Kiinteistövero pitäisi ehdottomasti porrastaa kiinteistön jättämän hiilijalanjäljen mukaan! Energiaa suruttomasti käyttävillä kerskakuluttajilla veroa korotettakoon ja kulutusta alentavia toimenpiteitä suorittaneilla veroa alennettakoon! Alkaa kummasti ilmestymään lämpöpumppuja, aurinkopaneeleja ja lisäeristeitä ihan vapaaehtoisen pakon periaatteella! Kai von Kansi

Taysissa oli jälleen suurenmoista palvelua. Vaimoni sai aivoverenvuodon ja ambulanssi tuli todella nopeasti, neljä ensihoitajaa ja lääkäri. Todella hienoja ihmisiä. Myös teho-osaston toiminta oli aivan loistavaa. Tahdon kiittää teitä sydämestäni. Olitte enkeleitä

Kiitos ystävällisille naisille, joiden avulla pääsin nopeasti sisälle kompastuttuani pahasti Tammelakeskuksen portaissa tiistaina. Tulitte juuri sopivasti paikalle. Suuhun sattui

Ratikkaan pitäisi saada leimausautomaatti myös peräovelle tai vaihtoehtoisesti siirrytään mobiilimaksamiseen kuten Helsingissä Eeva

Onkohan Tampereen liikennesuunnittelusta kukaan käynyt katsomassa Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien risteystä iltapäiväruuhkan aikaan? Torvet soi kun risteys on tukittuna henkilöautoista ja busseista, jalankulkijat puikkelehtii henkensä kaupalla autojen välistä. Siinä vielä ratikka yhtenä lisäjännityksen tuojana seassa. No, odotellaan että sattuisi jotain, niin ehkä sitten risteykselle kenties tehtäis jotain. Miten meni omasta mielestä?

Nuorten syrjäytymisen ongelmaa ei helpota myöskään nykyinen kesätyöraatimeininki. Esimerkiksi S-ketjulle on jopa kolmivaiheinen haku: ensin kirjallinen hakemus, sitten videotyöhakemus, sitten rekryfirman soitto tulevasta kesätyöhön pääsystä, ja lopuksi onkin vielä livehaastattelu liikkeessä. Siinä jo hyväksi koettu hakija kuulee, ettei ole juurikaan tarjolla työtunteja S-ketjun aloittelijalle, jos nyt sattuisi työn meiltä saamaan! Kyllä on pientä liioittelua ja nuorten toiveikkuuden lannistamista. Kyseessä on sentään kesätyö eikä vakinainen duuni kauppaan. Mutta kuka suitsisi epätasa-arvon lietsomista tässä työllistämishegemoniassa – valta toki maistuu, mutta nuori huokaisee. Haastattelija on aina oikeassa?

Mummelille tiedoksi, ettei kaikilla ole älykännykkää eikä tietokonetta. Sovelluksia vanhat puhelimet ei pahemmin ota vastaan eli tarvitaan vielä vanhojakin maksutapoja. Tosi on

Marin ollut päättämässä varojen kohdentamisesta Tampereella. Loistava tulos aikuispsykiatrian osalta! Lisää ratikoita

Isot kaupan keskusliikkeet ajavat apteekki- ja alkoholimonopolien alasajoa. Ne itse ovat elintarvikejakelussa oligopolissa eli harvojen (2 kappaletta) monopolissa. Eikä kilpailu- ja kuluttajavirasto korviaan kropauta. Kilpailulain tuntija

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.