Sain laskun Taysista. Maksoin. Tilinumero vaati 18 näpsyä, maksun saaja 58 näpsyä, viitenumero 17, eräpäivä 10 ja summa 5 näpsyä, yhteensä siis 108 näpsyä. Olen 74-vuotias, mutta käteni eivät vielä vapise kovin paljon. Ajattelin huonokuntoisempaa ihmistä, kuinkahan mahtaa onnistua niin hyvin, että maksu menee oikeaan paikkaan. Vaihtoehtoista maksutapaa ei todellisuudessa ole. Saimme hyvinvointia

Kansanedustajaehdokas, kerro mielipiteesi kellojen siirrosta taas 26.3. Aika tärkee

Suomessa huoltosuhde ja syntyvyyden vähäisyys on ongelma. Puhutaan vain maahanmuutosta ratkaisuna. En ole huomannut, että kansanedustajaehdokkaat esittäisivät mitään keinoja syntyvyyden lisäämiseksi. Miksi ei? Ehdotukseni on lapsilisän nosto 200 euroon! Kokeiltaisiin edes. Luulen, että halvemmaksi tulee kuin halpa-alojen työntekijöiden tuonti, jotka tarvitsevat sosiaalitukia. Puolueista riippumaton

Nykyinen ja kohta eroava hallitus on ajanut hulvattomalla velkarahan jakamisella valtiontalouden kaaoksen. Riippumatta uuden hallituksen kokoonpanosta maksun aika on tullut: leikkauksia, säästöjä ja veronkorotuksia luvassa. Valistunut arvaus on, että kohderyhminä ovat lapsiperheet ja eläkeläiset sekä sitten valtaa käyttävien ikuinen lypsylehmä autoilu ja maantieliikenne. Saas nähdä! Eläkeläinen 2018

Taitettu indeksi toi hieman lohtua eläkeläisille, mutta nyt virkamiehet esittävät senkin leikkaamista! Nyt vaalikentille kyselemään, mitä mieltä ehdokkaat ovat tästä? Veikko

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.