Voisiko hiekkojen putsauksen Tampereella aloittaa lähiöistä tulevien pyöräteiden karkealla harjauksella? Paasikiventie, Kangasalantie ynnä muut. Työmatkapyöräilijät kiittäisivät. Autiota Keskustoria ehtii kiillottaa kyllä. Kumi ja kunto puhki

Eteläpuistossa kauniilla aurinkoterassilla on jostain syystä syksystä saakka maannut Syvinki-laiva. Äkkiä pois sieltä, kesä on tulossa! Veronmaksaja

Kas vain, kun maailman onnellisimmassa maassa asuvat maailman kateellisimmat ihmiset. Säijän äijä

Teki erittäin pahaa lukea, miten suuret valituksi tulleiden kansanedustajien tulot ovat (AL 5.4.)! Tuskinpa osaavat ajatella Arkadianmäellä, miten köyhät, toimeentulon rajamailla, sossun luukulla asioivat, työttömät, puhumattakaan ruoka- ja leipäjonoissa seisovat pärjäävät. Olisi ollut paikallaan julkaista ehdokkaitten palkkatiedot, olisi voinut välttää äänestämästä "näitä superrikkaita"! Äänestystilanne olisi toisenlainen – nyt myöhästä – seurataan tapahtuuko muutosta! Köyhä köyhien joukossa

Boccellin konsertti Nokia-areenalla oli hieno, mutta kännykkäkuvaajat pilasivat usean katsojan konsertin. Huom, konsertin alussa kyllä ilmoitettiin suomeksi ja englanniksi, että konsertin taltioiminen on kielletty. Järjestysmiesten pitäisi valvoa tällaista kieltoa, koska itsekkäitä idiootteja löytyy aina pilaamaan toisten konsertin. Kännykkävapaa konsertti

Eduskuntavaalitulos vesittyy, jos joudutaan muodostamaan muu kuin kokoomukseen ja perussuomalaisiin sekä pariin muuhun oikeistopuolueeseen pohjautuva enemmistöhallitus! K.M.

Kummallista, kokoomuslainen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen ei ymmärrä, miksi Finnair lakkauttaa vähänkäytetyt ja kannattamattomat lentonsa Tampereelle. Mitä hän yrittämisestä sitten oikein ymmärtää? Pieni yrittäjä

Olen Väsyneen työläisen kanssa samaa mieltä siitä, että on aivan järkyttävää, ettei Suomessa edes työssäkäyvä meinaa kyetä elämään palkallaan. Se on väärin ja se asia pitäisi poliitikkojen korjata. Työtöntä ei kannata kuitenkaan kadehtia, eikä vaihtaa työssäkäyntiä siihen. Minulla on kokemusta molemmista, tällä hetkellä olen työtön. Saan työttömyyskorvauksen, asumistuen ja toimeentulotuen. Niistä kertyy 1000 euroa kuukaudessa. Siitä summasta maksan ihan samat laskut ja elämisen kustannukset kuin työläinenkin. Niin vuokrat kuin puhelimetkin, niin ruoat kuin vaatteetkin. Autoa en maksa, koska siihen ei ole varaa. Bussikyydit maksan. Voin kokemuksesta sanoa työläiselle, että on aika iso ero siinä saatko 1800 vai 1000 euroa kuussa, jos kulut ovat samat. Ei ole helppoa työttömän köyhän elämä, ei sitä kannata kadehtia. Joka ainut päivä on taistelua ja köyhäilyä, ja kaikki raha menee viimeistä senttiä myöten ruokaan, mihinkään muuhun ei ole varaa. Eikä edes siihen ruokaankaan joka päivä. Voimia työläiselle. Pahoinvointivaltio

Sauvakävelijä arveli, ettei talvikunnossapito välttämättä ole heikentynyt Tampereella. Olen asunut viimeiset 30 vuotta samassa paikassa keskustassa. Minulle on kertynyt aika hyvä vertailuaineisto. Kunnossapidon taso on heikentynyt erittäin paljon. Muutos huonompaan on kiihtynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Tällä on suora yhteys siihen investointiohjelmaan jota Tampereella on tänä aikana toteutettu, sisältäen muun muassa tunnelin, ratikan ja kansiareenan. Investointien vaatima raha on johtanut siihen, että Tampereella on korotettu kaikkia maksuja, vuokria ja veroja korkeimmalle mahdolliselle tasolle ja samaan aikaan leikattu kaikista palveluista ja infrasta säälimättä. Se näkyy muun muassa jalankulkuväylien kunnossapidon ala-arvoisena tasona. Muutos on ollut erittäin voimakas huonoon suuntaan. Ennen oli paremmin

Minulla sattuu olemaan varastossa 5000 kappaletta mitoiltaan 2x2x2-metrisiä betoniporsaita, tai panssariesteitä, kuten niitä leikkisästi kutsutaan. Minulle tuli bisnesidea, rupean vuokraamaan niitä ihmisille. Ajattelin sijoitella niitä sopiviin paikkoihin Tampereen keskustaan, lähinnä ajoradoille, pyöräteille ja jalankulkuväylille, mistä ne ovat helposti ihmisten saatavilla. Tämän toimintamallin olen kopioinut sähköpotkulautojen vuokraajilta. Jotain pientä haittaahan siitä saattaa toki syntyä ihmisille ja liikenteelle, mutta mitäpä tuon väliä. Tampereen kaupunginvaltuutetut ja kaupungin johto sanovat, että he eivät voi mitenkään puuttua sähköpotkulautoihin, saati kieltää niitä, niin täytyyhän saman toki koskea muutakin vastaavaa toimintaa, kuten minun betoniporsasvuokraamoani. Keväällä tulen tukkimaan kaikki keskustan kulkuväylät panssariesteilläni, vuokratkaa niitä ihan vapaasti. Hyvää kevättä kaikille. Samat säännöt kaikilla

Lehdessä oli pakastepizzatesti, 8 kappaletta ja kaikki ulkomailla tehty. Suomen maatalouden ja elintarviketeollisuuden kannalta huono juttu. Suosi suomalaista

Nythän kokoomus näyttää kansalle, että on kansalaisten asialla, ja poistaa kaikki puoluetuet kokonaan! Jos joku haluaa olla jonkun puolueen jäsen maksakoon sen menot ! Eikä rahoiteta sitä verovaroin. Samoin pääoma- ja osinkotulot kunnon verotuksen piiriin. Kaikki paikkansa menettäneet edustajat te-toimistoon, kuten normaali lopputilin saanut, jos ei ole pakastevirkaa mihin palata. Yhdenmukaisuus

