Vaalilupaus ei ole lupaus, vaan se on mielipide ja/tai tahtotila. Edustajaehdokkaan ajamaa asiaa ei voi pitää lupauksena muilta osin, kuin että hän ajaa kyseisen asian etenemistä. Tärkeintä on siis äänestää kuitenkin henkilöä ja puoluetta, joka edes yrittää ajaa asiaa, josta olette samaa mieltä. Päätös tehdään aikanaan ja kaikkia se ei miellytä. Tärkeintä on edes yrittää. Kun seuraavan kerran kuuntelet vaalipuheita, niin huomioi, että sinulle ja ehdokkaalle tärkeä asia ei ole lupaus saada asiaa läpi eduskunnassa vaan ottaa asia esille ja yrittää saada asia eteenpäin. Turha on yksittäistä ihmistä haukkua lupausten rikkomisesta, mielipide tuskin on muuttunut. Kaikki äänestämään

Vaalit tulossa, toivotaan, ettei kansalaiset lankea vappusatasiin, vaan äänestävät puolueita, mitkä lupaavat pysäyttää Suomen kehityksen banaanivaltioksi eli pelastaa hyvinvointivaltion. Ei yhden vaan kaikkien puolesta

Miksi ihmeessä Hiedanrannan liittymä Paasikiventieltä pitäisi siirtää ja vanha jalankulku silta purkaa ? Vanhaa liittymää hieman muuttamalla syntyy yhtä hyvä tulos ja säästyy miljoonia ja vanha silta. Maalaisjärki

MM-hiihtokisoissa ei ole puhuttu sanaakaan dobingista. Testaukset on varmaan lopetettu. Onko jälleen löydetty uusia aineita,mitä käytetään, koska ylivoimaisia suorituksia nähtiin. Ja,missä oli tuomarien silmät naisten mäkihypyn aikana kun kaatuneella hypyllä voitettiin mitali? Penkkiurheilija

Pitäisiköhän mediakonsulttien kouluttaa naisurheilijoitamme haastattelutilanteissa: Nyt lähes kaikki aloittavat "aahh" ja jatkavat "nooh"! Tuo kuulostaa huonolta varsinkin silloin, kun se liittyy muihin kuin "stressitilanteisiin". K.M.

Nykyajan ihmiset eivät todennäköisesti tiedä, miltä tomaatin ja kurkun kuuluisi maistua. Tomaatit ovat paksukuorisia, oranssinvärisiä, kirpeitä ja kurkut eivät maistu oikein yhtään millekään. Miten tähän on tultu? Aapeli

Harmittaa. Olen joutunut lopettamaan kirjaston käytön. Remontin jälkeen pääkirjasto Metso on muuttunut jonkinlaiseksi nuorisotilaksi, jossa varhais- ja myöhäisteinit ovat vallanneet energiajuomineen ja piknikeväineen joka ainoan kolkan kirjastosta. Ja se melu, se hirveä, järkyttävä, jatkuva, korviasärkevä melu, huuto ja melske. Mielestäni Tampereelle pitää rakentaa uusi pääkirjasto, joka on oikea, aito, hiljainen kirjasto. Nykyinen rakennus voidaan jättää nuorison tuhottavaksi. Pietilät pyörivät haudassaan

Luin uutisen miehestä, joka oli valehdellut työhistoriansa ja sen perusteella saanut myyntipäällikön toimen (AL 2.3.). Jäätyään kiinni hän sai 8 kuukauden tuomion ja joutui palauttamaan palkkarahoja kymmeniä tuhansia. Kohta eduskuntaehdokkaat ja puolueet antavat lupauksia, joiden perusteella heitä äänestetään. 4 vuoden päästä pitää tutkia ovatko lupaukset toteutuneet vai ovatko he huijanneet. Jos he ovat valehtelemalla saaneet eduskunnasta työpaikan, niin onhan laki kaikille sama onhan. Eepi

Eikö Lankarullakioskin voisi siirtää käyttöön Ratinan kauppakeskuksen vanhan osuuden eteen Hatanpään valtatien varrelle – vanha osa kauppakeskusta ja kioski saman aikakauden rakennelmia. KSA

