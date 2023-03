Jos Taysin B-rakennuksen julkisivu on tärkein peruste säilyttämisen, tehdään tilalle uusi, samannäköinen, yhtä tylsän näköinen rakennus. Muutaman vuoden päästä ohikulkija ei huomaa minkään muuttuneen. Kopio

Tampereen kaupunkiliikettä moititaan jatkuvasti, mutta minä haluan antaa kiitosta. Linja 6 palvelee loistavasti, samalla bussilla pääsee keskustaan, tarvittaessa Messukylän kautta Lukonmäkeen. Älkää vaan lopettako tätä linjaa. Lisäksi kuljettajat ovat ystävällisiä. Mummeli Holvastista

Lämmin kiitos nuorelle herrasmiehelle, joka auttoi vanhaa mummua lumivuoren yli Westerin bussipysäkillä 9.3. Toivomus, bussit pysähtykää vasta pysäkillä. Kiitollinen mummu

Kahvikupin hintavertailu avasi silmäni, kupillinen maksaa koko kahvipaketin verran Hyvät on katteet. Jätän käymättä kahviloissa, ostan mieluummin paketin kotiin ja nautin kymmeniä kuppeja. Cofeiinia kotona

No niin. Pakkoremonttidirektiivin äänestys on pidetty, ja suomalaisten meppien äänestyskäyttäytyminen selvillä. On se kumma, miksi tiettyjen puolueiden vaikuttajien kannat ovat toistuvasti kaikissa asioissa elämälle vieraita, turmiollisia tai täysin hölmöjä! Me ei tehrä

Ei missään ole säädetty, että kirjastoissa pitäisi vallita hiljaisuus. Se koskee lukusaleja ja hiljaisia työtiloja, ja niitä on Metsossakin. Kirjojen ystävä

Jopa vaalikoneessa tuputetaan ratikkaa Tampereen naapurikuntiin, mutta ei Lempäälään. Miksi? Koska Lempäälä on jo rautatien varrella, ja sieltä on hyvät ja nopeat yhteydet Tampereelle ja Helsinkiin. Miksi ratikkaa tuputetaan Ylöjärvelle, joka on myös rautatien varrella? Kuka hyötyy Ylöjärven ratikasta, seuraa rahaa

Parjattu sähkölämmitteinen talo Viialassa. Huoneistoala 130 neliömetriä, lämmin autotalli ja varasto 30 neliötä, rakennusvuosi 1996. Sähkönkulutus 9000 kwt/vuosi. Talossa takka, aurinkopaneelit ja lämpöpumppu. Huoneissa lämpötila 19 astetta, sähkökiuas. Pääseekö näihin lukemiin maalämpötalo? Sähkölämppäri

Suomesta on käytetty termiä "suomettuminen". Nyt Natolle sopii termi "turkittuminen" eli Nato on turkittunut. Markku 81

Ihmetyttää kun A-talkissa ei koskaan kysytä, paljonko olet valmis pudottamaan omaa palkkaasi? Montako avustajaa sinulla on valtion piikkiin? Eikö siinä jokunen miljardi valtion kassaan jäisi, kun tekisi itse työnsä ilman avustajia ja puolittaisi palkkansa. T.H.

Nimimerkille Loukuttaja, moni työssä käyväkin saa asumis- ja toimeentulotukea. Kannattaa lisätä ehdotukseesi, että työnantajien tulisi maksaa sellaista palkkaa kokoaikaisesta työstä, ettei sen lisäksi olisi tarvetta hakea tukia. Kukkahattutäti

Nimimerkki Aina valitetaan (AL 10.3.), on valitettava kun muut (sinäkö?) yritätte määrätä, mitä ihmisten pitää tehdä ja miten elää. Kyllä, jokaiselle ihmisellä iästä huolimatta pitää olla mahdollisimman laaja mahdollisuus elää ja toteuttaa itseään. Admiral Observer

Perintöveron poistosta on puhuttu jo kauan ja sillä on laaja eduskunnan kannatus. Kyseisen veron määrällä ei ole valtion tuloihin suurtakaan merkitystä. Ainakin verottomaksi pitäisi saada alle 200 000 euron perinnöt. On maita, joista kyseinen vero on poistettu. Hyvä aihe vaalitentteihin

Tampereen kaupunki hyödyntää tonttivuokriin indeksikorotuksen täysimääräisenä, tarkoittaa noin 10 prosentin vuosikorotusta. Näinkö inflaatiota hillitään? Kerrannaisvaikutusten ymmärrys puuttuu päättäjiltä täysin. Sijoittaja

Onhan se hienoa, että Tampereella arvostetaan sairaalan julkisivua niin paljon, ettei eteen saa rakentaa. Aikamoisia kampuksia niiden minusta pitääkin olla, että hommat sujuu. En ole kuullut, että kukaan olisi tullut tänne julkisivua ihailemaan, käyttäjät varmasti tyytyväisiä, jos ei kuljeteta kilometrikaupalla hoidosta toiseen. Ajatteleeko maakuntamuseo, että Teiskon suunnasta kulkeville on jotain arvokasta katsottavaa. Toivottavasti kuitenkin liikennettä seurataan paremmin autolla tullessa. Kauneus on katsojan silmissä

Taysin rakennukset muodostivat valmistuttuaan harmonisen kokonaisuuden. Esteettisyys ja historiallisuus parantavat tutkitusti hyvinvointiamme, mutta nyt hyvinvointialue olisi valmis purkamaan sen suojellutkin osat, sen sijaan että suunnittelua tehtäisiin yhteistyössä maakuntamuseon kanssa. B-talokin soveltuu hyvin esimerkiksi Taysin toimistojen ja psykiatrian avohoidon käyttöön. Yhteistyöllä myös hidastavat valituskierteet voidaan välttää! Taysin pitkäaikainen työntekijä

