Minäkin haluan kertoa mielipiteeni kesäajasta, vaikka en kansanedustaja olekaan. Tämä viheliäinen aika alkaa taas ja saadaan koko Suomi jalkeille aamulla tuntia aikaisemmin. Näitä tuntia aikaisempia aamuherätyksiä jatketaan lokakuun loppuun asti. Tästä järjettömästä systeemistä pitää päästä eroon. Mihin kesällä tarvitaan kesäaikaa kun valoa on yötä päivää? Kesäaika pois pysyvästi

Lämmin kiitos bussilinja 85:n kuljettajalle, joka 14.3. huolehti mummelin turvallisesti kotipihaan asti päätepysäkin jälkeen. Auttamishalua vielä löytyy

Voi käydä niinkin, että tamperelainen finaaliunelma murenee kun liigan mestaruus ratkaistaan länsirannikolla eikä tamperelaista joukkuetta ole mukana. Antti L.

Jälleen kerran tapahtui niin, että kun valitaan edullisin vaihtoehto, se ei olekaan paras vaihtoehto (vaalimainostelineiden toimitus). Jos haluaa hyvän ja halvan, silloin on ostettava kaksi: hyvä ja halpa!! Näin on

Törkeetä kun ehdokas sanoo vaan numeronsa, mutta ei puoluetta. Häpeääkö mainita puolueensa? Jussi 76

Erdoganin jo etukäteen kuolemaan tuomitsemille Ruotsissa oleskeleville kurdiaktivisteille pitäisi järjestää puolueeton oikeudenkäynti Haagissa. Voisivat tuomiot jäädä vähiin rikosten puuttuessa. JN

Kävin lauantaiaamuna Pääkirjasto Metsossa katsomassa, mistä tässä kirjastokeskustelussa on oikein kyse. Voi hyvänen aika! Kun avasin kirjaston oven, melu iski rintalastaan kuin kuubalainen keskisarjan nyrkkeilijä. Tungin väkisin melun sekaan tutkimaan. Kävi ilmi, että kirjaston kahvilassa oli buffet. Se oli täynnä lapsiperheitä, joista lähti aivan käsittämätön meteli. Lisäksi koirat haukkua räksyttivät suoraa huutoa siellä. Mitä ihmettä? Miten tällainen on mahdollista? Jo maalaisjärjen pitäisi kertoa, että et voi pitää kahvilaa tuollaisessa paikassa, josta arkkitehtonisten ratkaisujen vuoksi ääni leviää joka kolkkaan kirjastossa. Jos kahvilaa pidetään, se täytyy sijoittaa eristettyyn tilaan, ja mieluiten kellarikerrokseen. Ja miksi, oi miksi, kirjastossa täytyy pitää lapsiperhebuffetteja. Se on täysin väärä paikka sellaiseen. Nyt ymmärrän Metson metelistä esitetyn arvostelun. Oli kyllä iso järkytys tuo kokemus ja se millaiseksi kirjasto on muuttunut. Hirvittävää

Asumistuen maksatusten vähentäminen edellyttäisi, että työnantaja maksaisi työntekijälle palkkaa, jolla tulee toimeen ja voi maksaa vuokransa. Monet työnantajat maksattavat osan palkasta Kelalla. Pienipalkkaisia työssä käyviä asumistukea saavia ruokakuntia on noin 70 000, joista monet yksinhuoltajia. Suomessa on 130 000 köyhyydessä elävää lapsiperhettä, jossa on niukkuutta jopa ruuasta. Milloinkahan tulee hallitus, joka korjaa tämän häpeän. Hyvä me

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.