Yksi vaaliteema on, että työn verotusta ja sosiaaliturvaa tulee muuttaa siten, että työnteko kannattaa aina. Nyt sosiaaliturva takaa lähes saman elintason kuin matalapalkkatyö. Molemmilla elää juuri ja juuri. Ongelma korjaantuu, jos matalia palkkoja nostetaan. Tämä on siten työnantajien käsissä. Hyvä me

Suuret kiitokset minua auttaneille ihmisille kaatuessani liukkaalla Tammelan Puistokadulla sunnuntaina 5.3. Kiitos myös ambulanssin hoitajille ja Acutalle erinomaisesta hoidosta. Annikki

Hiedanrantaan Paasikiventieltä-risteyssuunnitelma. Silmäni näkevät vain liikennevaloristeyksiä. Älkää tehkö liikennettä pätkiviä liikennevaloja. Liikenneympyrät molempiin kaavakuvien risteyksiin (AL 4.3.)! Kävin juuri Lielahdessa omalla autolla keskustan läpi. Taas tuli tilanteita, että liikennevaloristeyksissä kukaan ei mene, koska vihreiden suunta on tyhjentynyt mutta punaisten takana autot seisovat. Liikenneympyrä vetää aina! Olen jo pitkään odottanut sitä, että valoristeyksiin saataisiin älykkyyttä, lienee toivo turha toivo? Halpa ja huoltovapaa

Kävele työmatkasi. Ensin pitää ostaa vaatteet ja erityisesti kengät. Ei rahat riitä kun palkka on sen verran pieni! Kaupassa töissä

Minua huolestuttaa, millainen maa Suomesta on tullut. Olen ihmetellyt viimeisen vuoden aikana, että miten on mahdollista että hallitus on aseisiin syydetyn rahan lisäksi jakanut avokätisesti rikkaimmille tukia sähkölaskuihin, ylimääräisiä lapsilisiä ja ties mitä rahoja. Ainoat, jotka eivät ole saaneet mitään apua, ovat kaikkein köyhimmät ja heikoimmassa asemassa olevat. Ne ihmiset, jotka elävät sosiaalituen varassa. He saavat edelleen saman rahan kuin kuin ennen sotaa ja hintojen nousua. Inflaatiota ja ruoan hinnan nousua ei ole mitenkään heille kompensoitu. Heidän rahansa eivät ennen hintojen nousuakaan riittäneet ruokaan. Nyt he ovat todellisessa nälänhädässä ja katastrofaalisessa tilanteessa. Eikä hallitus ole antanut heille mitään apua. Ei yhtään mitään. Ja tämä maassa joka kuitenkin oli joskus hyvinvointivaltio. Nyt heikoimmista ei enää pidetä huolta. Se on häpeällistä. Poliitikot ovat sydämettömiä

