Lapsi käy 1. luokkaa Koillis-Tampereen koulussa ja myös iltapäiväkerhoa vanhempien ollessa työssä. Ihmetystä on herättänyt yht’äkkiset päänsäryt ja vatsakivut, jolloin lapsi on pitänyt hakea kesken päivän pois koulusta. Selvittelyjen jälkeen on selvinnyt koulukiusaus kipujen syyksi. Toisiakin lapsia kiusattu samaisen kiusaajan toimesta, jota on koulunkin toimesta yritetty selvittää. Onko tosiaan niin, että 1. luokasta lähtien saattaa pelko astua kuvaan jättäen sivuun lasten ilon, leikit, ulkoilun riemun? Eikö pikku kiusaajalle ole mitään tehtävissä ja saako tämä jatkua koko koulupolun? Jotainhan tällä kiusaajalla on pielessä, kyse sentään pikkulapsista? Sydän särkyy

Tulkaa oikeuksienne polkemisesta vinkuvat autoilijat kävelemään näillä keleillä keskustan ja lähiöiden sohjoisille kävelyteille, katsokaa samalla sinne viimeisen päälle lanatulle autotielle ja nielkää sananne. Rampe vaan

Nyt Suomessa pitää julistaa kaikki ennen vuotta 2022 tehdyt rakennukset suojelluksi. Näin säästämme miljardeja, kun tulevan EU-direktiivin mukaisia energiaremontteja ei tarvitse suojeltuihin rakennuksiin tehdä. Näppärää

Nukutaan Ruususen unta. Rakennusten remontteja vältellään ja ne rapistuvat. Tekninen arvo laskee ja korjausvelka kasvaa. Onneksi EU on hereillä ja toimii unilukkarina. Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää

Miksi yksikään puolue ei tuo esiin säästötoimissa julkisen hallinnon päällekkäisyyksien tarkastelua, virastojen yhdistämistä ja järjettömän byrokratian yksinkertaistamista? Suomessa on EU:n suurimpien joukkoon kuuluva julkisen sektorin hallinto ja se on kallis. Potilastietojärjestelmään panostaminen toiminnallisuuden näkökulmasta toisi isot aikasäästöt terveydenhuollossa. Työllisyys paranisi merkittävästi kun luotaisiin kunnolliset osa-aika työmarkkinat. Nythän se on lähinnä täysi työaika tai ei mitään. Puolueet vatkaavat vain täysin samoja leikkaustoimia kuin ennenkin, vaikka vaihtoehtoja olisi. Ihmettelijä

Nauttikaa vielä rauhallisesta asuinalueestanne Tampereen Ruotulassa. Kun ratikka alkaa kulkea, niin alkaa kerrostaloa nousemaan kiivaaseen tahtiin myös teidän asuinalueellenne. Lähellä keskustaa ja kun seuraa Tampereen rakennusvimmaa, niin kohta alkaa kerrostaloja nousemaan kuin sieniä sateella. Vielä jokusen vuoden saatte olla rauhassa, mutta sitten tiivis kerrostalojen rakentaminen alkaa kunnolla. Tätä se on Tampereella

Köyhälle, joka saa asumistukea ja toimeentulotukea ei ole mitään hyötyä perinnöstä tai pelivoitoista eikä lahjoista, koska Kela vahtii pankkitilejä ja vähentää liiat rahat tuista. Samoin käy hoivakotimaksujen ja lasten hoitokulutapauksissa. Jos joskus on köyhyyskierteeseen joutunut, niin kyllä yhteiskunta huolehtii, että siellä pysyy. Köyhä

Markkinatalouden mekanismit toimivat useimmin hyvin, mutta kovin pienillä markkinoilla voi tulla ongelmia. Nykyiset sähkön hinnat, taksimaksut, nuohous ja niin edelleen ovat esimerkkejä siitä, miten pienet markkinat saattavat vääristää markkinamekanismia. Riittävä, mutta vain vain juuri se, yhteiskunnan säätely on kuluttajasuojana paikallaan. Maalaispoika

Nordea! Laskujen maksuautomaatit on poistettu Tampereella Koivistonkylän Prismasta ja Nekalan Suurjaosta. Huomioitiinko lainkaan ikäihmisiä, jotka näissä paikoissa laskuasiansa hoitivat? Haetaanko tästäkin voittoja, laskut pankin maksettaviksi? Pettynyt asiakas

