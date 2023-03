Liukastuin ja kaaduin Pyynikin kirkkopuistossa sunnuntaina. Ruokaostosten lisäksi hajosi jalka. Syynä oli se, että kirkkopuisto on kauttaaltaan huonommassa kunnossa kuin pahinkaan takahikiän kärrypolku syvimmässä ja synkimmässä Siperiassa. Ei mitään kunnossapitoa ja kävelyväylät ovat yksinkertaisesti hengenvaarallisia. Ihmiset eivät voi käyttää kulkuväyliä vaan kävelevät väylien ulkopuolella, jossa edes joten kuten pystyy kulkemaan. Häpeän olla tamperelainen, niin käsittämättömän surkeaa on perusinfrasta huolehtiminen. Ratikkaan ja areenaanko ne rahat ovat menneet, kun kaupunkiympäristö on päästetty hävettävään kuntoon. Hävetkää päättäjät ja erotkaa, te ette ole Tampereen arvoisia. Kyllä sapettaa

Miksi ihmiset tarvii kelloa päivän valkenemiseen. Kelloja on turha siirrellä. Ei aurinkokaan kelloa tarvi. Joka ikinen aamu ja ilta, päivä pitenee 3 minuuttia! Sitä ei kellot tee! Elä ja nauti nyt, kesäkuun 21. päivä päivä rupee lyheneen. Herää auringon kanssa, saat nauttia pitkän valoisan päivän

Historian ja yhteiskuntaopin aineopettajalta hyvää pohdintaa äänestysiästä (AL 21.3.). Haluaisin tuoda esille myös 18 ikävuoden symbolisen arvon. Itsellä ei esimerkiksi ole ollut tarvetta ajokortille, enkä käytä päihteitä, jolloin äänioikeus oli minulle se "juttu" joka teki täysi-ikäistymisestä spesiaalia. Enkä usko olevani ainoa! Innolla äänestämään

Ikävää, että me hyvinvointivaltion rakentajat olemme sille vain pelkkä taakka. 45 vuoden työrupeama

Fimlabin Nopsa-palvelu ei toimi nimensä mukaisesti. Kun näytteenottaja seilaa kahden kopin väliä, jompikumpi kopeista näyttää vihreätä valoa eli ulko-ovesta tulevat röyhkeät ääliöt säntäävät suoraan vapaana olevaan koppiin ohittaen odotustilassa nököttävät maan hiljaiset jonottajat, jotka eivät kehtaa pitää puoliaan. Fimlab, tehkää ongelmalle jotain. Näin Hervannassa

Tampereen kaupunki on hiljaisuudessa päättänyt lopettaa Nikinväylän pysäkin Atalassa. Tästä ei ole kyselty asukkailta mitään. Alueen liikennepalvelut ovat muutenkin muuttuneet huonompaan suuntaan ratikan tulon jälkeen. Päästäksesi Pyynikille, joudut matkustamaan bussilla ja kahdella ratikalla. Ennen pääsi yhdellä kulkuvälineellä. Pysäkin poistamisen syyt ovat minulle epäselvät. Liekö järkevää syytä edes olemassa. Päätöksiä voi myös perua! Pettynyt

Nimimerkille Jotain pitäisi tehdä (AL 23.3.), hoidon hinta eläinlääkärissä on usein karkeasti ottaen kaksinkertainen päivystysaikaan. Kiitos että veitte koiranne lääkäriin tämän tarvitessa apua ja lämmin osanotto menetyksenne johdosta. Toinen koirastaan luopumaan joutunut

Voisiko Ratinan suvannossa olevan laivan Havanna Joen omistajat käydä siistimässä tuulessa repsottavia kankaita. Näyttää aika rähjäiseltä. Turisteja taas kohta kaupunki täynnä. Kaupunki edustuskuntoon

Puoluetuista leikkaamisesta en ole kuullut mainittavan vaalikeskusteluissa, löytyisikö sieltä tingittävää? Myös kulttuuriin kohdennetut valtion avustukset, voiko niistä tinkiä? Matalapalkka-alan työntekijöillä ei ole varaa oopperalippuihin, varsinkaan jos asuu kaukana Helsingistä. Väliportaan pomoja oikeisiin töihin, pois taulukoiden tekemisestä. Kenelle annan ääneni?

Ei toimi monipuoliset hoitosuhteet omalle terveysasemalle. Puhelimeen ei vastata. ATK:lla ei viestiä pysty lähettämään. Palvelun saamiseksi pitää raahautua "jonottamaan" tyhjälle terveysasemalle. Ibuprofeeni

Vaalipuheissa ei yksikään puolue ole ottanut esille omaishoitajia ja heidän kurjistuvaa asemaansa. Kovin ollaan huolissaan kyllä muista ryhmistä. Väsynyt

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.