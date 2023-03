Miksi suuri osa lounaspaikoista avaa ovensa vasta tasan 11? Suuri osa meistä työssäkäyvistä haluaa aloittaa lounaan tuohon aikaan, jolloin kaikki kello 11 avaavat ovat automaattisesti pois vaihtoehdoista. Avatkaa puolituntia aiemmin 10.30 niin asiakasmäärän kasvu on täysin varmaa! Nälkäinen

Kiitos pariskunnalle kun autoitte kaatuneen huru-ukon pystyyn ja saatoitte kotiovelle Hatanpään puistokujalle torstaina. Loppu hyvin, kaikki hyvin

Olemme nähneet tv:ssä kaksi vaalitenttiä, pienpuolueiden ja vallassa olevien puolueiden tentit. Näistä pienpuolueiden tentti sujui sopuisissa merkeissä ja siinä tuli valtavasti parannusehdotuksia, mitä Suomessa pitäisi tehdä asioiden parantamiseksi ja myös keinot miten ne tehtäisiin. Eduskuntapuolueiden tentti perustui ainoastaan toisten puolueiden syyttelyyn ja nokitteluun ja päällepuhumiseen.Täysin turhanpäiväinen tentti kaiken kaikkiaan. Nukkuva

Suomessa on demokratia, kukaan ei yksin päätä maamme asioista. Ei siis pääministerikään, kuten jotkut luulevat. Meillä on ollut näinä viimeisempinä vuosina vaikeaa koronan ynnä muun vuoksi. Pääministeri on hoitanut asiat yhteistyössä muiden kanssa ja tuonut asiat selväsanaisesti julki kansalle. Hänen matkat Ukrainaan on varmasti sovittu presidentin kanssa. On selvää, ettei niistä matkoista ilmoitella etukäteen. Siksi matkat ovat ns. yllätysmatkoja. Kiitokset Sanna Marinille, vaikka nyt vaalien alla yritetään kaikin keinoin painostaa häntä yhdessä sovituista tuista ja avustuksista kansalle. Mustamaalaminen turhamaista

En ymmärrä kommentteja, että Marinin matka Ukrainaan olisi vaalityötä. Ei kai kukaan positiivisena asiana Marinin toimintaa pidä? Kun kotimaassa elämme kurjuudessa, yhteiskuntamme peruspalvelut eivät enää toimi ja koko yhteiskuntamallimme on romahtamassa, niin ei kai se, että pääministeriä kiinnostaa enemmän Ukraina kuin kotimaansa, ole kenenkään silmissä positiivista. Tai se, että Ukrainaan syydetään rahaa ja aseita ilman rajaa, samalla kun meinataan leikata suomalaisten hyvinvoinnista miljarditolkulla. Puhumattakaan siitä, että Marin kommenteillaan osoittaa täyttä ymmärtämättömyyttä ja piittaamattomuutta perustuslaista ja ulkopoliittisesta vastuunjaosta, puhuu täysin levottomia, ja aiheuttaa kommenteillaan haittaa Suomen maineelle ja turvallisuudelle, ja parhaassa tapauksessa onnistuu eskaloimaan sotaa entisestään. Semmoista vaalityötä

Toivottavasti vaalitenttien taso paranee jatkossa ja päällehuutajat vaiennetaan, Mikki vaikka kiinni, jos huutaa toisen päälle. Pääministeri pahin kaikista ja toimittajat ei ole tehtäviensä tasolla. O tempora, o mores

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.