Lähes 900 000 ihmistä on köyhyysriskissä. Määrä kasvoi 117 000 hengellä vuoden 2021 aikana. Kun eduskuntavaalit on pidetty, käyvätkö leikkauslistojen laatijat juuri heidän kimppuunsa. Pahaa pelkään. Euroopan neuvoston komitean mukaan Suomen perusturva on riittämätön. Siksi kohtuutta. Vaari

Miksi annat koirasi haukkua koko ajan kun teet lumitöitä? Sinusta varmaan hauskaa, meistä naapureista ei. Naapuri Ryydynpohjasta

Ajoin pyryssä Helsingistä Tampereelle. Ilma oli todellakin sakeana pöllyävästä lumesta ja autoissa takasumuvalojen käyttö olisi ollut tarpeen. Silti joukossa suhasi kymmenittäin autoja, joiden peräpäässä eivät palaneet mitkään valot. Miksi autoilijat ovat kyvyttömiä huolehtimaan tärkeästä turvallisuustekijästä? Aale

