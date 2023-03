Kevät ja kelirikko paljastavat karulla tavalla, miten kaikki hallitukset, kaikki kansanedustajat, kaikki puolueet kokoomuksesta demareihin ja kommunisteihin ja vastuulliset virkamiehet ovat laiminlyöneet tehtävänsä kaikilla tasoilla maalla ja kaupungissa jättämällä hoitamatta teiden kuntoa. Korjausvelka kasvanut hörhöillessä. Autoilijoiden rahat kyllä kelvanneet – käytetty vaan ihan muuhun

Nyssen linjalla 7 on jatkuvasti aikatauluongelmia. Ensin bussia ei tule ollenkaan silloin kun pitäisi ja sitten niitä tulee jonossa kaksi kuin pienet elefantit. Joka toinen aikataulunmukainen vuoro jää ikään kuin ajamatta. Nestor Heijari

Taysin julkisivu puhututtaa ja herättää kysymyksiä. Hoitohenkilöstöstä on huutava pula, mutta palkankorotusten jokaisesta eurosta käytiin tässä hiljattain kova vääntö. Sairaalan seiniin rahaa kuitenkin löytyy: havainnekuvia uusista rakennusmassoista esitetään, mutta miljardeista ei puhuta. Uuden rakentamisen palkkiot menevät yhteen kukkaroon, rakennusyhtiöille. Mutta kuka maksaa vanhojen rakennusten purkamisen, minne ne kulut menevät? Pieni paikallislehti taannoin mainitsi, ettei vanhan rakennuksen purkaminen aiheuta kunnalle mitään kustannuksia – jonnekin muualle se menoerä menee. Onko siis ehkä kyseessä valtion kukkaro? Ja sekö selittää purkuinnon? Ihan vain ihmettelen

Terveydenhuollon takaisinsoittopalvelu on hieno juttu? Pari esimerkkiä. Soitin poliklinikan hoitajalle klo 8.45, takaisinsoitto luvattiin 9.05, se tuli 14.45. Olin tilanteessa, etten kuullut kaikkia ohjeita eli piti soittaa uudelleen. Eräs tuttu soitti välinejakeluun, takaisinsoitto tuli töihin tilanteeseen, ettei voinut puhua, eli uusi soitto. Olisiko tässä parantamisen varaa. Vetale

Kaikki puolueet haluavat huolehtia sairaista ja köyhistä. Miksi äänestäisit heitä, jotka valehtelevat ja sanovat muiden puolueiden hylkivän vähäosaisia. Kateuttako

Vaalikeskusteluissa puhutaan etenkin leikkaamisesta eli valtion velan pienentämisestä. Tämä ei ole kiireellisin korjattava asia vaan sote. Suomen (noin 70%) suhteellinen velka on huomattavasti pienempi kuin euroalueella (lähes 100%) keskimäärin. Italiallekin EU myönsi apuja yli 200 miljardia. Omaishoitajat ensin

Tampereen keskusta-alueen liikenne täysin maksuttomaksi! Ei tarvitse palkata esityksessä olevia kolmea uutta lipuntarkastajaakaan, ja entisetkin voidaan siirtää järkevämpiin tehtäviin. Otettakoon tähän tarvittavat säästöt vaikka latujen kunnossapidosta ja saunojen lämmityksestä. Ukko

Olen toisessa EU-maassa asuva Suomen kansalainen. Yritin hankkia itselleni Veikkauskortin, nyt kun tunnistautuminen on tulossa pakolliseksi. Mutta kuinka ollakaan, kortin saaminen on mahdollista vain Manner-Suomessa vakituisesti asuville. Miten on mahdollista, että Suomen kansalainen ei saa lotota Suomessa? Miltä meitä suojellaan? Kymppi kuussa lottoon = vakava peliriippuvuus

Tuula Tikka ehdotti kahden lääkeomavastuun poistoa (AL 14..). Minä ehdotan lääkäreiden reseptien kirjoittamisen vastuuta. Läheiseni pääsi ammattitaitoisen lääkärin vastaanotolle päivittämään reilusti yli 10 kappaleen lääkepäiväannoksia. Käytöstä putosi yli puolet turhista lääkkeistä pois! Mikä säästö yhteiskunnalle ja tälle henkilölle! Kyseenalaista turha lääkitys

