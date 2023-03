Voisiko Nyssen kaikissa busseissa säätää stop-äänen kohtuulliselle voimakkuudelle? Voimakas ääni joissakin busseissa sattuu korviin, ja pitkällä matkalla pysäkkejä riittää. Vähempikin riittäisi

Pelkään tulevaisuutta, jos eutanasia hyväksytään. Voidaan pakottaa eutanasiaan, kun ei ole varoja kunnolliseen ja arvokkaaseen vanhusten hoitoon tai palliatiiviseen hoitoon. Tulevaisuus pelottaa

Jospa ihmiset antaisivat kaiken sen rakkauden, hellyyden, läheisyyden, huolenpidon ja seurustelun lähellä oleviin ihmisiin, jonka he tuhlaavat koiriinsa, niin monta eroa, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä jäisi tapahtumatta. Marjami

Miksi tekstitelevisiossa lopetetaan pörssisähkösivujen päivitys 1.4.? Sähkön hinta vaihtelee päivittäin ja tunneittain huomattavasti. Olisi hyvä saada edelleen tietoa, milloin käytän sähköuunia tai saunaa tai pesen pyykkiä. Maksamme Yle-veroa, niin olisi hyvä saada myös hyödyllistä vastiketta. Vanhana ei jaksa valvoa yökaudet

Mersu, nyt kansanedustajaehdokkaat tarttukaa verokarhun turkkiin ja riisukaa siltä autovero. Uudessakaupungissa valmistetun halvimman Mersun hinnassa 33 prosenttia pelkkiä veroja. Autokauppa käyntiin ja ihmisille töitä. Duunari

Nimimerkille Sydän särkyy, totta on tuo uskomaton kouluväkivalta tänä päivänä. Meillä ekaluokkalainen joutui lopettamaan koulun jo paljon ennen joulua. Lyömistä ja potkimista heti aamusta lähtien. Opettajat rehtoria myöten myönsivät olevansa kädettömiä ongelman edessä! Äiti kieltäytyi viemästä lastaan enää kouluun lyötäväksi. Onneksi hätätilassa järjestyi toinen koulu, mutta joulujuhla jäi haaveeksi. Nämä väkivaltaan tottuneet kaverukset saavat jatkaa entiseen malliin. Tähän on tultu

En ymmärrä, miksi metsää pitäisi lisätä? Joka paikka on täynnä metsää ja pusikkoa, menet minne tahansa Suomessa. Pikemminkin pitäisi ruveta perkaamaan, että voisi liikkua, kun joka paikka on täynnä kuollutta risua. Hyvin hoidettu metsä on hiilinielu, ränsistynyt hiilivarasto ja toukkia täynnä, jotka syövät loputkin. Ja mikä ihmeen luontokato? Suomessa on eniten metsää koko Euroopassa. Maalaisjärki

Tampere on varoittava esimerkki kokoomuksen ja sdp yhteistyöstä varainkäytöstä terveyspalveluihin. Maan surkeimmat mielenterveyspalvelut! Hävetkää

Nyt kun Poliisit-sarja lopetetaan, niin liikenisikö Tampereella muutama partio valvomaan autoilijoiden liikennevalokäyttäytymistä? Punainen valo

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.