Unkari ja Turkki vievät Suomea Nato-prosessissa kuin pässiä narussa. Herää kysymys haluaako USA oikeasti Suomea Natoon, ystävällismielisestä puheesta huolimatta. Sotatieteiden undulaatti

Kun eläintä kohdellaan huonosti tai se elää ja on huonoissa olosuhteissa, niin viranomaiset tulevat paikalle ja ryhtyvät toimenpiteisiin, ja tehdään rikosilmoitus. Henkilö voidaan asettaa eläintenpitokieltoon. Kukaan ei kysy, mitä eläinten omistaja haluaa ja pitää hyvänä ja tärkeänä. Kun hyvin iäkäs ja arvostelukyvytön ihminen asuu ja elää ala-arvoisissa olosuhteissa ja puitteissa omasta halustaan ja tahdostaan, niin kukaan ei asialle voi mitään. Kukaan ei tee asialle mitään. Lähiomaisen mielestä asia on ok. Huoli-ilmoitus tai virallinen edunvalvontapyyntö ei johda mihinkään, vaikka fakta on, että henkilö ei asu ihmisarvoisesti, mutta kun se on hänen tahtonsa. Nykyään eläinten arvostus on korkeammalla kuin ihmisten. Ihmettelen

Johanna Ylihaveri (AL 5.3.) olet aivan oikeassa, olen itsekin kritisoinut tuulivoimaloiden metsäalueille rakentamista ja huomannut, ettei näitä saisi edes kritisoida. Suomesta halutaan vihreän vetytalouden edelläkävijää, mutta onko näin tuotetulla energialla tehty vety niin vihreää? Onko Suomi tulevaisuudessa vain EU:n energia- ja kaivosmineraalireservi? Parempi olisi lisätä ydinvoimaa. Jussi58

Hei sinä epätietoinen Tampereelta, Kela-taksin omavastuu on 25 euroa, jos sinulta yli 30 euroa, joku vetäny välistä! Kela-taksin nimittäin kuuluu ottaa vain tuo omavastuuhinta, sen verran on käytetty, mies ja minä. Yks mummeli vaan

Ehdotus 9 miljardin kestävyysvajeen hoitoon. Ilmoitetaan EU:lle, että emme voi velkaa ottamalla maksaa vuotuisia 2,5 miljardin jäsenmaksuja seuraavan neljän vuoden aikana. Suomi ei voi olla enää nettomaksaja. Maksumies