En ihmettele enää nuorien syrjäytymistä, ainakin yhden syyn takia. Jos vanhemmille tulee sosiaalitukia, niin nuoret eivät saa mennä edes kesätöihin, kun vanhemmilta tippuu tuet. Siis osa vanhemmista kieltää nuoriaan hakemasta kesätöitä tämän takia. Nyt pitäisi muuttaa sosiaalituen ohjeistusta, että nuoren työstä saatu pieni palkka ei laske tukia. Vierestä seurannut

Miksi ihmeessä Tampereen Hämeenkadun pyöräteitä ei ole suunniteltu niin, että liikennevalot koskisivat myös pyöräteillä liikkuvia? Nyt polkupyöräilijät ja sähköpotkulautailijat ajavat kovaa vauhtia liikennevaloissa punaista odottavien ja vihreillä valoilla kadun ylittävien jalankulkijoiden seassa. Helsingissä Bulevardin ja Mannerheimintien liikennevalot koskevat myös pyöräteillä ajavia ja velvoittavat heidän pysähtymään punaisiin valoihin. Tampereella polkupyöräilijät ovat ainoa ryhmä liikenteessä, joiden ei tarvitse noudattaa liikennevaloja. Väistelyyn kyllästynyt jalankulkija

Kiitos Kangasalan kaupungille hienoista laduista Vesijärven jäällä. Olen saanut nauttia hiihdosta uutena asukkaana tasaisella jäällä ilman mäkiä. Ikämies

Uudenmaan alueelta sisältäen Helsingin vaalipiirin valitaan 60 kansanedustajaa. Lappi menetti yhden paikan ja saa nyt vain 6 edustajaa. Olisikohan syytä muuttaa valintaperustetta niin, että myös vaalipiirin pinta-alalla olisi merkitystä? Nykyisellä järjestelmällä osa maasta näivettyy, kun sen ääni ei juuri kuulu. Pirkanmaalainen

Nimimerkille Liiga tiedoksi, että Nokia-areena on rakennettu suurelta osin yhteiskunnan rahoilla monitoimiareenaksi. Jos Ilves ja Tappara haluavat yksinoikeuden jäähalliin, niin silloin kannattaa rakentaa ehdottamasi uusi halli omilla rahoilla. Topi

Ilmarisen Pölösen mukaan 2/3 nykyisistä eläkeläisistä haluaisi tehdä töitä esimerkiksi pari päivää viikossa (AL 30.3.). Lienee aiheellista Pölösen avata, mistä hän on ihmeelliset lukemansa löytänyt. Mitähän työtä Reino 87vuotta tai Martta 92 vuotta tekisi kahtena päivänä viikossa? Ikätovereitaanko palveluyksikköön hoitamaan? Rollaattorin turvin siivouskärryjä työntämään

Olipa kiva käydä Espanjassa. En enää muistanut, miltä iloiset ja vapautuneet ihmiset näyttävät. Mietin, miksi me suomalaiset olemme niin vihaisen näköisiä ja epäkohteliaita toisiamme kohtaan. Olemmeko me mettäläisiä ?

Suomenkin pitää nyt hyväksyä Ruotsi Natoon! Jee, nyt on tilaisuus asettaa Ruotsille hieman vaatimuksia! Nekalan mummu

Onko ilmaston muuttuminen mielestäsi yhdentekevää? Yhdentekevää on sinulle varmaan myös, miten lasten elämässään käy? Tsimma

Kaupin metsän pitää antaa olla sellainen kuin se on. Siihen on hyvät perustelut sen luontoarvoissa. Se on tärkeä yhtenäinen metsäluontoalue lähellä kaupunkia. Sen löytävät ja sinne menevät ihmiset, jotka osaavat nauttia siitä sellaisena kuin se on. Kulkevat siellä luonnosta nauttien ja sitä kunnioittaen. Jätetään tuleville sukupolville aitoa luontoa! Liisa

Härmälän leirintäalueen kehittäminen. Toivottavasti Tampereen päättäjät perehtyvät Helsingin Rastilan leirintäalueen kehittämiseen ja ymmärtävät Härmälän alueen mahdollisuudet hyvänä pitkäaikaisena mahdollisuutena ja tuottavana houkuttimena turisteille. Kehittämällä alueelle saadaan yli 50 000 kävijää vuosittain ja jokainen kävijä jättää Tampereen alueelle yli 100 euroa/henkilö, laskekaa. Niihama kuuluu tamperelaisille ulkoilijoille

