Mahtavaa kuulla, että Hervannassa on aito kirjasto

Onpa mahtava kuulla, että Hervannassa on vielä aito täydellistä hiljaisuutta vaaliva kirjasto, jossa metelöinti ei ole sallittua, vaan ainoastaan hiljainen veden solina tuudittaa kirjojen iloihin uppoutuneiden onnellisten ihmisten auvoa. Siitä varmasti Pietilät ovat iloisia. Metsosta sen sijaan varmasti rullaavat haudoissaan kuin hyrrät, kun heidän luomuksensa käyttötarkoitusta on muutettu täysin sopimattomaksi melutilaksi. Sehän kuvastaa juuri päättäjien kyvyttömyyttä arvostaa mahtavaa kirjastolaitostamme, kun kirjastoista tehdään kirjastojen sijaan jotain ihan muuta, eli nuoriso ja monitoimitiloja. Jos kerran Hervannassa on vielä aito kirjasto, tehdään siitä pääkirjasto Metson melukeskuksen sijaan. Kirjastot ja melutilat erikseen

Samaa mieltä kuin Horst (AL 6.3), kissat ja kissanomistajat kuriin. Eläinsuojelulain mukaan kissa on heitteillä, jos se ei ole omistajansa välittömässä valvonnassa. Eläinsuojeluun liittyy myös se, että kissat tappavat Suomessa yli miljoona eläintä kuukaudessa (144 000 lintua). Tämä on uhka myös luonnon monimuotoisuudelle ja lajikadolle. En ole löytänyt koiran jätöksiä kasvimaaltani, lasten hiekkalaatikosta tai terassiltani, kissan kyllä. Kissat kiinni ja rekisteriin ja asiasta lakiin säädös. Karkotteet ei auta

Nimimerkille MR, eikö ole vinkeää kuinka nuorisolaiset keksivät aina vain uusia tapoja olla muun muassa musiikin tiimoilta pilalla, mutta teillä entisillä nuorilla se vain kaikuu sama vuosituhantinen laulu? Jäitä karvahattuun ja mieltä auki! RaidatonPiehuja

Vuosikausien hallinnollisen suunnittelun jälkeen on Pirkanmaan hyvinvointialue ja uhkakuvana leikkaussaliin vatsa aukinaisena jäänyt nukutettu potilas (AL 4.3.). Leikkaussalihoitajat ovat menettäneet pidempään yllättäen kestävien leikkausten erilliskorvauksen. Kun henkeäpelastavan hoitotyön rahallista korvausta on vähennetty, onko myös hallinnon palkkoja yhtenäistetty alaspäin? Aamulehti kysyi hyvinvointialueen aloittaessa, kuinka moni hallinnossa työskennellyt lääkäri tai sairaanhoitaja tulee siirtymään käytännön hoitotyöhön. Voisiko joku hyvinvointijohtajista vastata? Kaivatut käsiparit

Asuntojen hinnat laskee mutta kaupungin tontin vuokrat ei kun nousee, pitäähän sitä rahaa saada kun on miljardivelat. Viinikan vaari

Olipa epämiellyttävä kokemus uimahallissa Tampereella: kanssasaunoja selvittää kurkkuaan ja löylynheittonsa lomassa heti perään sylkee limansa saunan kaakelille. Huomautin tästä ja lähdin pois. Aamusauna pilalla

