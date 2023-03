Kun yritän tallettaa omalle tililleni 10 euroa rahaa, siis omalle tililleni, se ei onnistu käyttäen ajokorttia henkilötodistuksena. Minun täytyy hakea passi tai henkilökortti, jos haluan asioida pankissa, jonka asiakkaaksi minut on lailla pakotettu. Kun taas äänestän eduskuntavaaleissa, ajokortti kelpaa oikein hyvin henkilöllisyyden todistamiseen. Meneeköhän tämä nyt ihan oikein? Eikö demokratian pitäisi olla kuitenkin tärkeämpi asia kuin pankin? Ei liene ihme, että meillä on jatkuvasti pankkikriisejä kun pankkien tärkeysaste ja sitä myöten valta on noin suhteeton. Pankit kuriin ja demokratia kunniaan. Nestor Heijari

Koronakorvaukset (AL 25.3.) "raja pakko vetää johonkin" – ja valitettavasti aina niin, että raja on työntekijöiden puolella, ettei vaan makseta "liikaa"! Moni hoitaja halusi auttaa potilaita oman terveytensä uhalla, eikä saa siitä nyt edes tätä pientä lisäkorvausta. Tämäkö osoittaa arvostusta?

Katselin 24.3. kun kadulla ollutta reikää korjattiin, paikkaaja kaatoi asfalttia tai öljysoraa reikään ja sen jälkeen jalalla sotki muutaman kerran tiiviimmäksi ja lähti. Ei pidä ihmetellä, jos sama reikä ilmestyy seuraavana päivänä uudestaan Arska

Lapsilisiä maksetaan pyöreästi 1,5 miljardia vuodessa. Kuvitellaanpa tilanne, että tästä summasta kolmannes ohjataan suoraan lasten ja nuorten mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin hoitoon, joka on siihen riittämätön summa, mutta apu kuitenkin. Loput eli noin yksi miljardi jaetaan niille perheille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Uskoisin, että ne ihmiset, joilla talous on kunnossa tekevät lapsensa ilman lapsilisiä ja ne, joilla tekee tiukkaa voivat parantuneen tilanteensa myötä harkita tekevänsä lisää lapsia. Syntyvyys nousee ja raha ohjautuu sinne missä sitä oikeasti tarvitaan. Make

Tampereella taitaa vihdoinkin saada potilaat hoitoa kun rahatilanne paranee! Nyt ei ole toivoa saada aikoja mihinkään, ei edes sote auttanut paheni vaan! Taitaa rahat mennä päättäjien suuruudenhulluihin suunnitelmiin niin kuin tähänkin asti. Köyhiltä viedään vähätkin kyllähän 700 euron tulosta riittää jaettavaa! Loppua odotellen

Olen miettinyt Ukrainan tilannetta. Amerikkalaisten johdolla Eurooppa pyrkii kaikin keinoin jatkamaan ja pitkittämään sotaa Ukrainassa, rauhasta ei kukaan edes puhu. Samaan aikaan Kiina on tehnyt rauhanehdotuksen sodan lopettamiseksi. Ukrainalla ei ole mitään mahdollisuuksia sodan voittamiseen, ja vaikka länsi kaikin keinoin tukee sodan jatkumista, jossain kohtaa Ukrainan sietokyky yksinkertaisesti loppuu. Tällöin tarjolla on Kiinan välittämä rauha. Onkin hyvin mahdollista, että lyhytnäköinen politiikkamme saa aikaan sen, että Ukraina tulee kääntymään Venäjän ja Kiinan suuntaan, poispäin lännestä. Tätä kannattaisi pohtia sotapsykoosiin vaipuneiden poliitikkojemmekin. Mietiskellen

Köyhä (AL 20.3.), jos taloudellinen tilanteeni käy hyvin huonoksi, minun on käytettävä hätävarasäästöni ennen kuin voin edes kuvitella saavani toimeentulotukea. Miten oletat yhteiskunnan tukien ilman muuta kuuluvan sinulle, jos saat perinnön tai lahjan. Tuet viimesijaisia

Tänä tasa-arvon kautena, mieleen tulee väistämättä naisten epätasa-arvoinen asema yhteiskunnassamme. Naisille ei ole järjestetty mahdollisuutta osallistua täysipainoisesti maailman onnellisimman maan hyvinvointipalveluiden ylläpitoon samassa määrin kuin miehille. Toivoisin, että naisille avattaisiin mahdollisuus muutaman kuukauden pituiseen yhdyskuntapalveluun, kuten nuorille miehille on avattu asevelvollisuuden kautta. Tämä auttaisi yhteiskuntaamme selviytymään kulloinkin eteen tulevista ahdingoista – tällä hetkellä nuoret naiset voisivat avustaa ylikuormitettua hyvinvointipalveluiden henkilökuntaa sairaaloissa, varhaiskasvatuksessa, vanhustenhoidossa. Tässä ei pidä unohtaa myöskään sitä, että samalla nuoret naiset kouluttautuisivat vastuuntuntoisiksi ja osaaviksi kansalaisiksi, kuten nuoret miehet omalla sarallaan. Rami

Viime keväänä MM-kisavieraat ihmettelivät, miksi näin kauniissa kaupungissa ei ole puistoissa penkkejä. Ja sielläkin missä penkkejä on, ne näyttävät siltä kuin niissä olisi vuosikymmenien linnunulosteet ja muu lika päällä. En kehdannut tunnustaa, että juuri näin on. Saataisiinkohan tänä vuonna penkit jo heti keväällä paikoilleen, eikä vasta kesäkuussa. Ja opittaisiinkohan täällä joskus siihen että penkkejä todellakin pitää pestä. Eikä kerran vuosikymmenessä, vaan jatkuvasti, mieluiten viikoittain. Puistotäti

Mikä on paalutuskoneen aiheuttaman metelin suurin sallittu desibelimäärä? Kuka valvoo vai valvooko kukaan? Kolmivuorotyöläinen valvoi ja nukkuisikin välillä

