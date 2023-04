Nyt varmaan Orpo leikkaa näiden eduskunnasta pudonneiden sopeutumisrahat tavallisen työntekijän päivärahojen tasalle. Uusille kansanedustajille ensin harjoittelijan palkkio. Julkkiksilla ei ole mitään ammattitaitoa tehtävään. Myös kansanedustajien palkkioita ja etuuksia tulee leikata. Vai koskevatko leikkaukset ainoastaan vähempiosaisia, jotka puurtavat ilman julkisuuden valokeilaa? Purra, miksi työläiset eivät tarvitse kulttuuria? Onpa siinä käsitykset. Laittakaa nyt asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Toivottavasti nyt ei tule epidemiaa, miten hoitaisitte sen? Pike

Uuden hallituksen asialistalle voisi ensi töiksi laittaa seuraavat asiat. Sähkölle hintakatto 5 senttiä/kWh. Samoin sähkön siirtohintoihin. Polttonesteisiin alennus minimi 50 senttiä/litra. Pienennetään ruoka-aineiden arvonlisävero 5 prosenttiin ja hintakatto voimaan. Pelkästään näillä toimenpiteillä saadaan talous taas rullaamaan. Sitten purkamaan sote-himmeliä asiakasvetoiseksi. Pelkäänpä vain, että mikään ei muutu ja pelleily jatkuu eduskunnassa. Papparainen

Nyt kun on tulossa uusi hallitus, laitetaan leikkurit käyntiin. Ensin lapsilisät pois hyvätuloisilta. Tukiaiset pois. Jos ei puulaakit omillaan pärjää, lappu luukulle. Tukirahat menee lähes tulkoon dirikoitten pussiin. Ai että olis nuijalla töitä. Mamma maalta

Eikö pormestarin työhön valittavaa koske mitkään ikärajat? Meillä muilla kaupungin virassa olevilla on yläikäraja, jolloin on jäätävä eläkkeelle. Pyydän vastausta. Tasa-arvoista kohtelua, please

Kummola ehdottomasti pormestariksi, olisi pitänyt valita jo viimeksi. Ikonen on osoittanut koko ajan halunsa päästä korkeammalle kokoomuksessa ja mahdollisen ministerin pestin saamisessa.Tämän vuoksi lähti ehdokkaaksi taas, pormestarius oli vaan väliaikaista parempaa odotellessa. Paikka kuuluu Kummolalle

Kiitos ruutupuseroinen Tamkin opiskelija, kun autoit minua liukkaalla Hippoksen tunnelissa 3.4. ennen yhdeksää. Vielä on Tampereella auttavaisia nuoria miehiä. Eeva 1943

Uimahallipeseytyminen, mielenkiintoista, kun nykyaikana alastomuus on esillä joka paikassa, televisiossa, elokuvissa, lehdissä, pukeutumisessa ja jopa kumppania etsitään/valitaan paljaan vartalon alaosan mukaan (tv-ohjelma). Sitten ei kehdata uimahallissa riisua vaatteita peseytymistä varten? Laiskuuttako? Välinpitämättömyyttä toisista? Myös itsestä, koska kuka haluaa uida likaisessa vedessä? Ei se kloorikaan ihmeisiin pysty. Mietipä sitä

Taiteelle arvostus! Liikenneympyrä ei ole taideteoksen paikka Tampereen ruuhkaisen pääliikenneväylän keskellä Satakunnankadun ja Lapintien risteyksessä. Istuttakaa ikivihreitä ja kesäksi kukkia. Veistosrahat Näsijärven rantapuiston toteuttamiseen ja puiden istuttamiseen. Hemlock-männyn lisäksi lasten kiipeilyyn ja liukumiseen soveltuvia taiteellisia veistoksia. Koirapuisto on jo tehty puistopuiden tilalle. Ranta-Tampellassa asuu ihmisiä. Lasten veistospuisto 1920-luvun tyyliin isojen puiden alle, jossa nojallisia istuimia. Neljäs polvi

Aikuiset! Jos teidän työpaikallanne silloin tällöin joku pahoinpideltäisiin, potkittaisiin ja pakotettaisiin nöyryyttäviin polvistumisiin, jatkaisitteko töitänne turvallisin mielin? Ei ihme, että koulupoissaolot ovat lisääntyneet. Näkijä ja kokija

Väsynyt työläinen, ikävää, että olet tiukilla, kun työtä tekemällä et meinaa elää 1800 euron nettopalkalla kuukaudessa. Älä kuitenkaan kadehdi tavallista työtöntä, joka saa monta sataa vähemmän. Hän on samanlainen ihminen kuin sinäkin ja tarvitsee ruokaa ja asunnon. Väsynyt puolustautumaan

