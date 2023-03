Sisä-Suomen poliisilaitoksella on varmasti sama ongelma kuin Helsingissä, että hyllyt ovat täynnä pois otettuja ajokortteja. Jos Tampereella olisi jonkinlaista liikennevalvontaa, niin törkeistä ylinopeuksista ja punaisia päin ajoista korttia lähtisi päivittäin kuivumaan kymmeniä. Poliisi on täällä ystävä

Entisenä ylöjärveläisenä, älkää rakkaat asukkaat ratikkaa vaan havitelko! 1970-luvulla jo Vaasantie halkaisi kunnan kahtia. Nyt ratikka halkaisisi vielä toisinpäin. Ylöjärvi olisi kuin ruisleipä! Ja keskustaan rakennetaan aivan liian korkeita taloja. Rataan toinen raide Vaitinarosta alkaen ja ainakin Lakialaan asti, siellä on jo asemakin. Otetaan mallia Seinäjoki–Oulu-väliltä, rakennettu toinen raide. Lättähattu parempi vaihtoehto kuin ratikka

Vastuutonta vaalirunoutta. Tuotevastuu nolla. Tyhjiä lauseita ja lupailua. Ei karkkia eikä kepposia. Tarvitaan: järkeä ja vastuuntuntoa. Tulos tai ulos

Surkeaa, jos pelkkä palkka motivoi nuoria hakeutumaan opiskelemaan, kuten juttu Tredusta kertoi. Jotain muutakin tarvitaan työuran rakentamiseksi. Pena62

Väsyneen hoitajan mielestä Pirkanmaan hyvinvointialue ei tunnu välittävän työntekijöidensä hyvinvoinnista. Korulauseissa puhutaan henkilöstön pitovoimaan panostamisesta, mutta päätöksissä ja linjauksissa se ei näy. Tipotiellä henkilöstöruokailu on loppumassa, mutta työnantajaa ei tunnu kiinnostavan. Lähietäisyydellä ei muita lounasravintoloita tai edes kauppaa löydy. Koko Pirhaan siirtyminen on ollut juuri sitä, mitä etukäteen pelättiin: toimimattomien tietojärjestelmien kanssa tappelua, epäselviä vastuunjakoja ja byrokratiaa, keskimääräisiä "leveiden hartijoiden" linjauksia, jotka sopivat huonosti kaikkien työhön. Tamperekin tuntui ketterältä Pirhaan verrattuna

Näsijärvenkadun kiertoliittymä Tampereella on hyvä ajatus, mutta siitä on unohdettu Mustanlahdenkatu! Mustanlahdenkatu on ehdottomasti avattava Näsijärvenkadulta liikennöitäväksi, se helpottaa huomattavasti kulkua läntiseen Amuriin ja myös Satakunnankadulle, ilman Hämeenpuiston ruuhkaa ja liikennevaloja! Torske

Karu totuus on, että luontokato on jo tätä päivää. Talouskasvun tavoittelu ei oikeuta tuhoamaan koskematonta luontoa. Olemme äärirajoilla. Kasvavan kuluttamisen tie on johtanut siihen, että suhde lähiluontoon on monin paikoin katkennut. Hyvinvointi on paljon enemmän kuin talouskasvu. Meillä on oikeus vaatia päättäjiltä ratkaisuja, jotka turvaavat lähiluonnon myös lapsillemme. Uusi eduskunta on tosipaikan edessä. Kellot soivat

Hyvinvointialueiden – Pirkanmaan – nettisivut uusiksi, entä miten tiedotetaan niille jotka eivät syystä tai toisesta pysty tai osaa käyttää nettiä? Tiedotetta jaettiin kyllä tammikuussa, mutta postin jakelu ei toiminut, niitä ei ole kaikille jaettu. Vieläkään. Lukija65

Tampereen nykyinen keskusta on niin ruma. Ei sielua lainkaan. Marjaana

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.