Sinulle nimimerkki Pettynyt tiedoksi, että pääset yhdellä bussinvaihdolla Atalasta Pyynikille. Tulet bussilla 18 Linnainmaan Citymarketin pysäkille jossa hyppäät bussiin 7 joka ajaa Pyynikintorin ohi. Helppoa! Bussimatkustaja

Tampere tuhoaa omaa historiaansa ja omaa arvoperintöään. Heinätori on yhä uhan alla. Nyt ollaan kajoamassa Suomen yhteen arvokkaimmista kulttuurinäkymistä, Tammerkosken alajuoksuun. Mikään ei näille pyrkyreille ole pyhää. Ja kun perusteet ovat täysin tuulesta temmattuja. Toivottavasti järjen valo paistaa edes sen verran, että tajutaan tämän hankkeen järjettömyys. Näpit irti kulttuurimaisemasta

Isäni muistisairaiden yksikössä järjestettiin ennakkoäänestys, se on kaiketi laillista. Äänet antaa täyttä ymmärrystä vailla olevat henkilöt. Kysymys kuuluu, kenen ääni äänestyksessä annetaan, avustajan, hoitajan vai kenen? Onko äänestäjä itseään vastaan vai puolesta? Politikot moraalin vartioina

Tuskin katujen liukkauden torjunta on nykyään huonompaa kuin entisaikaan. Syy voi löytyä kenkien pohjamateriaalista, joka on liukasta kuin suksenpohja (toisaalta suksien pohjiin on saattanut joutua kengänpohja materiaalia hiihtomenestykseen verraten). Sauvakävelijä

Hervannan uimahallissa 30.3. kello 12.30 yläasteikäisestä poikaluokasta ei yksikään peseytynyt ilman uima-asua ennen uimista. Eikö opettajan pitäisi olla opastamassa "lukutaidottomia" oppilaitaan? Vakiuimari

Toivottavasti Nysse tarkastelee matkustajamääriä myös Teiskossa ja järkeistää bussivuorot. Nyt Terälahteen ajaa 90 tyhjänä, perässä 93 tai 94 niinikään tyhjänä. Ei ihan halpaa lystiä. Terälahden tarkkailija

Kyllä te-toimiston kiusanteko näkyy. Ihminen, joka on sairas ja pääsemässä tänä vuonna eläkkeelle, niin kyllä nyt kiinnostaa, pitää käydä siellä ja joka kuukausi soitetaan ja pitää kuitata sitä ja tätä. Ilmeisesti vain ilkeä toimihenkilö. Ja vielä työkokeiluun. Että kiitti vaan te-toimisto. Minä vain

Soitan terveydenhoitajalle, niin vastaaja sanoo: olet kymmenes jonossa ja odotusaika noin kaksi tuntia. Tätäkö tämä nyt on uudessa hyvinvointipalvelussa. Pelästynyt

Pirkanmaan hyvinvointialueen hinnoittelussa on erikoinen käytäntö. Potilaan käynti terveysaseman lääkärillä maksoi 20,90 euroa ja Uniapneapoliklinikan sovittu soitto potilaalle maksoi 41,80 euroa. Molemmat tapahtumat olivat helmikuussa 2023. Ei ole mielestäni kohtuullista. Kalliit on soittojen lunnaat

Kyllä ruotsalaisten kelpaa. Turkki pelasti heidät Natolta, samaan aikaan kun Suomi heitettiin susille ja asetettiin maalitauluksi kaikille Naton vihollisille. Miksi lastemme tulevaisuus tuhottiin?

Autojen maahantuojien pitäisi korjata autot niin, että takavalot palavat aina, kun auto käy! Nekalan mummu

Kalevan uintikeskuksessa on ongelmana kaiken ikäisten naisten lisääntynyt peseytyminen uimapuku päällä. Kukaan ei myöskään valvo onko vesijuoksija tai -jumppaaja kastellut hiuksensa. Vesipeto

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.