Pitäisikö Tampereelle rakentaa vielä yksi jäähalli, koska Nokia-areenalla ei löydy tilaa jääkiekolle. Kaiken maailman show’t menevät tärkeiden pelien yli ja Ilves sekä Tappara joutuvat pelaamaan missä sattuu olemaan tilaa. Liiga

Olen melko tuore tamperelainen. Aiemmin olen aikuisiälläni asunut yhdeksässä muussa suomalaisessa kaupungissa. Tässä otannassa Tampere on aivan ylivoimainen ykkönen, täysin omaa luokkaansa. Mikään muu kaupunki ei pääse lähellekään. Nimittäin kun puhutaan jalankulkuväylien talvikunnossapidon huonoudesta. Missään muualla eivät kulkuväylät ole tällaisessa sietämättömän järkyttävässä kunnossa kuin Tampereella on. Miten voi olla, ettei täällä välitetä yhtään jalankulkumahdollisuuksista. Tampere on ykkönen

Taas suunnitellaan uutta siltaa Tammerkosken yli. Eikö olisi kannattavaa päällystää koko koski. Sekä jalankulkijat että pyöräilijät pääsisivät kosken yli mistä kohtaa tahansa. Lisäksi koski säilyisi siistinä, koska siihen ei enää pystyisi heittämään polkupyöriä, potkulautoja, penkkejä. Partavaari

Nyt on vauhti vauhti päällä kaavoittajalla. On oikein koottu Tampereen tärkeimmät rakentamisen suunnitelmat lähitulevaisuudessa. Uusi silta arvopaikalle Tammerkosken yli. Kyllä ravintolakansa kiittää, kun voi paikkaa vaihtaa suorinta tietä kosken toiselle puolelle. Suunnitelkaa sitten ylikorkeat kaiteet, että vaeltava kansa pysyy "laarissa". Koikkarin Jussi-vaari

Järki hoi ja päättäjille jäitä hattuun! Miksi muka tarvitaan uusi Värjärinsilta Tammerkosken yli kun ihan vieressä on leveä Hämeensilta ja hieman alempana kevyen liikenteen silta. Suunnittelu pitää heti lopettaa niin säästyy miljoonia. Maalaisjärki

Kelloja käskettiin taas siirtää eteenpäin. Meillä kello putosi kaapin päältä kun siirto oli liian raju. Kyllä kannattaisi pitää kellot paikallaan eli talviajassa. Syksyllä ei koskaan kellot putoile, kun siirtely suuntautuu taapäin. Seinäkelloja on kyllä tuhottoman vaikea siirtää taapäin. Siirretäänkö aikaa vai kelloja?

Miksi pitää hyville nimille keksiä täysin typerä lyhenne? Esimerkiksi Salpausselän kisoja kutsutaan nyt salppureiksi, Ylen Kadonneet levyt ovat kadikset, Puhelinlangat laulaa ohjelma on puhlari, ja perinteistä hiihtotapaa sanotaan pertsaksi! Suomen kieli "uudistuu" täysin idioottimaisilla lyhenteillä. Jalluveli

Kyllä tuo Posti on nykyään täysi vitsi, vaikka nyt ei nauratakaan. Lähetin maanantaina noin kello 10 adressin varustettuna kahdella postimerkillä ja lisäksi plusmerkillä. Plusmerkillä varustettuna pitäisi muka kahdessa päivässä mennä lähetys perille. Adressi lähti Lielahden Prismasta ja oli menossa Tesomalle. Perjantai-iltana lähetys ei ollut perillä. Noooo, lauantaina sitä vasta olisi tarvittu. Jalmari

Olipa karua luettavaa ilmavoimien entisen komentajan Matti Aholan sanat Suomen nykyisten Hornettien toimintatilasta (AL 25.3.).Vaaran uhatessa tarvittavat asemäärät niille varastoissamme ovatkin ilmeisesti pienet ja kaikki muukin tekniikka varaosineen ja muine lupineen pitää hädän ollessa hankkia merten takaa USA:sta, mikäli niitä sieltä löytyy näihin vanheneviin hävittäjiimme. Ahola kertoo myös monta muutakin syytä, miksi esimerkiksi keskustelu Hornetien mahdollisesta lahjoittamisesta on vääristynyttä ja vailla pohjaa! Tällaiset tosiasiat olisi hyvä saattaa päättäjiemme tietoisuuteen ajoissa, ennen kuin he menevät tietämättömyydessään asioiden edelle! Leinolan Sepi

Rikas toistuu politiikkojen puheissa toistuvasti. Voisiko joku kertoa, kenestä puhutaan? Kuka Suomessa on rikas? Montako heitä on? Tuhat, kymmenen tai sata tuhatta vai miljoona? Mikko moi

Suomessa perusturva ei riitä kattamaan vähimmäistoimeentuloksi katsottavaa summaa. Euroopan neuvosto on toistuvasti moittinut Suomea perusturvan liian matalasta tasosta. Tästä huolimatta poliitikkojen puheissa puhutaan Suomesta edelleen hyvinvointivaltiona, vaikkemme sitä enää ole olleet vähään aikaan. Tästä huolimatta yllättävän suuri osa ehdokkaista on sitä mieltä, että sosiaaliturvasta on varaa leikata tulevilla vaalikausilla, eli pistää kaikkein heikko-osaisimmat maksumiehiksi. Sydämettömien poliitikkojen maa

Kuinkahan sekaisin eri toimistojen väliset tietojärjestelmät ovat? Sain ulosottolaitokselta maksukehotuksen 8 vuotta sitten kuolleen velipojan ennakkoverosta ilman mitään ennakkokyselyä. Kai seuraavaksi verottaja pyytää valtakirjaa, kun menen setviin asiaa. Muru46

Nimimerkille Tulevaisuus pelottaa. Minä pelkään tulevaisuutta, jos eutanasiaa ei hyväksytä. Päätän itse

