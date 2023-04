Ei ratikoiden keulojen väriä kirkastamalla tai varoitusäänien töräyttelyä tehostamalla liikenneturvallisuutta paranneta. Kun kiskoja ylittävä jalankulkija tuijottaa telkkarin kokoista puhelintaan ja vastamelukuulokkeissa pauhaa jumputusmusiikki, ei ympäröivillä valoilla, väreillä tai äänillä ole mitään vaikutusta. Kännykän käyttö kävellessä pitää kriminalisoida. Pappa66

Hienoa Tampere, paloaseman risteyksen remontti alkoi tiistaina ja jo ensimmäisenä työpäivänä saatiin liikennevalot vilkulle. Muuta ei tapahtunutkaan, mutta ruuhkat poistuivat välittömästi ja liikenne alkoi sujua. Kannattasko kokeilla muuallakin

Suuri kiitos sinulle, joka marketin autohallista löytämäsi avaimen veit kaupan infopisteeseen. L.R.

Katselin televisiosta ykköskanavalta keskustelua rasismista. Asian tuntevan henkilön haastattelusta kiinnitin huomiota siihen, että hänen sanavarastostaan puuttui kokonaan sana "niinku". Oli mukava kuunnella. Timo

Miten ikinä on voinut syntyä tilanne, että luottamushenkilötoiminta rinnastetaan työntekoon? Ja miten on mahdollista, ettei asiaa ole vielä korjattu? Aivan naurettavaa, että työssäkäyvä saa palkkionsa luottamustoimesta, jonka voi ajatella olevan harrastus mutta vanhempainvapaalla oleva ei saa. Tähän pitää saada muutos välittömästi! Ällistynyt ja vihastunut

Tampereen suunnitelma siirtää golfkenttä Nurmin ja Aitolahden alueelle on älytön. Jälleen kaadetaan metsää ja tuhotaan luonnontilaisia niittyjä. Määrät ovat huomattavia. Kulkeminen tapahtuu omilla autoilla, sillä joukkoliikenne sinne on avuton. Nykyinen kenttä on tulevan ratikkalinjan vieressä. Se ei paljoa paina, sillä päättäjien silmissä kiiltävät miljoonat eurot, jotka myytävistä tonteista saadaan. Takuuvarmaa on, että Tampere ei vuonna 2030 ole hiilineutraali. Ei näillä suunnitelmilla ja päätöksillä. Mutta ei se mitään, ostetaan päästöoikeuksia, ja homma hoituu. Kuinka kauan päättäjät uskotte, että pystytte meitä kuntalaisia höynäyttämään? Raha ratkaisee

Golfkentän voi rakentaa Teiskoon Maisansaloon. Jää leirintä Härmälään ja Niihama virkistysalueeksi. Kaikki golffarit kuskaavat bäginsä omalla autolla, yhtään kävelevää tai pyöräilevää golfkuntoilijaa en ole nähnyt. Voitinko ideakilpailun?

Olin pitkäperjantaina Tuomiokirkossa Johannes-passiossa. Konsertti itsessään oli erinomainen. Tunnelman rikkoi, kun konserttia piti katsoa edessä istuvan puhelimen näytöltä. Onko jatkuva kuvaaminen todella tarpeen? Koittaisitte nauttia elämyksestä ja antaa takana istuvillekin siihen mahdollisuus. Käytöskukka

