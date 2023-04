Eikö ny oikeesti löydy muuta paikkaa polkupyörätelineille kuin autoille osoitetulta parkkialueelta? Malli Teiskontie. Jaska

Tehokas tapa lisätä kylmää tuulisuutta katukuiluissa on rakentaa avoimen pohjoisen puolella olevan järven rannalle korkea kivimuuri. Tästä on esimerkkinä Ranta-Tampella Tampereella. Tampellan jalankulkualueilla ja kaduilla puhaltaa jatkuva viima aikaisemmasta poiketen. Muurin ylös nostama Näsijärveltä puhaltava ilma laskeutuu viimana alas. Tuulelta suojaan

Sanovat, että nyt Naton jäsenenä emme enää puolusta vain itseämme, vaan jos joku muu 30 Nato-maasta joutuu sotaan, myös Suomi osallistuu sen puolustamiseen, eli siis lähtee sotaan. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta, sanovat. Kysyttäessä, että kuka sinne sotaan sitten lähtee, sanovat että ammattisotilaat hoitavat, lapsemme eivät rintamalle joudu. Kuulostaa jotenkin tutulta. Eikös se Vladimir sanonut ihan samaa venäläisille vanhemmille ennen Ukrainaan lähtöä, ammattisotilaat hoitavat, lapsenne eivät sotaan joudu. Vaan kuinkas sitten kävikään. Mietipä sitä

Taktisesta äänestämisestä ei ollut mitään hyötyä, päinvastoin: eduskunnasta putosi melkein 20 eduskuntapaikkaa tärkeistä puolueista. Suomen demokratiaan kuuluva puolueiden moninaisuus kärsi typerästä taktisesta äänestämisestä. Ei koskaan enää tällaista

Kuulinko oikein, kansanedustajien palkkioita nostetaan. Kuten joku mainitsi, niin entäs hoitajat? Edustajien palkkioita näyttää olevan erittäin helppo nostaa toisin kuin hoitajien ja muiden pienipalkkaisten. TS

Ville Koivuniemi (AL 4.4.), puhut asiaa. Nykyään päätökset tehdään niin "korkealta" pallilta, että ei ymmärretä todellisuutta ruohonjuuritasolla, eikä päätösten seurauksia. Mikä näyttää paperilla hyvältä ei välttämättä toimi käytännössä

Päivittäistavarakauppa perustelee viinien tuomista ruokakauppoihin eurooppalaistumisella ynnä muilla höpöpuheilla. Kysehän on ainoastaan siitä, kuka saa myynnistä tulevat rahat, ja sillä kohtaa kauppiaan pohjaton rahapussi on ammollaan. Me muut korvaamme valtion menetykset verojen lisäämisellä. Limpatsu

En ymmärrä kaupungin halua tuhota kauniita luontokohteita Tampereella. Liikun paljon Niihamassa koirieni kanssa ja aina ihailen kaunista luontoa ja järvimaisemaa. Talvisin hiihtoladut kulkevat upeissa, lähes Lappia muistuttavissa maisemissa. Pyöräilijöiden keskuudessa alue on suosittu. Älkää viekö tätä uniikkia aluetta meiltä. Anni

Tampereen päättäjät eivät taida tietää, että Härmälän leirintäalueelle tulevista suurin osa tulee kaupungin vetovoimaisuuden vuoksi. Eli tulevat Nokia-areenaan tai teattereihin, eivätkä mitään leirielämää viettämään! Jos leirintäalue siirretään Niihaman perälle, niin eihän sieltä pääse sujuvasti julkisella liikenteellä keskustaan, eikä keskustassa ole parkkipaikkoja asuntoautoille, joilla suurin osa nykyisin reissaa. Muualla Euroopassa on keskustassa on hyvät matkaparkit. Junttila

