Taas se alkaa! Tampereen Peltovainionkadun häiritsevä, turha ja vaarallinen ralli mopoilla ynnä muilla värkeillä. Edestakaisin koulun parkiksen ja Possilankadun kautta ympäri, uudelleen ja uudelleen, turhan ajelun ehdot täyttäen. Ylinopeus ja keuliminen muun muassa tekee tästä ajelusta vaarallista. Kevyen liikenteen väylät ovat myös ahkerassa käytössä. Usean mopoauton, mönkijän ja kaksipyöräisten letka kun pysähtyy ikkunasi kohdalle viisi kertaa kesäyönä torvet soiden, on aikas ikävä tunnelma. Kadulla liikkuu paljon lapsia, koiranulkoiluttajia ja pyöräilijöitä, heidän joukossa mopolla temppuilu satulalla seisten on iso riski. Jos vanhempana arvelet perheen nuoren osallistuvan tähän ralliin, niin siihen kannattaa puuttua! Poliisin tulisi puuttua turhaan ajeluun ja ajoneuvojen virittämiseen, nopeuden ja kierrosluvun perusteella näin on. Asukas

Nyt kaikki koiranomistajat puistoihin harjaamaan koiranne. Linnut tekee pesiä ja koiran karva on lintujen mieleen pesänrakennuksessa. Ennen näki karvatolloja puistoissa, vaan ei enää. Käyttekö kaikki trimmattavana trimmaajilla? Vai annatteko koiran kärsiä kun sen turkkia ei lainkaan harjata. Karvatollot puistoissa kevään merkki

Kun kännykkähäirikkö iskee, avatkaa suunne. Mikään ei muutu, jos kukaan ei puutu. Kännykällä tilaisuuksien häiritseminen ei ole mikään ihmisoikeus. Liian pitkälle ollaan ajauduttu yltiösuvaitsevaisuuden suhteen. Huomauta

Harmittaa tuo Ilveksen johdon hölmöily. Erotettiin Jouko Myrrä, joka nosti Ilveksen aivan mestaruustasolle. Tilalle otettiin mies, jonka taidot eivät riittäneet taisteluun kirkkaimmista mitaleista. Tulee mieleen Suomen hauskin vitsi! Masi

Lämmin kiitos kaikille minua auttaneille, kun kaaduin Tampereella Kaukajärven S-marketin pihassa pääsiäismaanantaina. Erityiset kiitokset miehelle, joka haki papereita läheisestä liikkeestä, oli vieressäni ja pyyhki ahkerasti verta otsastani ambulanssin tuloon asti. Keskisenkadun mummu

Rottaongelma on jo tosiasia. Olen jo kolme kertaa nähnyt rotan nelistämässä tien yli viikon aikana! Kaupungin tarttis aloittaa rottasota, kun myrkkyä emme enää saa ostaa! Nekalan mummu

Nyt on uutisoitu, että Olkiluoto 3 aloitti sähköntuotannon päivää aikaisemmin kuin piti. Minusta Olkiluoto aloitti tuotannon 14 vuotta myöhässä. Jalluveli

Vahinko, ettei jääkiekon MM-kisat ole nyt, kun kisaturistit näkisivät millainen kaupunki Tampere todellisuudessa on. Pölypilvi aamusta iltaan, roskia ja jätöksiä katsot mihin suuntaan tahansa. Kuukauden kuluttua kaupungin Infran koko kalusto, harjakoneet ja pesurit ovat kisaturistien ilona. Keskustan katuja pestään ja puunataan, kun Tampere pesee kasvojaan. Koko lystin maksajat nielevät periferiassa pölyä vielä kisojen jälkeenkin. Tämä nähtiin jo viime vuonna. Vesa Pispalasta

Puhutaan työperäisestä maahanmuutosta. Entäs työperäinen maassamuutto? Työpaikat ja työttömät ovat väärillä paikkakunnilla. Tämä koskee niin ihmisiä kuin yrityksiä. Kaikkien yritysten ei tarvitse toimia isoissa kaupungeissa. Sakari Sivenius

