Hakemuksia on tehty pilvin pimein, mutta kukaan ei palkkaa

Jonkun on tehtävä työtä. Voi, miten monet haluaisivat tehdä työtä, mutta kun ei kukaan palkkaa, vaikka hakemuksia on tehty pilvin pimein. On turha syyllistää työttömiä. Olisiko työnantajien aika katsoa peiliin. Pienellä porukalla tehdään töitä tänä päivänä niin, että työssä käyvät uupuvat. Voisiko johtajille riittää pienempikin palkka ja optiot, jotta kakusta riittäisi kaikille. Meidän tulee huolehtia jokaisesta ihmisestä, niin kuin sodan jälkeiset suuret ikäluokat tekivät. Riitta

Pääministeri Marinin "yllätysvaltiovierailu" Kiovaan oli ulkopoliittisesti harkitsematon, jopa vahingollinen, mutta sisäpoliittisesti harkittu eli profiilinnostoyritys lähestyviä eduskuntavaaleja ajatellen. Pitäisi myös muistaa, että tukimiljardeillamme on rajansa, koska ne kaikki ovat velkarahaa. K.M.

Marin, kun haluat pelastaa koko maailman, pelasta myös suomalaiset maanviljelijät suuresta ahdingosta. Puheet ja teot tasapainoon. Maajussitar

Tuntuu oudolta, kun Suomen valtiovarainministeriön virkamiehet tekevät leikkauslistoja mitkä kohdistuvat suurelta osin heikko-osaisiin ja köyhimpiin ihmisii. Heiltä ollaan valmiita pienentämään kaikkia etuuksia eli tämä vaje maksatetaan heillä suurimmaksi osin, mikä tarkoittaa myös sitä, että siinä kärsii myös yritykset kun heillä ei ole rahaa ostaa mitään. Moni palveluyritys joutuu lopettamaan toimintansa. Ei pelkästään varakkaat käytä palveluja niin paljon, Virkamiehet varmaan myös ajattelevat omaa etuaan, heidän ei hyväpalkkaisina tarvitse osallistua säästötalkoisiin. Palataanpa Suomessa pettuleivän syöntiin

Kyllä nyt mennään aivan naurettaviin ääntenkalastuksiin. Pääministeri lähti hautajaisiin Kiovaan ja hymyili Ukrainan presidentin vieressä. Tätä hymyä Marin ei omassa maassa ole väläyttänyt eduskunnassa, ei kyselytunnilla, eikä missään muissakaan tilaisuuksissa. Omassa tuolissaan ollaan niin vihaisen näköisenä. Mutta onko nyt todella ollut tärkeää lennellä Ukrainaan? Mikä oli motiivi? Nyt sosiaalidemokraatit yrittää kaikella lailla keksiä vaaliteemoja ja lupauksia, kuten neljä vuotta sitten. Oli vappusatasia hoitajamitoituksia ynnä muuta, nyt luvataan että kahden vuoden välein jokainen pääsee terveystarkastukseen. Millä rahalla ja millä porukalla tämä hoituisi? Kysyn vaan. Meitä taas yritetään huijata! Tarkkana äänestäjä

Kiitos Kaupin liikuntapuiston huoltohenkilökunnalle, latujen kunnostajille ja tekijöille. Alueen latuverkosto huippukunnossa aamusta iltaan. Kyllä kelpaa hiljakseen suksia kevättä kohti. Esa Roisko

Nimimerkille Opettaja. Kirjakielen keinotekoisuus ei tarkoita epätotta tai käyttökelvottomuutta vaan kirjakielen alkuperää tietoisesti kehiteltynä. Ne säännöt on tehty koskemaan kirjakieltä eikä puhekieltä. Kirjakielessä on tietty työnjako hän/se-pronomineilla, mutta se ei tee murteiden hienosyisempää pronominijakoa vääräksi omassa kontekstissaan. Suomen kielen tutkija

Lopettakaa nyt jo se Turkin mielistely. Suomi Naton jäsenenä nostaa puolustusliiton tasoa, turha tässä on nöyristellä. Jo riittää

