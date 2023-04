Tampereen päättäjiä ei tunnu pätkääkään kiinnostavan sähköpotkulautojen aiheuttamat ongelmat, niin kauan kun ne kohdistuvat jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin. Vähän ristiä veikkaan, että jos ongelmat kohdistuisivat autoiluun, laudat kiellettäisiin heti tänään. Olisikin mielenkiintoinen koe katsoa, mitä tapahtuisi, jos kaupunkilaiset siirtäisivät aina vastaantulevan, jalankulku tai pyöräilyväylälle haittaavasti pysäköidyn laudan lähimmälle autotielle vastaavalla tavalla parkkiin. Kokeilemisen arvoista. Laudat ja kaupunginvaltuutetut kuriin

Nuohous on jäänyt teknologian kelkasta. Piipun ja hormin nuohoamisen täytyy helpompaa kuin että kiivetään katolle. Pikkasen miettimällä kehitettäisiin systeemi, millä harja saadaan piippuun maasta käsin – vapa? drone? Harjassa voi olla kamera, tutka, joka tutkii, että noki poistui. Nokipoika

Työttömyystukien heikentäminen ei aiheuta insinöörien ryntäystä hakemaan sitä vapaata siivoojan paikkaa. Jo nyt vähemmän kouluja käyneistä osa on alkanut myymään mietoja ja koviakin huumeita saadakseen työttömyystukeen vähän lisäystä. Orpon ja kokoomuksen on hyvä miettiä, mihin heikompiosaisia politiikallaan ajaa. Huumeita on helppo saada ja myydä netin kautta jo nyt. Hyväosaisilta osalta puuttuu tajunta, mitä maassamme kokonaisuutena tapahtuu. Köyhyysrajan alapuolella eläviä on Suomessa paljon ja moni heistä käy töissä. Tarkkana nyt

Kansanedustajia puolet liikaa, koska ehtivät kuntahallintoonkin. Määrä on pysynyt samana. Ministereitä lisätty kaikenlaisilla nimikkeellä. Viisi ministeriä riittävä määrä. Siivoojiako vähennetty?

Miljoona roskapussia -kampanja! Mihin vien roskapussit? Oma taloyhtiö ei hyväksy kuin omat roskat, koska ylimääräinen tyhjennys maksaa. Innokas

Lintujen pesimärauha alkoi. Saakos nyt sitten suorittaa puunkaatoa metsäkoneilla Pirkanmaan metsissä, kun koirat ja kissat on pidettävä kiinni 31. heinäkuuta asti. Kysyn vaan

Työvaatekorvaus on aivan älytön. Tai sitten sitä pitäisi maksaa kaikille, jotka tekevät jotain työtä. Kun käyttää työvaatteita niin toiset vaatteet säästyvät. Toisin sanoen pitäisikö saada vaatekorvausta aina kun on jotkut vaatteet päällä? Voitteko keksiä jotain vielä hullumpaa?

