Neljä hurjaa vuotta takana, nyt on kiitoksen paikka

Neljä hurjaa vuotta takana, on kiitoksen paikka, kävi vaaleissa sitten miten tahansa. Sanna Marin, Li Andersson, Maria Ohisalo ja Anna-Maja Henriksson, lämmin kiitos siitä turvallisuuden ja huolenpidon tunteesta, jota asiallisesti ja selkeästi viestien olette meille antaneet. Kiitokset myös ulkoministeri Pekka Haavistolle ja puolustusministeri Antti Kaikkoselle, olette puhuneet vastuualueistanne tavalla, joka osallistaa meidät tavalliset kansalaiset kiinnostuksella seuraamaan ja itsekin pohtimaan niin ulko- kuin puolustuspolitiikkaa. Kaksi vanhaa varista Kalevassa

Koronakorvaus luvattiin kohorttiosastoille. Rauhaniemen S24 muutettiin kohortiksi, jossa hoidettiin vain koronapotilaita. Sekavin ohjeistuksin työskennelleet hoitajat jäivät ilman korvausta. Työtä tehtiin jaksamisen äärirajoilla henkisesti ja fyysisesti, vajaalla henkilökunnalla. Missä on oikeudenmukaisuus, arvostus ja tasa-arvoinen kohtelu? Ei ihme jos hoitoala ei houkuttele. E.R.

Vuokra, sähkö ja työmatkakulut nappaa 1300 euroa noin 1800 euron nettotilistäni. Lopulla 500 eurolla pitää ostaa ruoat ja lääkkeet ja maksaa puhelinlasku ja auton korjaukset. Taitaa työttömällä jäädä saman verran rahaa ruokaan kuin meikäläisellä. Tekisi mieli kanssa luovuttaa, kun saman elintason saavuttaa työttömänäkin. Eläkkeeseen enää kymmenen vuotta ja sekin tulee olemaan niin pieni, että asumistukea joutuu ainakin hakemaan. Joku tässä mättää, kun töissä täyttä päivää tekemälläkään ei meinaa elää. Väsynyt työläinen

Metsäkato ja luontokato ovat täyttä totta kaupungeissa. Muutama puistopuu ja kukat laatikoissa eivät riitä hiilinieluiksi. Eläimistössä on koiria, naakkoja, puluja, lokkeja ja varpusia. Kaupunki on valtava päästöjen lähde! Näin on, vaikka dieselkuormureilla tuotujen elintarvikkeiden ja rakennusmateriaalien päästöt merkitään tuotantopaikkojen päästöiksi. Piikki

Hiilidioksidia sitovia yhteyttäviä kasveja on puutarhoissa, nurmilla, niityillä, vesien rannoilla, pelloilla, laitumilla, pioneerilajien valtaamilla hakkuuaukeilla ja eri-ikäisissä metsissä. Maaseudun päästöt niellään saman tien! Kukkapellot palvelevat lisäksi hyönteisiä. Talvella kasvit lepäävät. Neulanen

EU:n ympäristöpolitiikka on ajautunut väärille raiteille. Energiatehokkuusdirektiivi ja hiilinielut asettavat vaatimuksia suomalaisten metsille ja rakennuksille. Suomessa osataan metsien vastuullinen hoito ja energian käyttö rakentamisessa. Suomi on oikealla tiellä kohti puhdasta vetytaloutta. Tarvitaan uusi ydinvoimala, lisää tuuli ja aurinkovoimaa. EU haluaa jarruttaa tätä kehitystä. Järkeä päätöksiin

Puolueet ovat taas saaneet puhua rakkaista teemoistaan ja kansa kuuntelee korvat punaisina. Uutisissa mainittiin ympäristön köyhtyminen lajikadon myötä. Yksi laji jää aina varjoon, se elää ja on sitkeä, sitä ei poliitikot saa kyykkyyn. Laji on eläkettä nauttiva, yksin maaseudulla asuva veronmaksaja, hyvä lypsylehmä. Muuta maalle

Elinkeinoelämä lobbaa ulkomaisen työvoiman määrän lisäämiseksi Suomessa. Media tukee toistelemalla jatkuvasti samaa iskulausetta, lisää työperäistä maahanmuuttoa työvoimapulan voittamiseksi. Todellisuus on kuitenkin se, että Suomessa on huomattavasti enemmän suomalaisia työttömiä kuin on vapaita työpaikkoja koko maassa. Eli yhtään ainutta maahanmuuttajaa ei tarvittaisi "työvoimapulan" voittamiseksi, joka ainoaan työpaikkaan riittäisi suomalainenkin työntekijä. Ja työttömäksi jäisi siltikin vielä kymmeniätuhansia suomalaisia. Elinkeinoelämän ainut intressi onkin suomalaisen työvoiman vaihtaminen ulkomaalaiseen, jolloin palkkataso voidaan polkea alas ja työntekijöiden etuja valvovien järjestöjen vaikutusvalta romuttaa, jolloin työnantajapuoli voi sanella työn ehdot täysin. Mietipä sitä

