaatuessaan heiluttaa. Puutarhakaupungin pitäisi jo imagonsa vuoksi olla tarkka tekemisistään. Hiilinielujen kaataminen yleensä ja varsinkin keväällä on erittäin ajattelematonta. Viherpiipertäjä

Tampere-talo valmistui jo vuonna 1990, ja silloin vakuutettiin kaupunkilaisille, että 10 vuoden päästä se tekee jo voittoa. Taas muokataan toimintamallia, mutta yksi asia näköjään on ja pysyy: veronmaksajien rahoja tarvitaan edelleen ja entistä enemmän, kun jaetaan kahteen osaan: tulee tuplasti poliitikoille hyväpalkkaisia ”luottamustehtäviä”. Järkevintähän olisi myydä koko kiinteistö. Tampereen malli

Yksi markkina-alue on makeisten valmistajille täysin vapaana. Sokerittomat karamellit puuttuvat kauppojen hyllyiltä. Vain kovia pastilleja on tarjolla. Me ylipainoiset haluaisimme vähemmän kaloreita. Irtokarkit maistuvat myös meille. Terveys edellä

Voisiko suorittaa nopeat hallitussoidinmenot? Yhdistää rivit ja keskittyä hoitamaan Suomen asioita kuntoon? Nokkimisten aika on ohi. Veronmaksajien varoilla nahistelu saa riittää. Pirkkalan pappa

Olen useamman kerran valittanut Nysselle, kun linjan 28 bussi ajaa pysäkin ohi jopa 5 minuuttia etuajassa jättäen pysäkille epätoivoisesti juoksevan asiakkaan nielemään pölyä ja huutamaan bussin perään. Vastaus on ollut selkeä: vika on asiakkaassa. Ei ole kuulemma tarkoituskaan, että bussit noudattavat aikataulua. Aikataulu on vain suuntaa antava, ja asiakkaan velvollisuus on olla pysäkillä niin paljon etuajassa, että varmasti kerkiää haluamaansa bussiin. Ihmettelen, miksi niitä pysäkkikohtaisia aikatauluja sitten julkaistaan. Nyssellä asiakas on aina väärässä