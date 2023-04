Kaikki nopeasti puhuvat ja sötköttäjät. Saatte enemmän ystäviä kun puhutte rauhallisemmin ja ymmärrettävästi. Kommunikointi

Sitä minäkin ihmettelen, että näin kateellinen maa voi olla maailman onnellisin. Mansen likka

Kädentaidot kehittyvät vain käsillä tekemällä, ei teorioita tietokoneelta lueskelemalla. Taitava parturi niin kuin teoriassa

Nimimerkki Lisää taloja, kele, kyllä se toinen nimimerkki ..tana on sikäli oikeassa, että näitä asioitahan säännöllisesti mitataan Tampereella kyselytutkimuksilla. Niissä enemmistö tamperelaisista kannattaa luontoarvoja ennemmin kuin rakentamista, eikä haluaisi Tampereen enää kasvavan. Sikäli voitaneen puhua me tamperelaiset -nimissä. Toki toisinajatteleviakin, kuten sinä, tamperelaisiin mahtuu. Koska näkemyksesi kuitenkin on vähemmistönä, sinun kannattaisi ehkä keskittyä vaikuttamaan niin, että lisää taloja entistä tiiviimmin rakennettaisiin vain sinun asuintalosi ympärille. Siihen vain seinä seinään kiinni taloa. Näin sinä saisit haluamasi ja se enemmistö, "me tamperelaiset", saisimme myös haluamamme, lisää luontoa ja vähemmän kerrostaloja. Sillä lailla

Onko suomalaiset taloyhtiöiden asuntojen omistajat nykyään "valkoista roskaväkeä"? Lapset rikkovat, repivät ja raatelevat kaiken lähellä olevan lisäksi viereiset muiden omistamat metsät? Mitään tapoja ei ole opetettu, joten voi kysyä mitä ihmettä vanhempien päässä liikkuu? Toisten metsät ja tavarat

Kyllä tuo politikointi täytyy olla helppoa ja vähän aikaa ja perehtymistä vievää hommaa. Nykykansanedustajista yli puolet on lisäksi kunnanvaltuustoissa ja aluehallinnoissa mukana. Kolme hommaa. Melkein kaikki loput kahdessa virassa. Lisäksi on vielä muita luottamustehtäviä. On valta harvojen käsissä ja päätökset sen mukaisia kun on niin kiire, ettei kerkee tekeen mitään kunnolla. Eepi

Pirkanmaan hyvinvointialueella heikennetään häikäilemättä iäkkäiden omaishoitajien tukipalveluita? Miksi? Miten on mahdollista, että näin julmia päätöksiä toteutetaan? Tämä on vastoin kaikkea inhimillistä toimintaa. Hävetkää päättäjät! Hannele

Suomeen ei tarvita tuulivoimaa kuin omaan tarpeeseen, ei siksi että sillä tuotettua sähköä ja "vihreää" vetyä viedään putkia pitkin Eurooppaan, kuten innokkaimmat visionäärit euron kuvat silmissä haaveilevat. Näihin liittyen vielä tuhansia kilometrejä uusia sähkönsiirtolinjoja ja näistä ympäristöjärjestöiltä ja vihreiltä en ole nähnyt mitään kritiikkiä. Suomen velvollisuus ei pidä olla EU: energia- ja hiilinielureservi. Oli iso virhe keskeyttää Hanhikiven ydinvoimalan rakentaminen. Ei tehdä samoja virheitä kuin Saksa. Jussi58

Ajorataa ylittäessäsi katso ensin vasemmalle sitten oikealle ja vielä kerran vasemmalle. Opeta tämä myös lapsillesi. Mää vaan

Palkka ei riitä työssäkäyntiin. Työssäkäyvien köyhyys lisääntyy. Katsokaa peiliin. Loimaan kassa

Viekää se Keskustorin ratikkavaunu Kaupin urheilupuistoon Niihaman majan tyyppiseen käyttöön. Alueella on kautta vuoden runsaasti eri urheilulajien harrastajia ja tavallisia kuntoilijoita ja olisi mukava, kun lähellä olisi paikka, mistä voisi välillä piipahtaa ostamaan juotavaa ja pientä purtavaa ja hengähtää hetken. Tarpeeseen tulisi

Kokoomushan se viime kerralla koulutuksesta leikkasi ja sai varsinkin ammattikoulutuksen retuperälle sen reformin kera. Muisti on

Koirankakkapussivarkaat, viime kesänä näin useamman kerran seniorikansalaisen keräävän kakkapusseja telineestä ihan riuhtomalla monia kymmeniä, eikä tällä ollut edes koiraa matkassa. Osa pusseista lenteli jo pitkin maata. En tiedä mihin hän niitä keräsi. Monta kasaa niilläkin keräisi

Tiedoksi sinulle Voitinko ideakilpailun, golfkentillä on bägivarastot, joissa mailoja säilytetään, niitä ei tarvitse kannella kodin ja kentän välillä. Oletko muutoin kokeillut kävellä tai pyöräillä golfbägin kanssa? Miksi golf on niin vihattu urheilulaji?

Kun soittaa poliisin vihjepuhelimeen, ei tapahdu mitään. Onko poliisilla joku minimimäärä soittoja, jolloin vihjeeseen suhtaudutaan tosissaan. Huumekauppaa tehdään joka viikon päivä kymmeniä. Tiedot on poliisille annettu, mutta ei kiinnosta. Turvallista asumista kaipaava

