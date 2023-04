Onneksi olkoon uudet kansanedustajat! Ei vielä päivääkään töissä ja palkankorotus jo tulossa. Toivottavasti saatte jotain aikaiseksi! Vanha rouva

Kiitos Pohjois-Hervannan kotihoito. Kotiuduin sairaalasta helmikuussa katteisen haavan kanssa odottamaan syöpähoitojen aloitusta. Haavan paraneminen oli edellytys hoitojen aloittamiselle. Onneksi Tampereella Pohjois-Hervannan kotihoito otti asian hoitaakseen ja sytostaattihoidot päästiin aloittamaan ajallaan. Kotihoidon ihmisläheinen ote ja asiantuntevuus näkyivät joka hoitokerralla, vaikka hoitajat saattoivat vaihtua. Juuri tällaista hoitoa me tamperelaiset tarvitsemme! Hallilan vaari

Kyllä oli kohteliaita ja avuliaita miehiä Suomen Akussa Liatsussa Tampereella. Rakas 30 vuotta vanha Toyotani ei hievahtanutkaan Prisman parkkipaikalla tiistaina. Kyselin monilta piuhoja käynnistykseen, mutta kuulemma uusien autojen ohjelmat menisivät sekaisin moisesta toimenpiteestä. Sitten käppäilin Suomen Akkuun ja sieltä avulias mies lähti kanssani antamaan virtaa pienellä käsikäynnistäjällä. Ja mittasi virran, vain 8 ampeeria 12:sta oli kunnossa. Pääsin hyvin kotiin. Aurinkoa päiviinne avuliaat miehet! Päiväni pelastajat

Nimimerkille Loppuu se rantojen rakentaminen, tana (AL 5.4.), et sinä ole "me tamperelaiset". Asun Tampereella. Haluan, että rakennetaan lisää ja tiiviimmin. Lisää taloja, kele

Mitä järkeä on rakennuttaa tuhansien eurojen voimailusali Nääshalliin, mutta ei lisätä parkkipaikkojen määrää? Nykyinen parkkipaikka Särkänniemen puolella on aina täynnä ja kauemmaksi parkkeeraaminen ei motivoi, kun vaihtoehtona on käyttää halvempia tai samanhintaisia kaupallisia saleja, joissa parkkipaikka on. Turha investointi Tampereen kaupungille, jos autoilevat ei sinne pääse. Menen muualle

Vapaat työpaikat ovat aloilla ja paikkakunnilla, joihin ei suomalaisia saada. Tamperelainen työtön ei lähde Virroille tai Mänttään vaikka työtä olisi tarjolla, Itä-Suomesta puhumattakaan. Yrittäjät kertoneet

Asiakas ei ole enää oikeassa pankkiasioissa. Olen hoitanut alkuvuoden hankalaa pankkiasiaa. Olen halunnut mennä pankkiin, mutta tapaaminen ei onnistu pankin takia. Se ei sovi ehdottaminani aikoina, tai heidän puhelunsa tulee kesken töitteni yhtäkkiä ja ilmoittamatta. Onko hyvä asiakaspalvelu nykyään tällaista? Pitäisikö vaihtaa pankkia? Kyse isommasta talletuksesta. Ex-asiakas?

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.