Tampereella on vimma tuhota vihreää – lähiluonnon hätä ei saa päättäjien kelloja soimaan

Tampereella on vimma tuhota kaikkea vihreää, niin metsiä, niittyjä kuin puistojakin. Kaupungilla on tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tällä toiminnalla se on kaukaista utopiaa. Nyt halutaan tuhota myös Tartonpuisto ja Uudenkylän puisto. Tilalle saadaan varmaan muutama kukkaruukku, kenties iso ja punainen. Lähiluonnon hätä ei saa Tampereen päättäjien kelloja soimaan. Ihan vaan tiedoksi, että tavoitteet saavutetaan tekemällä, ei pelkästään tyhjiä puhumalla. Tampereen tauti

Lämmin kiitos avusta sinulle Pirkkalan Teboilin 1.4. aamuvuoron mieshenkilö, joka autoit rengasongelman kanssa. Hyvin päästiin perille. Ajettu 1600 kilometriä

Tuhlaaminen saisi loppua ja kaiken vanhan tuhoaminen ja järjetön suuruudenhulluus lopettaa! Jos saataisiin rahaa vihdoinkin terveydenhuoltoon ja lapsiin ja vanhuksiin! Nämä tämän maan saivat hyvään kuntoon ja tekivät pyyteettömästi töitä itseään säästämättä ilman yhteiskunnan apua. Toisin kuin nykyään valmista odotetaan laiskana vaaditaan yhteiskunnalta eikä yritetä itse. Poliitiikot törsää rahat ympäri maailmaa, mitäs kansalla on väliä, kunhan omat tulot nousee. Olisi saatu sairaanhoitajille heidän palkankorotuksistaan jaettavaa edes niille, jotka jäivät ilman koronarahaa! Paljon nähnyt ja kokenut

Tampereella on Pirha, onko Turussa Turha? Utelias

Eiköhän siirretä toi Hatanpään arporeettumi myös sinne Niihaman perämettiin. Tai voishan sen sijottaa sinne Sorilan pelloille minne Ruotulan golfkenttäkin siirtyy. Tommosia turhia viheralueita ja muita kämppinkialueita ei tarvita täällä Tampereen keskustan liepeillä ainuttakaan. Tilalle harmaita betonimöhkäleitä, joihin nuoriso voi täkätä omia piirroksiaan kaupunkikuvaa koristamaan. a.k.u.

Ullanpuistossa Kangasalla asua on ihanaa, kun naapurit välittävät ja auttavat tarpeessa. Tämä kokemus jää mieleeni pitkäksi aikaa, ja tiedän, että voin aina turvautua naapureideni apuun. Paula C-talosta

Monikin ruokapaikka mainostaa, että heillä syödään 10 eurolla annos, tosin monella on siihen varaa, mutta toisille sen rahan pitää riittää koko viikon ruokiin. Parempi ruoka hyvä mieli

Sanna-hyvä! Sinä olisit mainio uusi pormestari Tampereelle, nyt kun Anna-Kaisa luopuu pestistä. Lupaathan harkita asiaa? Tervetuloa! Kale jatkakoon kiekon parissa

Meillä on nyt uusi äänikuningatar ylivoimaisella äänisaaliillaan, Suomen suosituin poliitikko, nuorikin ja nainen, Riikka Purra! Tässä meidän uusi upea keulakuva maailmalle, onneksi olkoon! OoPee

Työttömien silmätikuksi ottaminen lisääntyy vaalikeskusteluiden aikaan. Töissä on oltava, harvemmin oikeus olla, puhutaan. Eikä juuri kiinnitetä huomiota, miten töitä teemme tai millaista työtä on tarjolla. Myös laaja-alainen paheksuvan ja kiusaavan käytöksen vähentäminen voisi säästää yhteiskunnassa isoja määriä miljardeja. Ymmärrys ylös

Joko nyt viimeistään olisi syytä maalata ratikan "nokat" kirkkaalla huomiovärillä useampien onnettomuuksien välttämiseksi. Halpa keino turvallisuuden parantamiseksi

Hyvä Menen muualle, olet menossa harrastamaan liikuntaa ja haluat päästä omalla autollasi mahdollisimman lähelle ulko-ovea? Oletko tosissasi? Omin jaloinkin pääsee

Tärkein ja kiistattomin hallituksen päätöksenteon onnistumisen mittari on ruokajonojen pituus. Ruokajono kasvoi Marinin hallituksen aikana samalla, kun hyväosaisille jaettiin tukia. Kunnia ja patsas sille pääministerille, joka tekee ruokajonot tarpeettomiksi. Miten jatko?

Taannoin suosittu näyttelijä totesi radiohaastattelussa olevansa onnellinen, "ettei joutunut ammattikouluun." Hänkin tarvitsee kampaajaa, autonasentajaa, sähköasentajaa ja montaa muuta ammattiinoppinutta. Amisope emerita

Kuka valtaapitävä keksi ammattikoulun rahojen vähentämisen ja itseopiskelun? Tavallinen tallaajakin ymmärtää, että 15 vuoden ikäisiä nuoria kiinnostaa kaikki muu kuin itsenäinen opiskelu! Nyt ei saada työntekijöitä, jotka osaisivat edes alkeet. Nyt äkkiä koulutus kuntoon

Olen seurannut keskustelua Härmälän leirintäalue vastaan Niihama. Ehdottaisin, että kehitetään Härmälän leirintä-aluetta edelleen entistä ehompaan kuntoon, jotta saisimme siitä Suomen valovoimaisimman leirintä-alueen. Tampere tarvitsee lisää asutusta, joten Niihamaan voisi rakentaa uuden asuntoalueen Näsijärvi näkymineen ja jatkaa ratikkareittiä sinne asti. Tpihlis

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.