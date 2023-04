Satuin viikonloppuna yöelämässä kuulemaan keskustan panimoravintolassa naapuripöydässä vähintään erikoista keskustelua. Pari nuorta miestä saapui oluelle, ja keskusteli huutamalla kovalla äänellä toinen toisilleen. Se jo ärsytti, mutta meinasi tipahtaa lasi kädestä, kun toisen nuorenmiehen joka toinen kommentti oli ”Haista nyt v...” Näinkö nykynuoret keskustelevat kavereidensa kanssa? Itse keski-ikäisenä naisena teki mieleni sanoa, että äitisi olisi varmaan todella ylpeä. ”Haistapa ite”

Tänään Lielahdessa sain Parkkipaten pysäköintisakon 60 euroa noin 10 minuutin pysäköinnistä lähes tyhjällä P-paikalla. Oma syy, myönnetään. Toiste en sakkoa ota. Asioin vain liikkeissä, joiden P-paikoilla ei rahasteta. Hajamieli

Tampereen joukkoliikenteen tärkeimmän osan, bussilinjaston, käytettävyys on tuhottu. Nyt Hatanpäälle menevät bussilinjat kiertävät keskustan visusti. Ajavat Hämeenpuiston kautta Ratinaan tai Satakunnankadun ja Rautatienkadun kautta Ratinaan. Kaikki vain jotta vastemielinen ruuhkaratikka saa jyrätä vapaasti. On käsittämättömän surkeaa joukkoliikenteen suunnittelua, että Tampereen keskeisimmistä paikoistakaan ei pääse tärkeisiin kohteisiin, kuten sairaalaan. Ennen kyllä pääsi, siis ennen ratikan autioittamaa maata. Toki jos asuu Ratinanrannassa, voi valita vapaasti kaikista kolmesta Hatanpäälle menevästä bussilinjasta. Tammelastakin ajaa kaksi linjaa peräkanaa sinne. Ydinkeskustasta ei aja ainutkaan. Ratikan autioittama maa

Kun nyt Venäjän hyökkäyssodan verukkeella hintojen korotusruletti pyörii villisti, vaadin etuuksien leikkaamisen sijaan eläkkeeseeni korotusta 25 prosenttia heti! Luotan uuteen hallitukseen

Fortum palkitsee miljardien tuhlaajat, kun mikä tahansa muu yritys olisi antanut potkut. Yhtiö on siivottava poliittisista kytkennöistä. En ikinä osta Fortumin sähköä

Surullista ja häpeällistä, että Tampereella ruokakassien jako siirretään keskustasta syrjemmäksi jääkiekon MM-kisojen ajaksi. Ei kehdata näyttää, miten Suomessa ja Tampereella oikeasti voidaan. Avun varassa

Fortumin johdon toilailuja seuratessa tulee väkisinkin mieleen oligarkit Venäjällä. Valtion rahoja sumplitaan surutta omaan taskuun keinoja kaihtamatta. Onhan Fortum Venäjällä toki seikkaillut jo pidempään. Pyynikin pohdiskelija

Kenellä tämän päivän Suomessa ja varsinkin tässä taloustilanteessa on varaa viettää uutisista päätellen vieläpä varsin riehakasta Wappua kuukausi!? No ”köyhillä” opiskelijoilla tietysti! Nälkä on aina vieraanamme, onneksi jano ei

Ruoka kallistuu edelleen, ja halpuutus on humpuukia. Tuottajat tekevät tappiota, kansalla on nälkä, mutta kauppa retostelee tuloksellaan. Olisiko hintasääntelyn paikka. Limpatsu

Ehdotus seuraavaksi kampanjaksi: kaikki taloyhtiöt keräävät metsiin puhalletut ja kannetut lehdet sekä roskat pois! Jopa kiinteistön huoltomiehet puhaltavat kaiken metsiin! Viila

Nimimerkille Näin on näreet: On kovin kapea näkemys mielipiteessäsi, kuinka laaja ikähaarukka golfia harrastaa. Näet sielusi silmillä vain ne harmaapäiset herrasmiehet, jotka hienoilla autoillaan Ruotulaan ajavat. Meillä alakouluikäinen kulki sinne kavereidensa kanssa bussilla Lielahdesta golfbägiään kantaen. Oli hienoa, että pääsivät turvallisesti yhdellä bussilla mukavaan, reippaaseen ulkoilmatekemiseen koko joukko. Helppo saavutettavuus on ollut hienoa, mutta jonnekin Teiskon perukoille ei voisi lapsia omin toimin lähettää. Golfia pikkulapsesta vaariin