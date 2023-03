Olin parikymppisen lapseni ja hänen puolisonsa kanssa kaupoilla. Sivusta seurasin, kuinka useampikin asiakaspalvelija antoi meille molemmille aivan erilaista palvelua: nuorisolle tiuskittiin ja minulle tarjottiin ylimääräinen muovipussi. Ei ne myyjän ongelmat äyskimällä katoa tai oma olo nuorempia nokkimalla helpotu. Asiakas se nuorikin on

Löydetty auton avain kaukosäätimellä Kaukajärven jäältä ladun varresta. Toimitettu poliisiaseman löytötavaratoimistoon 14.3. Lasse

Nimimerkille Saimme hyvinvointia (AL 13.3.), vaihtoehtoinen maksutapa on ollut jo pitkään olemassa. Lataa puhelimeen pankkisi mobiilisovellus ja voit skannata laskun. Sovellus ottaa siis kuvan laskusta ja maksaa sen. Numerosarjoja ei tarvitse näpytellä. Tarvittaessa voi muuttaa summaa tai maksupäivää ennen hyväksymistä. Helpommaksi ei voi tulla! Vanha mummo

Nimimerkki Saimme hyvinvointia (AL 13.3.) laski laskujen "näpsyjen" määriä. Useissa laskuista on viivakoodi, kun hommaa viivakoodinlukijan, niin tietokoneella maksaessa näpsyjen määrä pienenee hyvin. Jarkko

Mariniin suhtaudutaan kuin mustamakkaraan, jotkut tykkää toiset inhoaa. Säijän äijä

Diktaattori porukoineen hyökkää sotimaan naapurimaahansa ja syyttää siitä länsimaita. Toinen diktaattori sulkee koronan takia maansa ja syyttää länsimaita kun maan bisnekset ei etene. Ehkä olisi se kuuluisa peiliin katsomisen aika. Peloissaan taputtelevat typerille johtajilleen. a.k.u.

Kevään saapumisen varma merkki: pyöräilijät ilmaantuneet kävelykaduille! Antsu

Kovasti nyt ollaan huolissaan vanhojen ihmisten ruokavalioista, he kun eivät ymmärrä syödä monipuolisesti ja terveellisesti, vaikka joka tuutista tulee mitä monimutkaisimpia ja hienompia ruokaohjeita, niin että luulisi niistä jokaisen jotakin oppivan. Mutta kun nauttii minimieläkettä, ei auta muu kuin pihistellä ruuasta ja syödä niin kuin mummuvainaa sanoi "viikovvanhaa pernasoppaa ja paikattua riävää". Näillä sähkönhinnoilla ei laiteta ruokaa sähköhellalla kuin se soppa kerran viikossa, ja tarkkaan on vielä harkittav,a mitä siihen soppaan voi laittaa. Kaupassa hedelmät ja vihannekset ohitetaan sujuvasti ja ostetaan kotimaisia juureksia, kaalia, sipulia. Liha- ja kalaosastot, leikkeleet, einekset, maitotaloustuotteet ohitetaan myös niiaillen, maitoa sentään ostetaan, juustohyllystä yritetään listerian uhallakin löytää punalaputettuja, leipähyllyistä myös niitä halvimpia laputettuja. Laadukkaan proteiinin osuus tässä pakon ja kukkaron sanelemassa ruokavaliossa jää pakostakin vähäiseksi, mutta sen viikovvanhan pernasopan äärellä sydäntä lämmittää mukavasti yleinen huolenpito , se vaan ei riitä ruokakaupassa eikä sähkölaskua maksaessa! Hiljainen Hilta

Olisiko järkevintä tehdä kaikille kansanedustajille huumetestit ja puhallustestit työaikana, niin loppuisi tämä turha jatkuva vatvominen päihteiden käytöstä. Se on erittäin epäoikeuden mukaista ja vahingollista edustajia kohtaan. Peltimäen viisastelija

Voihan Pirhana tätä sote-sotkua. Vuosi sitten kävin terveysasemalla hoitajan luona puhdistuttamassa korvani. Kotipehmitys ja hoitajan 10 minuutin työ auttoivat taas eteenpäin. Lisäksi sain myöhemmin kuulolaitteenkin. Viikko sitten kävin kysymässä aikaa vastaavaan puhdistukseen. Nyt olikin tullut ylemmältä taholta ohje, että kyseinen puhdistus pitääkin hoitaa itse. Eli apteekista välineet ja korvaa aukomaan. Minä kun olen luullut, että jopa pumpulitikku on vaarallinen vehje taitamattoman käsissä. Eiköhän joku vaikkapa parin kympin käyntimaksu olisi kattava vastaavissa asioissa. Itse voisin maksaa enemmänkin. No pientähän tällainen on, kun vieruskaveri sai lääkärin soittoajan labrakokeista 6:n viikon päästä! Voihan vaikku

Onkohan Suomessa enää mieltä omistaa mitään. EU:sta tulee mitä omituisimpia määräyksiä yksityisen omistamiin omistuksiin. Ihmiset ovat maksaneet omasta selkänahasta kaiken omistamansa. Tuntuu todella raskaalta ajatella että joku muu määrää mitä omaisuudellasi teet. Ollaanko menossa kohti sosialismia EU:n ja vihreiden avustuksella? Ymmällä

Vuohenojalle ei näillä näkyminen ole tulossakaan ratikkaa? Todella järkyttävää toimintaa Tampereen kaupungilta, koska ratikan tulolla nimenomaan perusteltiin tontin vuokrien roimaa korotusta. Ja olihan Vuohenojan pysäkki mukana ensimmäisissä julkaisuissa mitä asukkaille jaettiin. Tontin vuokrat uusiksi

Taitaa jotkut vaalit olla tulossa kun teiden poskille on ilmestynyt naamoja, nimiä ja numeroita. Marko

