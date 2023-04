Tampere on ihana puistojen kaupunki. Keskustassa asuessa voi valita mihin lukuisista puistoista menee. Nyt vielä Arboretumkin laajenee. Nässyn ranta on aivan upea istuskeluun. Onkohan missään muualla niin paljon hienoja puistoja. Kiitos niistä

Tuhannet kiitokset 5B-osastolle Taysissa, hoitajille ja lääkäreille. Erityiskiitos nuorelle Riikalle, jatka samaan malliin! Toivottaa höpö mummu! Höpö mummu

Kiitos sinulle, joka veit kassalle Keskustorin Tokmannilta löytämäsi lompakon. Vielä löytyy rehellisiä ihmisiä! Pelastit päiväni

Jos kansanedustajia olisi vain puolet nykyisestä, se eriarvoistaisi kansalaisia. Pienemmät paikkakunnat eivät saisi edustajiaan läpi vähäisemmän äänestäjäjoukon vuoksi. Pienten puolesta

Kun uutta hallitusta muodostetaan, niin toivottavasti pääministerin lisäksi valitaan vain 11 ministeriä, koska ministeriöitäkin on vain 11. Kansanedustajien avustajista on myös tullut kallis menoerä. Mullesulle

Liikennemerkitkin on vaihdettu sukupuolineutraaleiksi, mutta vauvojen onnittelukortteja ei ole kuin pinkkejä tyttövauvoille ja sinisiä poikavauvoille. Uskomatonta vastasyntyneiden luokittelua. Vauvakortteja voisi olla vaikka mitä värejä ja vaikka kuinka kauniita ja kivoja. Jos on pakko se sukupuoli siihen laittaa, niin kiitos kauniin sinisiä myös tytöille. Mummu

Minua on alkanut pelottaa, kun katselen uutisia ja ajankohtaisohjelmia, ja kuuntelen poliitikkojemme puheita. Tuntuu, että kaikki tolkku on kokonaan kadonnut. Puhutaan vaan sodasta ja aseista, kuinka molempia pitää saada koko ajan lisää ja mikään ei saa estää sotimista. Aseisiin ja sotimiseen pitää kuulemma voida käyttää rahaa ilman minkäänlaista rajaa, samaan aikaan kun aiotaan leikata hyvinvointiyhteiskunnan perustavimmanlaatuisista asioista miljarditolkulla vuosittain. Järki ja tolkku ovat kuolleet sodan ensimmäisinä uhreina ja päättäjämme vajonneet sotapsykoosiin, sotahulluuteen. Seis aseille ja sotimiselle

Vuokrattavilla sähköpotkulaudoilla tehdään miljoonia matkoja vuodessa. Tämä tarkoittaa kymmeniin miljooniin nousevia tuloja lautayhtiöille. Mistä se raha on pois? Laudoilla korvataan lähinnä kahdenlaisia matkoja, kävellen ja joukkoliikennevälineillä tehtäviä. Raha siirtyy siis pois joukkoliikenteestä yksityisten ulkomaisten yritysten kassaan. Eli siis Tampereen kaupungilta ja sen asukkaiden palveluista yksityisille firmoille. Meille jää maksumiehen rooli, muun muassa jatkuvasti nousevina joukkoliikenteen lipun hintoina. Minun on sikälikin vaikea ymmärtää Tampereen kaupungin haluttomuutta kieltää laudat. Luulisi että niitä vastaan taisteltaisiin kaikin keinoin. Kuka päättäjistä ajaa ulkomaisten firmojen etua kaupunkilaisten yhteisen edun sijaan? Nestor Heijari

Aikovat laskea sähköpotkulautojen nopeutta. No se ei auta mitään, vain lautojen täyskielto auttaa. Sähköpotkulauta on kaikkein kiikkerin ihmisen kehittämä kulkuneuvo, täysin älytön jo ajatuksenkin tasolla. Kiikkerällä kulkuneuvolla kuljettaessa nopeudella on merkitystä sikäli, että mitä hiljempaa ajat, sitä vaikeampi on pysyä pystyssä. Kun nostetaan känniääliö sähköpotkulaudalle ja rajoitetaan nopeus kävelyvauhtiin, tuloksena on känniääliö pää edellä kadussa. Minua se ei haittaa, sitä saa mitä tilaa, mutta jos lautailun ongelmia halutaan ehkäistä, tämäkään ei ole toimiva tie. Vain täyskielto auttaa. Sähköpotkulaudat kiellettävä

Koiranomistajat vaativat ulostepusseja koirilleen, tienvarsille. Miksi? Jos on varaa pitää 1–3 koiraa, pystyy itse hankkimaan myös pussit. Mistä varoista rakennetaan koirapuistoja? Koiravero

Muutetaan koronasuojaimet katupölysuojaimiksi, niin taas käy kauppa. Sipi

Meillä yksityisillä ihmisillä on todellinen mahdollisuus auttaa Ukrainaa sen puolustautuessa rikollismaa Venäjää vastaan. Venäjä on suuresti riippuvainen Kiinasta. Kiina käyttää härskisti hyväkseen ukrainalaisten hätää ostamalla halpaa venäläistä öljyä. Mutta Kiina on suuresti riippuvainen länsimaiden kuluttajista. Kun me länsimaissa lopetamme kiinalaisten tuotteiden ostamisen, ajautuu Kiina nopeasti ahdinkoon. Tätä se pyrkii välttämään, mutta veljeilee siitä huolimatta roistovaltion kanssa ja rahoittaa sen sotaa. Vain taloudellinen ahdinko saa Kiinan muuttamaan suuntaa. Myös Intia ostaa öljyä ja aseita Venäjältä. En ole enää aikoihin ostanut kummankaan maan tuotteita, en kaupasta enkä verkosta. Lopeta sinäkin. Nyt levittämään tätä sanomaa kautta läntisen maailman. Antakaa palaa somessa! Älä osta kiinalaista

